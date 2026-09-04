بعد مفاوضات معقدة… القادسية يحسم صفقة العليوة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن توصل إدارتي القادسية والخلود إلى اتفاق نهائي يقضي بانضمام اللاعب عبد العزيز العليوة لصفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتنتهي بذلك جولة طويلة من المفاوضات المعقدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطرفين حسما كافة التفاصيل المالية والتعاقدية المتعلقة بالصفقة، ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي وإعلان إتمام انتقال العليوة رسمياً إلى القادسية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد العليوة البالغ من العمر 22 عاماً مع القادسية يمتد لـ4 سنوات، إذ يراهن النادي على إمكانيات الفنية الشابة لتعزيز خط هجوم الفريق وتدعيم خياراته على المدى الطويل.