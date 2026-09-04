أبانمي عضو إدارة الفيحاء: تركيزنا على الاتحاد والشباب

أشاد عبد الله أبانمي، عضو إدارة نادي الفيحاء، بأداء فريقه أمام الخلود في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أبانمي لـ«الشرق الأوسط» بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2: «قدم الفيحاء مباراة جيدة أمام فريق يعد من الفرق المميزة والمنافسة على المراكز الأولى، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز، خصوصاً أن الفريق تقدم في أغلب مجريات المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة، ولكن كان هناك بعض الأخطاء استغلها فريق الخلود».

وأكد أبانمي أنهم يركزون تفكيرهم حالياً على المباراتين المقبلتين أمام الاتحاد والشباب، من أجل التقدم في سلم الترتيب وترتيب الأوراق من جديد، قائلاً: «بإذن الله الفريق يعكس الصورة المعروفة للبرتقالي».

يذكر أن الفيحاء يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط في سلم الترتيب، وتنتظره مباراتان خارج أرضه أمام الاتحاد والشباب قبل العودة إلى ملعبه في المجمعة أمام الرياض ضمن الجولة الثامنة.