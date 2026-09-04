الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم حددت خيارها الرئيسي لتعزيز صفوف الفريق، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث وضعت لاعب نادي الشباب، جوش براونهيل، في مقدمة أهدافها التعاقدية لتدعيم خطوط الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

تأتي هذه التحركات الإدارية وسط ترقب حذر؛ إذ بيَّنت المصادر ذاتها أن إدارة الحزم ترغب في إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع نظيرتها في نادي الشباب، بيد أن الخطوة النهائية تتوقف على اعتماد تسجيل اللاعب رياض محرز رسمياً للبدء في إنهاء إجراءات انضمام اللاعب للحزم.

الجدير ذكره أن نادي الحزم قد استهل منافسات الموسم الرياضي، وهو يضم في قائمة صفوفه عشرة لاعبين أجانب، من بينهم لاعبون في خانة المواليد، مما منح الفريق مرونة في خياراته العناصرية مع بداية المشوار، إلا أن الرؤية الفنية والإدارية شهدت تغييراً في وقت لاحق، بعدما اتخذت إدارة النادي قراراً بالاستغناء عن خدمات الحارس برونو فاريلا، وزميله يوسف أومارو، وذلك لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأجنبية، وإتاحة المساحة لصفقات جديدة تلبي احتياجات المدرب جلال قادري.