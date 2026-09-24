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الرياضة رياضة سعودية

أول ظهور مشترك لثنائي الأخضر «أبو الشامات» في «الأساسية»

صالح ومحمد أبو الشامات في التشكيلة الأساسية للأخضر أمام الكويت (المنتخب السعودي)
صالح ومحمد أبو الشامات في التشكيلة الأساسية للأخضر أمام الكويت (المنتخب السعودي)
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أول ظهور مشترك لثنائي الأخضر «أبو الشامات» في «الأساسية»

صالح ومحمد أبو الشامات في التشكيلة الأساسية للأخضر أمام الكويت (المنتخب السعودي)
صالح ومحمد أبو الشامات في التشكيلة الأساسية للأخضر أمام الكويت (المنتخب السعودي)

خطف ثنائي المنتخب السعودي «التوأمان» صالح ومحمد أبو الشامات، الأنظار في ملعب الإنماء بجدة، بظهورهما سوياً في التشكيلة الأساسية أمام الكويت ضمن بطولة كأس الخليج السابعة والعشرين.

ورغم أن هذا الأمر يشكل سابقة تاريخية لولادة شراكة الأخوين من الدقيقة الأولى في أرض الملعب، فإن المسار الذي سبقه كان مليئاً بمحطات، تقاطع فيها اسماهما ضمن قائمة المنتخب، دون أن يجتمعا سوياً في المستطيل الأخضر بنفس التوقيت.

وبدأت حكاية التقاطع الميداني بين الشقيقين في كأس العرب في قطر، وتحديداً في مواجهة المغرب بدور المجموعات، ويومها شهد تبديلاً نادر الحدوث حين غادر صالح أبو الشامات أرضية استاد لوسيل في الدقيقة الحادية والستين ليدخل شقيقه محمد في نفس الدقيقة في تغيير مزدوج، وكأن التناوب على تمثيل الأخضر بات قدرهما في تلك الليلة. وتكرر السيناريو ذاته بطريقة أكثر غرابة في نصف نهائي البطولة ذاتها أمام الأردن باستاد البيت، إذ شهدت الدقيقة الثانية والتسعون دخول محمد أبو الشامات بدلاً لنواف بوشل، بينما كان صالح قد غادر الملعب مبكراً مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة السادسة والأربعين، ليفصل بين وجودهما في أرض الملعب فارق زمني حال دون أن يلتقيا جنباً إلى جنب تحت أنظار الجمهور.

ولم تتوقف حكاية هذا التعاقب عند المسابقات الرسمية، بل امتدت إلى المواجهات الودية الدولية، ففي مباراة السعودية والإكوادور الودية بمدينة هاريسون الأميركية، حلّ محمد أبو الشامات بدلاً لسلطان مندش عند الدقيقة الثانية والستين، قبل أن يدخل صالح بعده بـ11 دقيقة بدلاً عن مصعب الجوير عند الدقيقة الثالثة والسبعين، ليتشارك الشقيقان دقائق المباراة النهائية كبدلاء على أرض الملعب في تلك الودية.

وكانت ليلة مواجهة الأخضر ضد الكويت في كأس الخليج الحاضنة للمشهد المكتمل، حيث زُيّنت القائمة الأساسية للمرة الأولى باسمي «محمد أبو الشامات» و«صالح أبو الشامات» معاً في خطة المدرب دون الحاجة لانتظار تبديل أو تعاقب، لتسجل الكرة السعودية فصلاً كروياً نادر الحدوث بوجود توأمين يشكلان ركيزة أساسية في معركة ميدانية واحدة بقميص المنتخب الوطني.

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الرياضة رياضة سعودية

«أخضر الناشئات» يدشّن معسكره «الآسيوي» في كوالالمبور

لاعبات «الأخضر» قبل الحصة التدريبية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لاعبات «الأخضر» قبل الحصة التدريبية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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«أخضر الناشئات» يدشّن معسكره «الآسيوي» في كوالالمبور

لاعبات «الأخضر» قبل الحصة التدريبية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لاعبات «الأخضر» قبل الحصة التدريبية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

دشّن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك تأهباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، المقررة إقامتها في سنغافورة. ويأتي المعسكر ضمن المرحلة التحضيرية لـ«الأخضر»، حيث يواصل الجهاز الفني تجهيز اللاعبات ورفع جاهزيتهن الفنية والبدنية، قبل التوجه إلى سنغافورة لخوض منافسات التصفيات.

وكان الجهاز الفني قد استدعى 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، بواقع ثلاث حارسات، وسبع لاعبات في خط الدفاع، وثماني لاعبات في خط الوسط، وست لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.

ومن المقرر أن يفتتح «أخضر الناشئات» مشواره في التصفيات يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) بمواجهة سنغافورة، على أن يلتقي منتخب إندونيسيا في 8 أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم 11 أكتوبر.

من جانبها، قالت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية: «سعداء بالوصول إلى ماليزيا وبدء المرحلة الأخيرة من تحضيراتنا، ونتطلع إلى الاستفادة من المعسكر ورفع جاهزيتنا قبل خوض التصفيات. تمثيل المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، ونسعى لتقديم المستوى الذي يعكس تطور كرة القدم النسائية في المملكة، وبإذن الله نكون عند حسن الظن».

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كأس آسيا كرة القدم للسيدات ماليزيا
الرياضة رياضة سعودية

الشباب يعزز طاقمه الفني بالمدرب اللياقي أوليفر بارتليت

بارتليت سيتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة (موقع نادي الشباب)
بارتليت سيتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة (موقع نادي الشباب)
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الشباب يعزز طاقمه الفني بالمدرب اللياقي أوليفر بارتليت

بارتليت سيتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة (موقع نادي الشباب)
بارتليت سيتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة (موقع نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب تعاقده مع الإنجليزي أوليفر بارتليت، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة ضمن الطاقم الذي يقوده الألماني توماس ليتش.

وسينضم المدرب الإنجليزي إلى الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه الشباب العمل على رفع الجاهزية البدنية للفريق وتحسين الأداء قبل استئناف المنافسات.

وعبّر بارتليت عن سعادته بالانضمام إلى الشباب، قائلاً عبر حساب النادي في منصة «إكس»: «أهلاً جماهير الشباب، أنا سعيد جداً بوجودي هنا... يلا شباب».

ويأتي انضمام بارتليت في إطار تحركات إدارة الشباب لتعزيز الطاقم الفني، بعد تعثر إنهاء ارتباط المدرب الألماني توماس ليتش في وقت سابق من الشهر الحالي، ليتجه النادي إلى دعم الجهاز القائم خلال المرحلة الحالية.

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«ألعاب آسيا»: الأخضر للعبور إلى نصف النهائي من شباك أوزبكستان

من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة أوزبكستان (الشرق الأوسط)
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة أوزبكستان (الشرق الأوسط)
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«ألعاب آسيا»: الأخضر للعبور إلى نصف النهائي من شباك أوزبكستان

من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة أوزبكستان (الشرق الأوسط)
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة أوزبكستان (الشرق الأوسط)

أنهى المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً» استعداداته لمواجهة نظيره الأوزبكي، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكرة القدم، في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا اليابانية.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها مران على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

من جانب آخر، حطّم فريق السعودية للسباحة الرقم الوطني القياسي لسباق التتابع 4×100م مرتين متتاليتين، وذلك في منافسات السباحة التي جرت اليوم الخميس، محققاً بذلك التأهل التاريخي الأول لتتابع السباحة إلى النهائي.

ويختتم فريق السعودية للسباحة مشاركته بالدورة، الجمعة، بوجود سلطان العتيبي ومحمد العتيبي في تصفيات سباق 50م صدر عند العاشرة صباحاً، ورامي الرحموني في تصفيات 400م الساعة 10:50 صباحاً، ومحمد الزاكي في تصفيات 200م فراشة عند الحادية عشرة صباحاً، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية بداية من الخامسة عصراً بتوقيت اليابان.

وتأهل لاعب فريق السعودية عبد الله أبكر إلى نصف نهائي سباق 100م، الذي يقام الجمعة.

الأمير فهد بن جلوي وعبد العزيز باعشن خلال حضورهما منافسات ألعاب القوى (الشرق الأوسط)

وجاء تأهل أبكر بعد أن أنهى تصفية السباق بزمن 10.32 ثانية، محتلاً المركز الثالث، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن.

وفي سباق 100م، سجلت العداءة هبة محمد رقماً شخصياً جديداً، بعد أن أكملت السباق بزمن 12.02 ثانية، محطمة بذلك رقمها السابق 12.05 ثانية، فيما أنهت زميلتها مياسة آل محمد السباق بزمن 12.81 ثانية.

ويوجد محمد الدبيسي في نهائي إطاحة المطرقة الذي يقام الجمعة.

من جهة ثانية، يلاقي فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، عند الثانية عشرة ونصف من ظهر الجمعة، نظيره الإماراتي، في لعبة «فايتنغ جيمز»، ضمن الدور ربع النهائي.

فريق السباحة السعودي حطم الرقم الوطني القياسي لسباق التتابع 4×100م مرتين متتاليتين (الشرق الأوسط)

وحقق لاعب فريق السعودية لرفع الأثقال، سراج آل سليم، المركز الخامس في الترتيب العام لمنافسات وزن 65 كغم.

وجاء آل سليم خامساً، بعد أن رفع 131 كغم في الخطف، و167 كغم في النتر، ومجموع 298 كغم.

وحل زميله عقيل الجاسم في المركز السابع لمنافسات وزن 60 كغم، بعد أن رفع 127 كغم في الخطف، و155 كغم في النتر، بمجموع 277 كغم.

ويدشن فريق السعودية للفروسية مشاركته بالدورة بداية من الجمعة، بواسطة فريق الترويض (الدريساج).

ويمثل فريق الترويض كل من الفارس أحمد الشربتلي، والفارسة سامنتا الصيفي، اللذين سيخوضان تصفيات الفردي، ونهائي الفرق، الجمعة، على أن يكملا مشاركتهما في منافسات تصفيات الفردي ونهائي الفردي، السبت والأحد.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان