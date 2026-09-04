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لوكلير: حلم التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» «ممكناً» في 2027

المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
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لوكلير: حلم التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» «ممكناً» في 2027

المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)

في وقت باتت آماله باللقب هذا الموسم صعبة، يرى شارل لوكلير من موناكو الذي يعيش منذ عام 2019 شغف «فيراري» بكل تفاصيله، أن التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» في عام 2027: «أمر ممكن»، وذلك في مقابلة أجراها عشية جائزة إيطاليا الكبرى المقررة الأحد، حيث لا يزال مشجعو الـ«تيفوزي» ينتظرون الكثير من سائقي الفريق.

وبانتصار يتيم حققه في سيلفرستون في يوليو (تموز) الماضي، يحتل السائق المولود في موناكو، البالغ من العمر 28 عاماً، المركز الخامس فقط في الترتيب العام، ليبقى أحد أبرز سائقي «فورمولا 1»، من دون لقب عالمي.

وقال لوكلير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش جائزة هولندا الكبرى أواخر أغسطس (آب): «من المؤكد أن الفوز ببطولة العالم في 2026 سيكون هدفاً صعب المنال، لكن بالنسبة إلى العام المقبل، أعتقد أن الأمر لا يزال ممكناً».

وكان لوكلير أول سائق هذا العام يجدد عقده مع فريقه، الذي يعدّه بمثابة «عائلتي الثانية».

ولم يكن لوكلير الذي يحظى باحترام كبير بفضل موهبته وشخصيته الراقية، سوى سائق مغمور يبلغ من العمر 21 عاماً عندما وجد نفسه عام 2019 داخل صفوف أكثر فرق بطولة «فورمولا 1» شهرة وتاريخاً.

واحتل المركزين الثاني والثالث في بطولتي العالم عامي 2022 و2024، في حين يملك في رصيده تسعة انتصارات في سباقات البطولة، من بينها فوز على أرضه في موناكو وانتصاران في مونزا.

وكان كل شيء ليبتسم للسائق الشاب الذي تزوج حديثاً، والذي أثبت أيضاً حنكته في عالم الأعمال وأصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه نحو 33 مليون شخص عبر مختلف المنصات، لولا معاناته أحياناً من حساسية عاطفية وانفعالية كلفته بعض المواقف خلال مسيرته مع «فيراري»، حيث لا مثيل للضغوط، والتي تزداد حدة مع الحماس الهائل لجماهير «الحصان الجامح».

يقول لوكلير: «لقد تغيّرت كثيراً؛ لأن التجارب، سواء كانت جيدة أم سيئة، تجعلنا ننضج كثيراً، كسائق وكإنسان».

ويظهر السائق أمام وسائل الإعلام بشخصية هادئة ومبتسمة ومتحفظة، على النقيض تماماً من أسلوبه العدواني وسرعته الكبيرة على حلبات السباق.

ويضيف: «نشأت في إيطاليا من خلال سباقات (الكارتينغ)، وتأثرت كثيراً بالشغف والمشاعر الإيطالية. لكن مع مرور السنوات، تمكنت من إدارة هذه المشاعر بشكل أفضل عندما تسير الأمور على نحو رائع أو عندما تكون في أسوأ حالاتها».

وكان لوكلير قد كشف هذا الصيف عن تأثره بـ«الروايات السلبية» التي أحاطت بمستوياته المتذبذبة خلال الموسم.

ويؤكد سائق «فيراري»: «الشغف داخل (فيراري) يمثل قوة هائلة، وعندما لا تسير الأمور كما ينبغي، لا ندخر جهداً أو وقتاً من أجل تغيير الوضع».

ويتابع لوكلير، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» ووسيلتين إعلاميتين متخصصتين، هما «إي أس بي أن» و«فورمولا باشن»: «لكن الأمر يمكن أن يكون مؤلماً أيضاً عندما لا تسير الأمور جيداً؛ لأن الناس يشعرون بذلك بعمق شديد».

وقد استعاد السائق حيويته بعد فوزه بجائزة بريطانيا الكبرى مطلع يوليو (تموز)، في انتصار أظهر قدرة سيارته على منافسة سيارة زميله الشهير منذ عام 2025، بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون.

وقال السائق البريطاني البالغ 41 عاماً، والذي تتجاوز شهرته العالمية حدود «فورمولا 1» بكثير، خلال المؤتمر الصحافي، الخميس: «لا يوجد أفضل من أن تكون سائقاً لـ(فيراري). يا له من شرف وامتياز أن أصل إلى إيطاليا للمشاركة في هذا السباق العريق مع أفضل فريق في العالم!».

ويشعر لوكلير بدوره بحماس كبير أمام «الحماس الهائل» الذي يجتاح جماهير «سكوديريا» في حلبتَي مونزا وميلانو خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى.

يقول لوكلير: «الأجواء حول الحلبة جنونية، فالناس ببساطة في غاية الحماس. لكن هذا ليس ضغطاً سلبياً على الإطلاق، بل هو أمر إيجابي بالكامل».

وللحفاظ على «شغفي كما هو»، يحظى لوكلير بدعم رئيس فريقه، الفرنسي فريديريك فاسور الذي تولى منصبه عام 2023، لكنه يعرفه منذ أن عملا معاً في ساوبر قبل نحو عشرة أعوام.

ويتابع: «فريد جلب بالفعل هذا الهدوء وهذه البرودة الضرورية لجعل البيئة المحيطة أقل تأثراً بالعواطف».

ويؤكد ابن مونت كارلو: «حبي لـ(فيراري) ولهذه الرياضة هو نفسه منذ اليوم الأول».

ولوكلير هو نجل هيرفيه لوكلير، سائق «فورمولا 3» الذي توفي عام 2017، وكان والده قد أدخله عالم سباقات «الكارتينغ» في الرابعة من عمره.

كما كان السائق الفرنسي جول بيانكي أحد أبرز قدواته، قبل أن يفارق الحياة عن عمر 25 عاماً في عام 2015، متأثراً بإصابات تعرَّض لها جراء حادث خلال جائزة اليابان الكبرى لـ«فورمولا 1» في العام السابق.

وتُعد «فيراري» الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، لكنها حققت آخر ألقابها في بطولة الصانعين عام 2008، في حين يعود آخر لقب عالمي للسائقين إلى عام 2007، عندما توج الفنلندي كيمي رايكونن بالبطولة.

يعرّف لوكلير عن نفسه أولاً بصفته مواطناً من إمارة موناكو، من دون أن يتنكر لروابطه بإيطاليا وفرنسا، وهو ثالث سائق من الإمارة يشارك في «فورمولا 1» بعد لوي شيرون وأوليفييه بيريتا.

ويحلم لوكلير بأن يصبح أول سائق من موناكو يتوّج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1».

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«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
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«جائزة إيطاليا الكبرى»: راسل يفوز بالتجربة الحرة الثانية

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (د.ب.أ)

فاز البريطاني جورج راسل، سائق «مرسيدس»، بالتجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، الجمعة، على حلبة «مونزا» الشهيرة.

وسجل راسل أسرع زمن في دقيقة واحدة و22.559 ثانية، متفوقاً بفارق 0.120 ثانية على سائق «فيراري» شارل لوكلير، فيما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين، في المركز الثالث.

وحل حامل لقب السباق الإيطالي، لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، في المركز الرابع، في حين جاء زميله الأسترالي أوسكار بياستري سادساً خلف سائق «فيراري» الآخر لويس هاميلتون.

ولم يشارك سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن في التجربة الحرة الأولى، لكي يفسح المجال أمام سائق أكاديمية الفريق أيوما إيواسا، لكنه اكتفى بالمركز التاسع في التجربة الحرة الثانية.

ويتصدر أنتونيلي الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 59 نقطة أمام راسل.

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مويز يعرب عن أسفه إزاء «قلة عدد لاعبي إيفرتون»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
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مويز يعرب عن أسفه إزاء «قلة عدد لاعبي إيفرتون»

ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويز مدرب إيفرتون (رويترز)

اعترف ديفيد مويز، مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأن تشكيلته أصبحت محدودة بعد فترة انتقالات مخيبة للآمال، شهدت رحيل لاعبين أساسيين عن النادي، فضلاً عن فشل الفحص الطبي في آخر يوم من فترة الانتقالات أثناء محاولتهم التعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.

وأعرب مويز عن إحباطه من طريقة تعامل ناديه في فترة الانتقالات الصيفية، وكشف أنهم لم يرغبوا في خسارة المهاجم السنغالي إيليمان ندياي، لكنهم كانوا عاجزين عندما سعت أندية أكبر مثل مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبيهم.

وقال مويز للصحافيين الجمعة: «أشعر بخيبة أمل لأننا لم ننجز المزيد من الصفقات، ولأن الأمور لم تسر في صالحنا في النهاية. أحياناً في كرة القدم عليك أن تتعايش مع خيبة الأمل، وسنمضي قدماً».

وأضاف: «أعرف ما كنت بحاجة إليه، وأعرف كيف يكون بناء تشكيلة لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعرف العدد المطلوب من اللاعبين. أمضيت وقتاً كافياً في هذا المجال لأعرف ذلك، لكن بعض الأمور سارت ضدنا، وكان من الممكن أن تسير أمور أخرى بشكل أفضل. في النهاية، لم نكن نرغب في فقدان الكثير من اللاعبين، لكن لأسباب مختلفة كان لا بد أن يحدث ذلك».

وقال تياغو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو، إن إيفرتون أعرب عن مخاوفه بشأن الفحص الطبي لبالوغون في وقت متأخر من يوم انتهاء فترة الانتقالات، وإن اللاعب الدولي الأميركي انسحب لأنه شعر بعدم الارتياح إزاء الشكوك التي أثارها النادي المنتمي لمرسيسايد بشأن صحته.

وقال مويز: «لم يكن ذلك خطأ أحد. فهذا يحدث كثيراً في كرة القدم. واجه اللاعب مشكلة في الفحص الطبي، وهذا كل ما في الأمر. لا توجد قصة أخرى وراء ذلك».

كما انتقدت رابطة مشجعي إيفرتون تخطيط النادي وسياسة التعاقدات بعد إغلاق فترة الانتقالات، قائلة إن المشجعين يستحقون إجابات بعد فترة انتقالات أخرى اتسمت بنشاط متأخر والفشل في التعاقد مع اللاعبين المستهدفين.

ونظراً لقلة عدد اللاعبين في التشكيلة، قال مويز إن لاعبي أكاديمية إيفرتون سيتعين عليهم تحمل المسؤولية، لكنه لم يكن متأكداً مما إذا كانوا قادرين على سد الثغرات.

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غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
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غاسبريني يلمح لمشاركة ديبالا ضد أتالانتا

جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)
جان بييرو غاسبريني المدير الفني لفريق روما (د.ب.أ)

أشاد جان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بقوة أتالانتا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن المباراة تمثل اختباراً حقيقياً لقوة فريقه، كما كشف أن باولو ديبالا سيخضع لاختبار لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة.

ويعاني ديبالا من مشكلة بدنية بسيطة، لكن غاسبريني لا يزال يأمل في تمكن اللاعب الأرجنتيني من المشاركة أمام أتالانتا.

وقال غاسبريني في المؤتمر الصحافي للمباراة، الجمعة: «ديبالا لا يعاني من أي شيء خطير لكنه سيخضع للاختبار اليوم، المهم أن يشعر بالراحة والاطمئنان وأن يكون واثقاً بقدرته على اللعب».

وتحدث غاسبريني عن مواجهة فريقه السابق أتالانتا، قائلاً: «بدلاً من أن أسميها اختباراً للنضج، أصفها بأنها اختبار للقوة. سنواجه العديد من الفرق الكبيرة في أول 12 مباراة. وغداً نواجه فريقاً يتمتع بإمكانات كبيرة وبدأ الموسم بشكل جيد. إنها مباراة تساوي دوري أبطال أوروبا».

وأكد غاسبريني إمكانية مشاركة إيفان نديكا أمام أتالانتا لكنه استبعد عودة لورينزو بيليغريني للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

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