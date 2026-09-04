أسينسيو يطمئن جماهير فنربخشة

نفى الإسباني ماركو أسينسيو، مهاجم فنربخشة التركي، حاجته لإجراء عملية جراحية، وذلك بعد تداول أخبار عديدة حول حدوث ذلك قريباً.

وكانت تكهّنات دارت حول تعرض أسينسيو لإصابة قوية في الركبة وخضوعه قريباً لعملية جراحية، وذلك في الوقت الذي سوف يخوض فيه فنربخشة واحدة من أهم مبارياته في الموسم بالدوري التركي أمام بشكتاش، السبت، ثم يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة روما الإيطالي يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أسينسيو نفى تلك التقارير التي انتشرت بكثرة، مؤكداً أنه من غير المقرر أن يخضع لأي عملية جراحية.

وأوضح أسينسيو أنه لا يرد على ذلك النوع من الأخبار عادة، لكنه اختار الرد الآن، مقتنعاً بضرورة الرد من أجل طمأنة جماهير الفريق التركي.

وتابعت الصحيفة أن أسينسيو اختار إسعاد جماهير ناديه بأخبار جديدة حول تعافيه، وقال إنه سوف يعود قريباً للفريق، لكنه لم يحدد بعد موعد عودته أو مدى جاهزيته للديربي، السبت.

ويحتل فنربخشة المركز الرابع في ترتيب الدوري التركي برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف خلف بشكتاش صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة خلف المتصدر غلاطة سراي ووصيفه جينشلربيرلغي.