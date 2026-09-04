الشاب برادبوري من مان يونايتد لستوك سيتي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، انتقال مهاجم أكاديمية الفريق لوي برادبوري إلى ستوك سيتي، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).
وذكر مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، أن برادبوري (17 عاماً) بدأ مسيرته مع فريق أقل من 14 عاماً بالنادي، وحصل على منحة دراسية عام 2025.
وشارك برادبوري في 5 مباريات مع فريق تحت 18 عاماً في موسم 2024 - 2025، وشارك للمرة الأولى بديلاً في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.
وسجَّل اللاعب 8 أهداف لفريق أقل من 18 عاماً في الدوري الإنجليزي لأقل من 18 عاماً، كما تم تسجيله في الدوري الإنجليزي الثاني (دوري الشباب).