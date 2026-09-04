غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

أشاد جان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بقوة أتالانتا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن المباراة تمثل اختباراً حقيقياً لقوة فريقه، كما كشف أن باولو ديبالا سيخضع لاختبار لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة.

ويعاني ديبالا من مشكلة بدنية بسيطة، لكن غاسبريني لا يزال يأمل في تمكن اللاعب الأرجنتيني من المشاركة أمام أتالانتا.

وقال غاسبريني في المؤتمر الصحافي للمباراة، الجمعة: «ديبالا لا يعاني من أي شيء خطير لكنه سيخضع للاختبار اليوم، المهم أن يشعر بالراحة والاطمئنان وأن يكون واثقاً بقدرته على اللعب».

وتحدث غاسبريني عن مواجهة فريقه السابق أتالانتا، قائلاً: «بدلاً من أن أسميها اختباراً للنضج، أصفها بأنها اختبار للقوة. سنواجه العديد من الفرق الكبيرة في أول 12 مباراة. وغداً نواجه فريقاً يتمتع بإمكانات كبيرة وبدأ الموسم بشكل جيد. إنها مباراة تساوي دوري أبطال أوروبا».

وأكد غاسبريني إمكانية مشاركة إيفان نديكا أمام أتالانتا لكنه استبعد عودة لورينزو بيليغريني للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.