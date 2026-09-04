بالوغون خارج قائمة موناكو الأوروبية

خرج المهاجم الأميركي فولارين بالوغون من قائمة موناكو الفرنسي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط حالة من الغموض حول استمراره مع الفريق بعد فشل انتقاله إلى إيفرتون الإنجليزي هذا الأسبوع.
كما سيغيب بالوغون عن مباراة موناكو أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، الجمعة، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق المسافر إلى العاصمة الفرنسية.
وقال موناكو إن اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق.
ولم يشارك بالوغون في أي مباراة من المباريات الأربع للفريق حتى الآن هذا الموسم.
وكان المهاجم الأميركي قريباً من الانتقال إلى إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) يوم الثلاثاء الماضي، آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، لكن الصفقة فشلت بسبب عدم ارتياحه تجاه شكوك النادي الإنجليزي حول حالته البدنية بعد فشله في الفحص الطبي، حسبما ذكر تياغو سوكرو، المدير الرياضي لموناكو.
وسوف يبدأ مشوار موناكو في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يظهر اسم بالوغون في القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس.