إصابة تعيد ليروي ساني لتشكيل غلاطة سراي

أبدى الألماني ليروي ساني، مهاجم غلاطة سراي التركي، عدم رضاه عن الجلوس على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية، الجمعة، أن ساني بدأ مباراتي الفريق أمام إيروزروم سبور وجوزتبه على مقاعد البدلاء، وأنه لم يكن سعيداً بذلك ليتحدث مع الإدارة بشأن الأمر.

وأضافت أن ساني أخبر إدارة غلاطة سراي أنه ليس مجرد لاعب يشارك في آخر 20 دقيقة من المباراة، لكنه رفض التمرُّد على الفريق بعد عودته للمشاركة أساسياً عقب إصابة باريش يلماز.

وأوضحت تقارير صحافية أن أوكان بوروك، المدير الفني لريق غلاطة سراي، لن يخاطر بباريش يلماز الذي يخضع للفحوص بعد إصابة في القدم، وسوف يضع ساني في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات المقبلة.

وكان ساني، الذي انتقل إلى غلاطة سراي، العام الماضي، خاض 46 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 9.