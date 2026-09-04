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الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي للكرة الشاطئية يرتقي إلى المركز الـ17 «عالمياً»

المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (الشرق الأوسط)
المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (الشرق الأوسط)
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المنتخب السعودي للكرة الشاطئية يرتقي إلى المركز الـ17 «عالمياً»

المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (الشرق الأوسط)
المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية (الشرق الأوسط)

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أفضل تصنيف في تاريخه، بعدما تقدم خلال شهر سبتمبر الحالي إلى المركز السابع عشر عالمياً والخامس آسيوياً، وفق التصنيف العالمي الصادر عن منظمة كرة القدم الشاطئية.

ويأتي هذا التقدم امتداداً للمسيرة التصاعدية لأخضر الشاطئية منذ عودته للمشاركة الدولية عام 2019، بعد توقف استمر قرابة خمسة أعوام، حيث بدأ رحلة العودة من المركز 114 عالمياً، قبل أن يتقدم إلى المركز 98 في عام 2020، ثم المركز 95 في عام 2021.

وشهد عام 2022 قفزات كبيرة للمنتخب في سلم التصنيف العالمي، بعدما وصل إلى المركز 50 عالمياً، ثم تقدم إلى المركز 35، قبل أن ينهي العام في المركز 31 عالمياً.

وواصل أخضر الكرة الشاطئية تقدمه خلال عام 2023، بصعوده إلى المركز 29 عالمياً، ثم المركز 25، وصولاً إلى المركز 23 عالمياً، والذي كان حينها أفضل تصنيف في تاريخ المنتخب.

ويعكس وصول أخضر الشاطئية حالياً إلى المركز السابع عشر عالمياً والخامس آسيوياً التطور المتواصل للمنتخب، بعدما نجح في التقدم 97 مركزاً منذ عودته للمشاركة الدولية عام 2019.

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كرة القدم السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
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الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)

تحرك نادي الاتحاد سريعاً نحو هدف جديد لتعزيز جناحه الهجومي، بعدما اصطدمت محاولاته لضم أنيس حاج موسى، لاعب فينورد، برغبة النادي الهولندي في الاحتفاظ بنجمه الجزائري.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع سندرلاند لضم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي.

ويبدو سندرلاند منفتحاً على رحيل اللاعب، بعدما استبعده من قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي، وسط اهتمام أيضاً من فنربخشة وغلاطة سراي التركيين.

ويأتي التحرك نحو الطالبي بالتزامن مع تعثر مفاوضات الاتحاد لضم حاج موسى. ووفقاً لموقع «غول» العالمي، رفض فينورد عرضاً أول بقيمة 30 مليون يورو، فيما يستعد الاتحاد لرفع عرضه إلى 37.5 مليون، لكن مدرب فينورد جيوفاني فان برونكهورست قال إنه يتوقع بقاء اللاعب. وكان المدير التقني للنادي ديني ريغو قد أكد في تصريحات لشبكة «ESPN» أن فينورد سيبذل كل ما يستطيع للاحتفاظ به، خاصة مع إغلاق سوق الانتقالات الهولندية وعدم إمكانية تعويضه.

يذكر أن الطالبي، البالغ 21 عاماً، وُلد في بلجيكا وبدأ مسيرته في أكاديمية توبيز قبل انتقاله إلى كلوب بروج عام 2015، وتدرج في قطاع الناشئين والفريق الرديف حتى ظهر مع الفريق الأول في 2023. ولفت الأنظار بصورة خاصة موسم 2024-2025، عندما سجل 7 أهداف وصنع 5 في 44 مباراة بجميع المسابقات، بينها ثنائية شهيرة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وفي يوليو (تموز) 2025، انتقل الطالبي إلى سندرلاند مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني محتملة كحوافز، وسجل 4 أهداف في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الطالبي منتخبات بلجيكا للناشئين قبل اختيار المغرب، وخاض 6 مباريات دولية حتى الآن، وكان ضمن المنتخب المغربي المتوّج بكأس أمم أفريقيا 2025. أما مع الأندية، فتوج مع كلوب بروج بالدوري البلجيكي موسم 2023-2024 وكأس بلجيكا 2025.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الاتحاد الدوري الإنجليزي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«سوبر السيدات السعودي» بين تمرس النصر وعنفوان الهلال

قمة مثيرة لانتزاع أول ألقاب الموسم السعودي الجديد للسيدات (إدارة الكرة النسائية)
قمة مثيرة لانتزاع أول ألقاب الموسم السعودي الجديد للسيدات (إدارة الكرة النسائية)
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«سوبر السيدات السعودي» بين تمرس النصر وعنفوان الهلال

قمة مثيرة لانتزاع أول ألقاب الموسم السعودي الجديد للسيدات (إدارة الكرة النسائية)
قمة مثيرة لانتزاع أول ألقاب الموسم السعودي الجديد للسيدات (إدارة الكرة النسائية)

يصطدم فريقا النصر والهلال، السبت، في قمة مثيرة على نهائي كأس السوبر السعودي للسيدات، والتي سيحتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وحجز النصر، حامل لقب النسخة الأولى، مقعده في المباراة النهائية عقب انتصاره الكبير على الأهلي بنتيجة 5 - 2 في الدور نصف النهائي، في المقابل بلغ الهلال النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن قلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز بنتيجة 2 - 1.

ويدخل النصر المواجهة بطموح الحفاظ على لقبه وإضافة البطولة الثانية إلى خزائنه، بعدما توج بالنسخة التاريخية الأولى العام الماضي، إثر فوزه على الأهلي بهدفين دون مقابل.

أما الهلال فيسعى إلى تعويض خسارته فرصة بلوغ نهائي النسخة الماضية وحصد أول ألقابه في كأس السوبر، مستفيداً من التعزيزات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها أوشوالا والمغربية ابتسام جرايدي.

وينتظر أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين في ظل الزخم الهجومي الذي أظهره الفريقان خلال نصف النهائي، حيث سجل النصر خمسة أهداف، بينما نجح الهلال في العودة أمام الاتحاد وحسم التأهل بعد تأخره في النتيجة.

ويمنح الطابع الجماهيري لديربي الرياض أهمية إضافية لقمة ستحدد هوية أول أبطال الموسم الكروي النسائي الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
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الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
أحمد النخلي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم رفضت العرضين المقدمين من التعاون للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً للمصادر، فإن التعاون كان قد أرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه التعاقد مع النخلي عن طريق الشراء النهائي لعقده، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل إدارة الحزم والمدير الفني للفريق، التونسي جلال القادري.

وعاودت إدارة التعاون تقديم طلب آخر لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة الحزم والمدرب القادري تمسكا بقرار الرفض مرة أخرى بدعوى «حاجة الفريق الفنية الماسة إلى خدمات اللاعب واكتفائه بشرط الاستمرار».

ويتبقى في عقد النخلي مع نادي الحزم 4 أشهر فقط، حيث يدخل بعدها الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة ناديه الحالي.

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