الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

تحرك نادي الاتحاد سريعاً نحو هدف جديد لتعزيز جناحه الهجومي، بعدما اصطدمت محاولاته لضم أنيس حاج موسى، لاعب فينورد، برغبة النادي الهولندي في الاحتفاظ بنجمه الجزائري.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع سندرلاند لضم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي.

ويبدو سندرلاند منفتحاً على رحيل اللاعب، بعدما استبعده من قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي، وسط اهتمام أيضاً من فنربخشة وغلاطة سراي التركيين.

ويأتي التحرك نحو الطالبي بالتزامن مع تعثر مفاوضات الاتحاد لضم حاج موسى. ووفقاً لموقع «غول» العالمي، رفض فينورد عرضاً أول بقيمة 30 مليون يورو، فيما يستعد الاتحاد لرفع عرضه إلى 37.5 مليون، لكن مدرب فينورد جيوفاني فان برونكهورست قال إنه يتوقع بقاء اللاعب. وكان المدير التقني للنادي ديني ريغو قد أكد في تصريحات لشبكة «ESPN» أن فينورد سيبذل كل ما يستطيع للاحتفاظ به، خاصة مع إغلاق سوق الانتقالات الهولندية وعدم إمكانية تعويضه.

يذكر أن الطالبي، البالغ 21 عاماً، وُلد في بلجيكا وبدأ مسيرته في أكاديمية توبيز قبل انتقاله إلى كلوب بروج عام 2015، وتدرج في قطاع الناشئين والفريق الرديف حتى ظهر مع الفريق الأول في 2023. ولفت الأنظار بصورة خاصة موسم 2024-2025، عندما سجل 7 أهداف وصنع 5 في 44 مباراة بجميع المسابقات، بينها ثنائية شهيرة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وفي يوليو (تموز) 2025، انتقل الطالبي إلى سندرلاند مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني محتملة كحوافز، وسجل 4 أهداف في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الطالبي منتخبات بلجيكا للناشئين قبل اختيار المغرب، وخاض 6 مباريات دولية حتى الآن، وكان ضمن المنتخب المغربي المتوّج بكأس أمم أفريقيا 2025. أما مع الأندية، فتوج مع كلوب بروج بالدوري البلجيكي موسم 2023-2024 وكأس بلجيكا 2025.