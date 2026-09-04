الشاب برادبوري من مان يونايتد لستوك سيتي

دعت اليابانية ناومي أوساكا جمهور بطولة «أميركا المفتوحة» للتنس، إلى احترام آداب اللعبة بعد أن أثار بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بتعطيلهم مجريات مباراتها في الدور الأول من منافسات فردي السيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نحو 100 مؤثر وصانعي محتوى تمَّت دعوتهم لحضور البطولة في نيويورك، وهو ما يمثِّل ضعف العدد الذي تمَّت دعوته في العام الماضي، في محاولة من المنظِّمين الوصول لجماهير جديدة.

وتساءل بعض اللاعبين عمّا إذا كان التركيز على التفاعل عبر الإنترنت قد تجاوز الحد، وذلك بعد لفت نظر بعض الحضور؛ بسبب تصوير أنفسهم واستخدامهم إضاءة دائرية محمولة في أثناء خوض أوساكا المباراة التي فازت بها على الروسية أناستاسيا زاخاروفا في الدور الأول.

وقالت أوساكا، حاملة اللقب مرتين، إن حكم الكرسي طلب منها مراراً وتكراراً التزام الهدوء، وذلك خلال فوزها في الدور الثاني على كاترينا سينياكوفا الخميس.

وقالت: «أعتقد أنه من البديهي أن يحترم كل مَن يحضر حدثاً رياضياً هذه الرياضة».

وأضافت: «أشعر بأن من أبسط قواعد اللياقة الاطلاع على قواعد اللعبة، خصوصاً آدابها».

وقالت الأميركية جيسيكا بيغولا، المُصنَّفة رقم 11، إن بعض التصرفات كانت «غير لائقة».

وأضافت: «أقدر حضور المؤثرين وصانعي المحتوى لعرض تجربتهم في بطولة أميركا المفتوحة».

وتابعت بيغولا: «لكنني أجد من الصعب مشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهرون بها خلال المباريات وهم يلتقطون الصور ويستخدمون أضواء الكاميرات».