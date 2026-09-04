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الرياضة رياضة عالمية

كومباني: حالة موسيالا لم تعد مصدر قلق لنا

البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ (أ.ب)
البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ (أ.ب)
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كومباني: حالة موسيالا لم تعد مصدر قلق لنا

البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ (أ.ب)
البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ (أ.ب)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن الحالة الصحية لنجم الفريق جمال موسيالا لم تعد مصدر قلق للنادي البافاري، لكنه لم يحسم موقفه بشأن مشاركته في مواجهة شالكه، السبت، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة: «لن أقدم تحديثات مستمرة بشأن حالته. لدينا دائماً أفضل الخبراء لمساعدتنا، كما أن جمال يتواصل معنا بشكل جيد للغاية بشأن هذا الأمر».

وأضاف: «سنتخذ القرار المناسب من الناحية الرياضية، يجب أن يكون قادراً على اللعب وتقديم أداء جيد، لا يعاني من أي مشكلات في هذا الجانب، وإذا تكرَّر الأمر، فلن يكون مصدر قلق كبير لنا».

وكان موسيالا تعرَّض لنوبات إغماء خلال مباراتين وديَّتين قبل انطلاق الموسم. وأوضح النادي لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها، وهذا ما أدى إلى ظهور هذه النوبات.

وكان النادي البافاري على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص إلا بعد تكرر حدوث ذلك خلال مباريات الاستعداد للموسم الجديد.

ولم يخض موسيالا أي مباراة حتى الآن مع بايرن ميونيخ في الموسم الحالي، وغاب عن كأس السوبر الألماني (كأس فرانز بيكنباور) والمباراة الأولى في الدوري أمام شتوتغارت، ثم مواجهة أوسنابروك في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وقال كومباني: «خاض أسبوعاً من التدريبات وهو في حالة جيدة، لقد حدَّدنا بالفعل كيفية التعامل معه. سنرى في تدريب اليوم، وسنتخذ القرار الأنسب لجمال والفريق».

وكشف المدرب البلجيكي عن تواصل غياب الجناح سيرج غنابري؛ بسبب الإصابة، لكنه يتوقع عودته الأسبوع المقبل.

وعاد شالكه للمشارَكة في الدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2022 - 2023، لكنه خسر في اللقاء الأول له هذا الموسم أمام أوغسبورغ صفر - 3، بينما اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه شتوتغارت بنتيجة 5 - 1.

ولكن كومباني يعتقد أن شالكه «نادٍ مستقر للغاية».

وقال: «أرى أن الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى في ألمانيا أسهل منه في إنجلترا، حيث الفوارق أكبر بكثير، خصوصاً من الناحية المالية».

وأضاف: «عندما تنظر إلى شالكه، تجده ليس كفريق صاعد حديثاً. يبدو مستقراً، خاض مباراة صعبة أمام أوجسبورغ، لكنه أيضاً حظي بفترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم. لا أعتقد أنه سيواجه مشكلات كثيرة هذا الموسم. سنلعب ضد فريق اعتاد اللعب في الدوري الألماني الممتاز، وهو ما يجعل المباراة صعبة».

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الرياضة رياضة عالمية

أسينسيو يطمئن جماهير فنربخشة

الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فنربخشة التركي (نادي فنربخشة)
الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فنربخشة التركي (نادي فنربخشة)
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أسينسيو يطمئن جماهير فنربخشة

الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فنربخشة التركي (نادي فنربخشة)
الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم فنربخشة التركي (نادي فنربخشة)

نفى الإسباني ماركو أسينسيو، مهاجم فنربخشة التركي، حاجته لإجراء عملية جراحية، وذلك بعد تداول أخبار عديدة حول حدوث ذلك قريباً.

وكانت تكهّنات دارت حول تعرض أسينسيو لإصابة قوية في الركبة وخضوعه قريباً لعملية جراحية، وذلك في الوقت الذي سوف يخوض فيه فنربخشة واحدة من أهم مبارياته في الموسم بالدوري التركي أمام بشكتاش، السبت، ثم يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة روما الإيطالي يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أسينسيو نفى تلك التقارير التي انتشرت بكثرة، مؤكداً أنه من غير المقرر أن يخضع لأي عملية جراحية.

وأوضح أسينسيو أنه لا يرد على ذلك النوع من الأخبار عادة، لكنه اختار الرد الآن، مقتنعاً بضرورة الرد من أجل طمأنة جماهير الفريق التركي.

وتابعت الصحيفة أن أسينسيو اختار إسعاد جماهير ناديه بأخبار جديدة حول تعافيه، وقال إنه سوف يعود قريباً للفريق، لكنه لم يحدد بعد موعد عودته أو مدى جاهزيته للديربي، السبت.

ويحتل فنربخشة المركز الرابع في ترتيب الدوري التركي برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف خلف بشكتاش صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة خلف المتصدر غلاطة سراي ووصيفه جينشلربيرلغي.

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الرياضة رياضة عالمية

بالوغون خارج قائمة موناكو الأوروبية

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ب)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ب)
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بالوغون خارج قائمة موناكو الأوروبية

المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ب)
المهاجم الأميركي فولارين بالوغون (أ.ب)

خرج المهاجم الأميركي فولارين بالوغون من قائمة موناكو الفرنسي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط حالة من الغموض حول استمراره مع الفريق بعد فشل انتقاله إلى إيفرتون الإنجليزي هذا الأسبوع.

كما سيغيب بالوغون عن مباراة موناكو أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، الجمعة، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق المسافر إلى العاصمة الفرنسية.

وقال موناكو إن اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق.

ولم يشارك بالوغون في أي مباراة من المباريات الأربع للفريق حتى الآن هذا الموسم.

وكان المهاجم الأميركي قريباً من الانتقال إلى إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) يوم الثلاثاء الماضي، آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، لكن الصفقة فشلت بسبب عدم ارتياحه تجاه شكوك النادي الإنجليزي حول حالته البدنية بعد فشله في الفحص الطبي، حسبما ذكر تياغو سوكرو، المدير الرياضي لموناكو.

وسوف يبدأ مشوار موناكو في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يظهر اسم بالوغون في القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس.

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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)

يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.

وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.

وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».

وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.

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