الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم رفضت العرضين المقدمين من التعاون للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقاً للمصادر، فإن التعاون كان قد أرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه التعاقد مع النخلي عن طريق الشراء النهائي لعقده، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل إدارة الحزم والمدير الفني للفريق، التونسي جلال القادري.
وعاودت إدارة التعاون تقديم طلب آخر لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة الحزم والمدرب القادري تمسكا بقرار الرفض مرة أخرى بدعوى «حاجة الفريق الفنية الماسة إلى خدمات اللاعب واكتفائه بشرط الاستمرار».
ويتبقى في عقد النخلي مع نادي الحزم 4 أشهر فقط، حيث يدخل بعدها الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة ناديه الحالي.