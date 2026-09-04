كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.

وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.

وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».

وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.