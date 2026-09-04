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الرياضة رياضة عالمية

إصابة تعيد ليروي ساني لتشكيل غلاطة سراي

الألماني ليروي ساني مهاجم غلاطة سراي التركي (يويفا)
الألماني ليروي ساني مهاجم غلاطة سراي التركي (يويفا)
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إصابة تعيد ليروي ساني لتشكيل غلاطة سراي

الألماني ليروي ساني مهاجم غلاطة سراي التركي (يويفا)
الألماني ليروي ساني مهاجم غلاطة سراي التركي (يويفا)

أبدى الألماني ليروي ساني، مهاجم غلاطة سراي التركي، عدم رضاه عن الجلوس على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية، الجمعة، أن ساني بدأ مباراتي الفريق أمام إيروزروم سبور وجوزتبه على مقاعد البدلاء، وأنه لم يكن سعيداً بذلك ليتحدث مع الإدارة بشأن الأمر.

وأضافت أن ساني أخبر إدارة غلاطة سراي أنه ليس مجرد لاعب يشارك في آخر 20 دقيقة من المباراة، لكنه رفض التمرُّد على الفريق بعد عودته للمشاركة أساسياً عقب إصابة باريش يلماز.

وأوضحت تقارير صحافية أن أوكان بوروك، المدير الفني لريق غلاطة سراي، لن يخاطر بباريش يلماز الذي يخضع للفحوص بعد إصابة في القدم، وسوف يضع ساني في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات المقبلة.

وكان ساني، الذي انتقل إلى غلاطة سراي، العام الماضي، خاض 46 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 9.

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اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: أوساكا وبيغولا تطالبان الجماهير باحترام آداب التنس

اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)

دعت اليابانية ناومي أوساكا جمهور بطولة «أميركا المفتوحة» للتنس، إلى احترام آداب اللعبة بعد أن أثار بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بتعطيلهم مجريات مباراتها في الدور الأول من منافسات فردي السيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نحو 100 مؤثر وصانعي محتوى تمَّت دعوتهم لحضور البطولة في نيويورك، وهو ما يمثِّل ضعف العدد الذي تمَّت دعوته في العام الماضي، في محاولة من المنظِّمين الوصول لجماهير جديدة.

وتساءل بعض اللاعبين عمّا إذا كان التركيز على التفاعل عبر الإنترنت قد تجاوز الحد، وذلك بعد لفت نظر بعض الحضور؛ بسبب تصوير أنفسهم واستخدامهم إضاءة دائرية محمولة في أثناء خوض أوساكا المباراة التي فازت بها على الروسية أناستاسيا زاخاروفا في الدور الأول.

وقالت أوساكا، حاملة اللقب مرتين، إن حكم الكرسي طلب منها مراراً وتكراراً التزام الهدوء، وذلك خلال فوزها في الدور الثاني على كاترينا سينياكوفا الخميس.

وقالت: «أعتقد أنه من البديهي أن يحترم كل مَن يحضر حدثاً رياضياً هذه الرياضة».

وأضافت: «أشعر بأن من أبسط قواعد اللياقة الاطلاع على قواعد اللعبة، خصوصاً آدابها».

وقالت الأميركية جيسيكا بيغولا، المُصنَّفة رقم 11، إن بعض التصرفات كانت «غير لائقة».

وأضافت: «أقدر حضور المؤثرين وصانعي المحتوى لعرض تجربتهم في بطولة أميركا المفتوحة».

وتابعت بيغولا: «لكنني أجد من الصعب مشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهرون بها خلال المباريات وهم يلتقطون الصور ويستخدمون أضواء الكاميرات».

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الرياضة رياضة عالمية

الشاب الفرنسي نجيسان إلى ليفربول من سانت ايتيان

الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
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الشاب الفرنسي نجيسان إلى ليفربول من سانت ايتيان

الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان قادماً من سانت إتيان الفرنسي.

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الجمعة، أن نجيسان سينضم بشكل رسمي للنادي في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتابع أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً سيقضي بقية موسم 2026 - 2027 معاراً لفريق ستاد بريست، أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز.

وتدرج نجيسان في الفئات السنية لفريق سانت إتيان وشارك في 13 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفاً، وكانت مشاركته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025.

وعلى المستوى الدولي شارك نجيسان مع المنتخب الفرنسي للشباب في كأس العالم لأقل من 20 عاماً في تشيلي العام الماضي، وشارك في حصول الفريق على المركز الرابع.

كما أنه تم اختياره في فريق بطولة أمم أوروبا لأقل من 17 عاماً، الصيف الماضي، بعدما سجل 4 أهداف.

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«جائزة إيطاليا الكبرى»: لوكلير يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى

شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
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«جائزة إيطاليا الكبرى»: لوكلير يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى

شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)

هيمن فيراري على التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما جاء شارل لوكلير في المركز الأول متفوقاً على زميله لويس هاميلتون، الجمعة.

وفي أسرع لفة، سجل لوكلير دقيقة واحدة و23.008 ثانية، بفارق 0.173 ثانية من هاميلتون، ليفرض فيراري هيمنته على السباق الذي يقام على أرضه ووسط جماهيره في مونزا.

ويخوض فيراري، الذي لم يفز في مونزا منذ 2024، الجائزة الكبرى بعدما أجرى تحديثاً على المحرك، وبدا المرشح الأوفر حظاً بناءً على ما قدمه في التجارب الحرة الأولى.

أما جورج راسل سائق مرسيدس، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام ويتساوى في النقاط مع هاميلتون، فقد سجل ثالث أسرع زمن بفارق 0.304 ثانية عن المتصدر.

وجاء ليام لاوسون، الذي يقود سيارة رد بول بديلاً للفرنسي إسحاق حجار المصاب، في المركز الرابع بفارق 0.425 ثانية عن لوكلير، بينما احتل كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، المركز الخامس.

ومن المقرر أن ينطلق أنتونيلي، أول إيطالي يخوض جائزة إيطاليا الكبرى متصدراً للترتيب العام منذ 73 عاماً، من المركز الأخير بسبب تغيير المحرك.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين، والفائز بالسباقين الأخيرين في المجر وهولندا، في المركز السادس، بينما احتل أرفيد ليندبلاد من فريق ريسنغ بولز المركز السابع، وغابرييل بورتوليتو سائق أودي المركز الثامن.

وجاء فرانكو كولابينتو سائق ألبين في المركز التاسع، وأكمل الإستوني بول آرون، سائق ألبين البديل، المراكز العشرة الأولى.

ورفع المنظمون العلم الأحمر بعدما توقفت سيارة كولتون هيرتا سائق الاختبارات في كاديلاك على جانب الحلبة.

وشارك هيرتا في التجارب الحرة الأولى بدلاً من المكسيكي سيرخيو بيريز لاكتساب الخبرة.

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