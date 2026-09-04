عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أبانمي عضو إدارة الفيحاء: تركيزنا على الاتحاد والشباب

عبد الله أبانمي (الشرق الأوسط)
عبد الله أبانمي (الشرق الأوسط)
TT
TT

أبانمي عضو إدارة الفيحاء: تركيزنا على الاتحاد والشباب

عبد الله أبانمي (الشرق الأوسط)
عبد الله أبانمي (الشرق الأوسط)

أشاد عبد الله أبانمي، عضو إدارة نادي الفيحاء، بأداء فريقه أمام الخلود في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أبانمي لـ«الشرق الأوسط» بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2: «قدم الفيحاء مباراة جيدة أمام فريق يعد من الفرق المميزة والمنافسة على المراكز الأولى، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز، خصوصاً أن الفريق تقدم في أغلب مجريات المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة، ولكن كان هناك بعض الأخطاء استغلها فريق الخلود».

وأكد أبانمي أنهم يركزون تفكيرهم حالياً على المباراتين المقبلتين أمام الاتحاد والشباب، من أجل التقدم في سلم الترتيب وترتيب الأوراق من جديد، قائلاً: «بإذن الله الفريق يعكس الصورة المعروفة للبرتقالي».

يذكر أن الفيحاء يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط في سلم الترتيب، وتنتظره مباراتان خارج أرضه أمام الاتحاد والشباب قبل العودة إلى ملعبه في المجمعة أمام الرياض ضمن الجولة الثامنة.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

رياضة سعودية أحمد النخلي (الشرق الأوسط)

الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم رفضت العرضين المقدمين من التعاون للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم حددت خيارها الرئيسي لتعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد العوني (الرس)
رياضة سعودية عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن توصل إدارتي القادسية والخلود إلى اتفاق نهائي يقضي بانضمام اللاعب عبد العزيز العليوة لصفوف القادسية.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية منشور الهلال عبر منصة انستغرام ويظهر تعليق نيمار (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«بالتوفيق مارتي» … نيمار يتفاعل مع صفقة الهلال الجديدة

تفاعل البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السابق، مع إعلان النادي العاصمي تعاقده مع مواطنه غابرييل مارتينيلي، في صفقة جديدة يعزز بها الفريق صفوفه. ونشر حساب الهلال عبر

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية كابرال (رويترز)
رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الأهلي يلغي صفقة كابرال

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة النادي الأهلي ألغت صفقة التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
TT
TT

الحزم يحبط التعاون: النخلي ليس للبيع

أحمد النخلي (الشرق الأوسط)
أحمد النخلي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم رفضت العرضين المقدمين من التعاون للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً للمصادر، فإن التعاون كان قد أرسل خطاباً رسمياً يطلب فيه التعاقد مع النخلي عن طريق الشراء النهائي لعقده، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل إدارة الحزم والمدير الفني للفريق، التونسي جلال القادري.

وعاودت إدارة التعاون تقديم طلب آخر لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة الحزم والمدرب القادري تمسكا بقرار الرفض مرة أخرى بدعوى «حاجة الفريق الفنية الماسة إلى خدمات اللاعب واكتفائه بشرط الاستمرار».

ويتبقى في عقد النخلي مع نادي الحزم 4 أشهر فقط، حيث يدخل بعدها الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة إلى موافقة ناديه الحالي.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
TT
TT

الحزم يستهدف التعاقد مع لاعب الشباب جوش براونهيل

لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)
لاعب نادي الشباب جوش براونهيل (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الحزم حددت خيارها الرئيسي لتعزيز صفوف الفريق، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث وضعت لاعب نادي الشباب، جوش براونهيل، في مقدمة أهدافها التعاقدية لتدعيم خطوط الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

تأتي هذه التحركات الإدارية وسط ترقب حذر؛ إذ بيَّنت المصادر ذاتها أن إدارة الحزم ترغب في إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع نظيرتها في نادي الشباب، بيد أن الخطوة النهائية تتوقف على اعتماد تسجيل اللاعب رياض محرز رسمياً للبدء في إنهاء إجراءات انضمام اللاعب للحزم.

الجدير ذكره أن نادي الحزم قد استهل منافسات الموسم الرياضي، وهو يضم في قائمة صفوفه عشرة لاعبين أجانب، من بينهم لاعبون في خانة المواليد، مما منح الفريق مرونة في خياراته العناصرية مع بداية المشوار، إلا أن الرؤية الفنية والإدارية شهدت تغييراً في وقت لاحق، بعدما اتخذت إدارة النادي قراراً بالاستغناء عن خدمات الحارس برونو فاريلا، وزميله يوسف أومارو، وذلك لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأجنبية، وإتاحة المساحة لصفقات جديدة تلبي احتياجات المدرب جلال قادري.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
TT
TT

بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز العليوة يقترب من القادسية (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن توصل إدارتي القادسية والخلود إلى اتفاق نهائي يقضي بانضمام اللاعب عبد العزيز العليوة لصفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتنتهي بذلك جولة طويلة من المفاوضات المعقدة.

​وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطرفين حسما كافة التفاصيل المالية والتعاقدية المتعلقة بالصفقة، ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي وإعلان إتمام انتقال العليوة رسمياً إلى القادسية خلال الساعات القليلة المقبلة.

​وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد العليوة البالغ من العمر 22 عاماً مع القادسية يمتد لـ4 سنوات، إذ يراهن النادي على إمكانيات الفنية الشابة لتعزيز خط هجوم الفريق وتدعيم خياراته على المدى الطويل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية