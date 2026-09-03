«بالتوفيق مارتي» … نيمار يتفاعل مع صفقة الهلال الجديدة

تفاعل البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السابق، مع إعلان النادي العاصمي تعاقده مع مواطنه غابرييل مارتينيلي، في صفقة جديدة يعزز بها الفريق صفوفه.
ونشر حساب الهلال عبر «إنستغرام» إعلان الصفقة، مرفقاً بعبارة: «الإرث مستمر» في لقطة يُصافح فيها نيمار مواطنه مارتينيلي، ليتفاعل نيمار مع المنشور ويكتب باللغة البرتغالية: «بالتوفيق يا مارتي»، مرفقاً تعليقه بقلب أزرق.
وحظي تعليق نيمار بتفاعل واسع من جماهير الهلال، في ظل العلاقة التي ما زال يحتفظ بها النجم البرازيلي مع النادي وجماهيره بعد تجربته السابقة بقميص الفريق.