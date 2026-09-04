عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

باريس سان جيرمان جنى 400 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية

برادلي باركولا انتقل لليفربول مقابل 145 مليون يورو (نادي ليفربول)
برادلي باركولا انتقل لليفربول مقابل 145 مليون يورو (نادي ليفربول)
TT
TT

باريس سان جيرمان جنى 400 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية

برادلي باركولا انتقل لليفربول مقابل 145 مليون يورو (نادي ليفربول)
برادلي باركولا انتقل لليفربول مقابل 145 مليون يورو (نادي ليفربول)

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عائدات تجاوزت 400 مليون يورو من رحيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 في أعلى حصيلة من نوعها في تاريخ النادي، مع احتفاظه بالقوام الأساسي للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وذكر باريس سان جيرمان في بيان رسمي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه الجمعة، أن النادي نجح في تحقيق هذه العائدات من رحيل ستة لاعبين لم يبدأ أي منهم أساسياً في آخر مباراتين نهائيتين خاضهما الفريق في دوري أبطال أوروبا ليجمع النادي عائدات مالية ضخمة دون التخلي عن أي لاعب من التشكيل الذي بدأ المباراة النهائية أمام آرسنال في بودابست.

غونزالو راموس انتقل لميلان مقابل 75 مليون يورو (رويترز)

وقال النادي: «تصدر برادلي باركولا قائمة مبيعات باريس سان جيرمان هذا الصيف بعدما انتقل إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 145 مليون يورو بعد ثلاثة أعوام من انضمامه إلى الفريق الفرنسي مقابل 45 مليون يورو، كما رحل البرتغالي غونزالو راموس إلى ميلان الإيطالي مقابل 75 مليون يورو إلى جانب 15 مليون يورو كحوافز محتملة بعدما كان باريس سان جيرمان قد تعاقد معه في عام 2023 مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز».

وأضاف: «انتقل إبراهيم مباي خريج أكاديمية باريس سان جيرمان إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو، فيما رحل راندال كولو مواني إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 50 مليون يورو، بعد أن حقق النادي الفرنسي عائدات إضافية بلغت 14 مليون يورو من رسوم إعارته إلى توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس».

وأوضح: «ضمت قائمة الراحلين أيضاً الكوري الجنوبي لي كانغ إن الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو في 2023 بالإضافة إلى نوحام كامارا خريج أكاديمية النادي الذي انتقل إلى ليون الفرنسي مقابل 4.1 مليون يورو».

وتابع: «بلغ إجمالي تكلفة التعاقد الأصلية مع اللاعبين الذين رحلوا هذا الصيف أقل بقليل من 210 ملايين يورو فيما تشير أرقام النادي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية تقترب من 200 مليون يورو خلال سنوات قليلة، وتأتي حصيلة باريس سان جيرمان في صيف 2026 امتداداً لارتفاع عائداته من انتقالات اللاعبين خلال المواسم الأخيرة».

وقال: «يحتل النادي الفرنسي المركز الثالث أوروبياً في إجمالي عائدات رحيل اللاعبين خلال آخر خمس فترات انتقالات صيفية بإجمالي 788.55 مليون يورو خلف تشيلسي الإنجليزي الذي حقق 1.15 مليار يورو ومانشستر سيتي الإنجليزي الذي جمع 845 مليون يورو».

وأضاف: «رغم تحقيق أكثر من 400 مليون يورو من رحيل اللاعبين هذا الصيف حافظ باريس سان جيرمان على جميع عناصر التشكيل الأساسي الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست في مؤشر على محاولة النادي الجمع بين الحفاظ على الاستقرار الفني وتحقيق عائدات كبيرة في سوق الانتقالات».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي باريس ليفربول ميلان فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

رياضة عالمية البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)

«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

فاز البريطاني جورج راسل، سائق «مرسيدس»، بالتجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».

«الشرق الأوسط» (مونزا (إيطاليا))
رياضة عالمية ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
رياضة عالمية

مويز يعرب عن أسفه إزاء «قلة عدد لاعبي إيفرتون»

اعترف ديفيد مويز مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأن تشكيلته أصبحت محدودة بعد فترة انتقالات مخيبة للآمال.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
رياضة عالمية

غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

أشاد جان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بقوة أتالانتا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت في الدوري الإيطالي.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة سعودية الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
رياضة سعودية

الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع سندرلاند لضم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي.

مهند علي (الرياض)
رياضة عربية أبطال المصارعة المصريون حققوا العديد من الميداليات (اللجنة الأولمبية المصرية)
رياضة عربية

مصر تحتفي بحصد 58 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

احتفت مصر بحصد 58 ميدالية في بطولة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو في إيطاليا، خصوصاً مع حصولها على الرقم الذي حققته من قبل في البطولة نفسها ببيروت عام 1959.

محمد الكفراوي (القاهرة )
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
TT
TT

«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)

فاز البريطاني جورج راسل، سائق «مرسيدس»، بالتجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، الجمعة، على حلبة «مونزا» الشهيرة.

وسجل راسل أسرع زمن في دقيقة واحدة و22.559 ثانية، متفوقاً بفارق 0.120 ثانية على سائق «فيراري» شارل لوكلير، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين، في المركز الثالث.

وحل حامل لقب السباق الإيطالي، لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، في المركز الرابع، في حين جاء زميله الأسترالي أوسكار بياستري سادساً خلف سائق «فيراري» الآخر لويس هاميلتون.

ولم يشارك سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن في التجربة الحرة الأولى، لكي يفسح المجال أمام سائق أكاديمية الفريق أيوما إيواسا، لكنه اكتفى بالمركز التاسع في التجربة الحرة الثانية.

ويتصدر أنتونيلي الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 59 نقطة أمام راسل.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

مويز يعرب عن أسفه إزاء «قلة عدد لاعبي إيفرتون»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
TT
TT

مويز يعرب عن أسفه إزاء «قلة عدد لاعبي إيفرتون»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)

اعترف ديفيد مويز، مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأن تشكيلته أصبحت محدودة بعد فترة انتقالات مخيبة للآمال، شهدت رحيل لاعبين أساسيين عن النادي، فضلاً عن فشل الفحص الطبي في آخر يوم من فترة الانتقالات أثناء محاولتهم التعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.

وأعرب مويز عن إحباطه من طريقة تعامل ناديه في فترة الانتقالات الصيفية، وكشف أنهم لم يرغبوا في خسارة المهاجم السنغالي إيليمان ندياي، لكنهم كانوا عاجزين عندما سعت أندية أكبر مثل مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبيهم.

وقال مويز للصحافيين الجمعة: «أشعر بخيبة أمل لأننا لم ننجز المزيد من الصفقات، ولأن الأمور لم تسر في صالحنا في النهاية. أحياناً في كرة القدم عليك أن تتعايش مع خيبة الأمل، وسنمضي قدماً».

وأضاف: «أعرف ما كنت بحاجة إليه، وأعرف كيف يكون بناء تشكيلة لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعرف العدد المطلوب من اللاعبين. أمضيت وقتاً كافياً في هذا المجال لأعرف ذلك، لكن بعض الأمور سارت ضدنا، وكان من الممكن أن تسير أمور أخرى بشكل أفضل. في النهاية، لم نكن نرغب في فقدان الكثير من اللاعبين، لكن لأسباب مختلفة كان لا بد أن يحدث ذلك».

وقال تياغو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو، إن إيفرتون أعرب عن مخاوفه بشأن الفحص الطبي لبالوغون في وقت متأخر من يوم انتهاء فترة الانتقالات، وإن اللاعب الدولي الأميركي انسحب لأنه شعر بعدم الارتياح إزاء الشكوك التي أثارها النادي المنتمي لمرسيسايد بشأن صحته.

وقال مويز: «لم يكن ذلك خطأ أحد. فهذا يحدث كثيراً في كرة القدم. واجه اللاعب مشكلة في الفحص الطبي، وهذا كل ما في الأمر. لا توجد قصة أخرى وراء ذلك».

كما انتقدت رابطة مشجعي إيفرتون تخطيط النادي وسياسة التعاقدات بعد إغلاق فترة الانتقالات، قائلة إن المشجعين يستحقون إجابات بعد فترة انتقالات أخرى اتسمت بنشاط متأخر والفشل في التعاقد مع اللاعبين المستهدفين.

ونظراً لقلة عدد اللاعبين في التشكيلة، قال مويز إن لاعبي أكاديمية إيفرتون سيتعين عليهم تحمل المسؤولية، لكنه لم يكن متأكداً مما إذا كانوا قادرين على سد الثغرات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
TT
TT

غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)

أشاد جان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بقوة أتالانتا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن المباراة تمثل اختباراً حقيقياً لقوة فريقه، كما كشف أن باولو ديبالا سيخضع لاختبار لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة.

ويعاني ديبالا من مشكلة بدنية بسيطة، لكن غاسبريني لا يزال يأمل في تمكن اللاعب الأرجنتيني من المشاركة أمام أتالانتا.

وقال غاسبريني في المؤتمر الصحافي للمباراة، الجمعة: «ديبالا لا يعاني من أي شيء خطير لكنه سيخضع للاختبار اليوم، المهم أن يشعر بالراحة والاطمئنان وأن يكون واثقاً بقدرته على اللعب».

وتحدث غاسبريني عن مواجهة فريقه السابق أتالانتا، قائلاً: «بدلاً من أن أسميها اختباراً للنضج، أصفها بأنها اختبار للقوة. سنواجه العديد من الفرق الكبيرة في أول 12 مباراة. وغداً نواجه فريقاً يتمتع بإمكانات كبيرة وبدأ الموسم بشكل جيد. إنها مباراة تساوي دوري أبطال أوروبا».

وأكد غاسبريني إمكانية مشاركة إيفان نديكا أمام أتالانتا لكنه استبعد عودة لورينزو بيليغريني للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي روما إيطاليا