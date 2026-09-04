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الرياضة رياضة سعودية

الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
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الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم حددت خيارها الرئيسي لتعزيز صفوف الفريق، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث وضعت لاعب نادي الشباب، جوش براونهيل، في مقدمة أهدافها التعاقدية لتدعيم خطوط الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

تأتي هذه التحركات الإدارية وسط ترقب حذر؛ إذ بيَّنت المصادر ذاتها أن إدارة الحزم ترغب في إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع نظيرتها في نادي الشباب، بيد أن الخطوة النهائية تتوقف على اعتماد تسجيل اللاعب رياض محرز رسمياً للبدء في إنهاء إجراءات انضمام اللاعب للحزم.

الجدير ذكره أن نادي الحزم قد استهل منافسات الموسم الرياضي، وهو يضم في قائمة صفوفه عشرة لاعبين أجانب، من بينهم لاعبون في خانة المواليد، مما منح الفريق مرونة في خياراته العناصرية مع بداية المشوار، إلا أن الرؤية الفنية والإدارية شهدت تغييراً في وقت لاحق، بعدما اتخذت إدارة النادي قراراً بالاستغناء عن خدمات الحارس برونو فاريلا، وزميله يوسف أومارو، وذلك لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأجنبية، وإتاحة المساحة لصفقات جديدة تلبي احتياجات المدرب جلال قادري.

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بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
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بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن توصل إدارتي القادسية والخلود إلى اتفاق نهائي يقضي بانضمام اللاعب عبد العزيز العليوة لصفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتنتهي بذلك جولة طويلة من المفاوضات المعقدة.

​وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطرفين حسما كافة التفاصيل المالية والتعاقدية المتعلقة بالصفقة، ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي وإعلان إتمام انتقال العليوة رسمياً إلى القادسية خلال الساعات القليلة المقبلة.

​وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد العليوة البالغ من العمر 22 عاماً مع القادسية يمتد لـ4 سنوات، إذ يراهن النادي على إمكانيات الفنية الشابة لتعزيز خط هجوم الفريق وتدعيم خياراته على المدى الطويل.

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«بالتوفيق مارتي» … نيمار يتفاعل مع صفقة الهلال الجديدة

منشور الهلال عبر منصة انستغرام ويظهر تعليق نيمار (الشرق الأوسط)
منشور الهلال عبر منصة انستغرام ويظهر تعليق نيمار (الشرق الأوسط)
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«بالتوفيق مارتي» … نيمار يتفاعل مع صفقة الهلال الجديدة

منشور الهلال عبر منصة انستغرام ويظهر تعليق نيمار (الشرق الأوسط)
منشور الهلال عبر منصة انستغرام ويظهر تعليق نيمار (الشرق الأوسط)

تفاعل البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السابق، مع إعلان النادي العاصمي تعاقده مع مواطنه غابرييل مارتينيلي، في صفقة جديدة يعزز بها الفريق صفوفه.

ونشر حساب الهلال عبر «إنستغرام» إعلان الصفقة، مرفقاً بعبارة: «الإرث مستمر» في لقطة يُصافح فيها نيمار مواطنه مارتينيلي، ليتفاعل نيمار مع المنشور ويكتب باللغة البرتغالية: «بالتوفيق يا مارتي»، مرفقاً تعليقه بقلب أزرق.

وحظي تعليق نيمار بتفاعل واسع من جماهير الهلال، في ظل العلاقة التي ما زال يحتفظ بها النجم البرازيلي مع النادي وجماهيره بعد تجربته السابقة بقميص الفريق.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الأهلي يلغي صفقة كابرال

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الأهلي يلغي صفقة كابرال

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة النادي الأهلي ألغت صفقة التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، بعدما كانت المفاوضات بين الناديين قد وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الساعات الماضية.

ويأتي إلغاء الصفقة بالتزامن مع إعلان الأهلي رسمياً إنهاء عقد مديره الرياضي، في وقت تشهد فيه إدارة النادي تحركات لإعادة ترتيب عدد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد كشفت، الخميس، عن أن الأهلي وموناكو توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال، مع حصول النادي الفرنسي على 15 في المائة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وأوضحت الصحيفة أن موناكو منح كابرال الإذن بالخضوع للفحوص الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله، قبل أن تعود في تحديث لاحق مساء الخميس، لتكشف عن تغير مفاجئ في مسار الصفقة واحتمالية تراجع الأهلي عن إتمامها.

وأشارت «ليكيب» إلى أن التطورات جاءت وسط انتقادات طالت المدير الرياضي للأهلي واعتراضات من جماهير النادي على القيمة المتداولة للصفقة، إلى جانب دراسة الأهلي خيار التعاقد مع لاعب آخر، دون الكشف عن هويته.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، انتهت حالة عدم اليقين بشأن الصفقة بقرار الأهلي إلغاء التعاقد مع كابرال وعدم استكمال إجراءات انتقاله من موناكو.

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