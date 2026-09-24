«خليجي 27»: الإمارات تدشن المشوار برباعية في اليمن

«خليجي 27»: الإمارات تدشن المشوار برباعية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322258-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
لم يكن تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني بنتيجة 1 - 1 في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27) الحدث الوحيد الذي شغل الشارع الرياضي العراقي.
فاتن أبي فرج (بيروت)
حسام حسن: استبعاد الشناوي من منتخب مصر قرار فنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322269-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D9%8A
استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر جاء بقرار فني (رويترز)
أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة المعسكر الحالي جاء بقرار فني، مشدداً على أنه لا لاعب يضمن مكانه في صفوف «الفراعنة».
وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس للحديث عن مواجهة أنغولا، المقررة الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، إن استبعاد الشناوي يأتي ضمن اختيارات الجهاز الفني.
وأضاف: «هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة، ونحن من ساهمنا في إعادة الشناوي إلى مستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين. ولم أرَ في كرة القدم أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني، فالمدرب يظل مدرباً، واللاعب يظل لاعباً».
وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على وضع قواعد واضحة داخل المنتخب، تعتمد على العطاء والمستوى الفني بعيداً عن أسماء اللاعبين. وقال: «لا يوجد لاعب يضمن وجوده بشكل دائم في المنتخب. في فترات سابقة كان بعض اللاعبين يبلغون أسرهم بمواعيد المعسكرات قبل انطلاقها بسبعة أو ثمانية أشهر لثقتهم في الاستدعاء، أما الآن فالمعيار الوحيد هو العطاء والتألق داخل الملعب».
وأشار إلى أن الجهاز الفني يختار عناصره بناءً على متابعة دقيقة وشاملة، موضحاً أنه يعمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وخفض معدل أعمار اللاعبين، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: «هناك لاعبون يمتلكون قدرات عالية في الدوري المحلي، لكنهم لا يصلحون للنسق الدولي، والعكس صحيح. الجهاز الفني لديه النظرة والقدرة على فرز اللاعبين القادرين على تحمل مسؤولية التمثيل الدولي».
وأكد حسام حسن جاهزية المنتخب المصري لمواجهة أنغولا رغم الغيابات والإصابات، مشدداً على أن الفريق لا يبحث عن أعذار قبل مبارياته. وقال: «اعتدنا وجود إصابات أو تراجع في مستوى بعض اللاعبين في أكثر من معسكر سابق، لكننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة وفي أوقات زمنية ضيقة، لضمان وصول جميع عناصر الفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة فور تجمعنا».
وتابع: «أحرص على التعامل مع جميع اللاعبين من الجانبين النفسي والبدني. منتخب مصر كبير ولا يقف أبداً على إصابة أي لاعب، ولديّ ثقة مطلقة في جميع العناصر الموجودة».
وكشف مدرب مصر عن استمرار محاولات الجهاز الطبي لتجهيز هيثم حسن، لاعب سيلتك الاسكوتلندي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، من أجل اللحاق بالمباريات المقبلة.
وتحدث حسام حسن عن ضيق الوقت المتاح لإعداد اللاعبين، قائلاً: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يوماً، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل بشكل مكثف في وقت قياسي. ولهذا أطلب دائماً خوض المعسكرات مبكراً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».
كما تطرق إلى عدد اللاعبين المصريين المحترفين مقارنة ببقية منتخبات القارة الأفريقية، مؤكداً أن المنتخب يعتمد بصورة أكبر على عناصر الدوري المحلي. وقال: «جميع المنتخبات الأفريقية حالياً تمتلك فريقين كاملين من اللاعبين المحترفين في أوروبا، في حين نعتمد نحن بشكل أساسي على اللاعب المحلي. ورغم ذلك خضت منافسات كأس العالم بقائمة معظمها من الدوري المحلي، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالكرة المصرية، ولدينا رغبة جادة في زيادة عدد المحترفين مستقبلاً».
أمم أفريقيا: ليبيا تخطف تعادلاً قاتلاً أمام بوتسواناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322264-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
أمم أفريقيا: ليبيا تخطف تعادلاً قاتلاً أمام بوتسوانا
من مواجهة ليبيا وبوتسوانا (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
نجا منتخب ليبيا من الخسارة في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً 2 - 2 أمام ضيفه منتخب بوتسوانا، الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة.
وتضم المجموعة أيضاً منتخبي تونس وأوغندا، فيما تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات البطولة.
وفاجأ منتخب بوتسوانا أصحاب الأرض في الشوط الأول، بعدما تقدم بهدفين نظيفين سجّلهما توميسانج أوريبوني في الدقيقتين 30 و42، مستفيداً من أخطاء في تمركز الدفاع الليبي. واستعاد المنتخب الليبي توازنه في الشوط الثاني، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة، إذ قلّص مروان الحبيشي الفارق في الدقيقة 87. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، نجح عز الدين المريمي في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، ليمنح ليبيا نقطة في بداية مشوارها بالتصفيات.
وتشارك 48 دولة في دور المجموعات من التصفيات، موزعة على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، وتقام المنافسات على مدار 6 جولات. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، باستثناء المجموعات الرابعة والثامنة والثانية عشرة، في ظل تأهل الدول المضيفة؛ كينيا وأوغندا وتنزانيا تلقائياً، على أن يتأهل منتخب واحد فقط من بقية منتخبات كل من هذه المجموعات الثلاث.
هل تكفي «السيطرة وصناعة الفرص» لجعل الأخضر بطلاً «خليجياً»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322262-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F
هل تكفي «السيطرة وصناعة الفرص» لجعل الأخضر بطلاً «خليجياً»؟
الكبار والصغار وقفوا خلف الأخضر في مباراته الخليجية الأولى أمام الكويت (تصوير: محمد المانع)
سجل المنتخب السعودي انطلاقة مثالية في بطولة «خليجي 27» المقامة في جدة، بعدما انتصر على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في مواجهة شهدت حضوراً جماهيرياً تجاوز 30 ألف مشجع في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ولم تكن المشكلات لتُحلّ ما لم يُعترف بها أولاً، وهو ما طبقه اليوناني دونيس على أرض الواقع خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة، عندما تحدث بوضوح عن مشكلة إهدار الفرص، قائلاً: «صنعنا فرصاً كثيرة اليوم، لكن علينا معالجة هذه المشكلة خطوة بخطوة. لا نريد أن نصنع 22 فرصة ونسجل منها هدفاً واحداً فقط، بل نريد أن نصنع خمس فرص جيدة ونسجل منها. من الجيد أن نستمر في خلق الفرص الكبيرة، لكن على منتخبنا اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب داخل منطقة جزاء الخصم».
ونجح الأخضر في تحقيق الفوز وفرض سيطرة واضحة على المواجهة الافتتاحية، مع صناعة عدد جيد من الفرص التي هددت مرمى الكويت، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الدفاعي دون التعرض لتهديدات كبيرة. كما نجحت دفاعات الأخضر في تنفيذ عمليات الضغط العكسي، التي حرمت المنتخب الكويتي من استغلال بعض المساحات التي أتاحتها الطبيعة الهجومية التي انتهجها دونيس مع المنتخب السعودي.
ويتمثل الجانب الإيجابي، الذي تحدث عنه دونيس، من خلال نجاح فريقه في صناعة الفرص رغم عدم استغلالها بالشكل المطلوب، إذ قال: «عندما نريد تحليل أمر ما، علينا النظر إليه من الجانبين. أحياناً يكون من الصعب التسجيل بسبب عدم صناعة الفرص من الأساس، لكننا اليوم صنعنا الكثير منها، واتخذنا القرارات الصحيحة في بعض الأحيان، بينما لم نتمكن من ذلك في أحيان أخرى. الأهم هو اكتساب الثقة والهدوء اللذين يمكّناننا من اتخاذ القرار المناسب. لدينا الآن أجيال مختلفة من اللاعبين، أصحاب الخبرة والشباب، ونحاول إيجاد التوازن المناسب بينهم».
ووفقاً لموقع «سوفا سكور»، تفوق الأخضر في غالبية الأرقام خلال المواجهة، إذ سدد لاعبوه 19 مرة على مرمى المنتخب الكويتي، مقابل خمس تسديدات للكويت، فيما بلغ معدل الأهداف المتوقعة للمنتخب السعودي 1.55، وهو ما يعكس قدرته على الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة الفرص.
ونال سعود الحوشان، حارس المنتخب الكويتي، أعلى تقييم في المواجهة، بواقع 9.4 وفقاً للموقع ذاته، بفضل تصدياته التي أبقت فريقه في أجواء المباراة، قبل أن يسجل الهمامي هدف الأخضر من كرة تحولت من دفاعات الكويت إلى الشباك السعودية.
وكانت الحيوية واللامركزية السمة الأبرز في أداء الأخضر، وهو ما أتاح له الوصول إلى مرمى المنافس وفرض السيطرة. وبرز محمد أبو الشامات بوصفه أحد اللاعبين الذين فرضوا أنفسهم على خيارات دونيس، وأحد الرهانات التي اعتمد عليها المدير الفني منذ كأس العالم، من خلال توظيفه في مركز الجناح الأيمن بدلاً من الظهير الأيمن، وهو مركزه الأساسي مع القادسية.
وشارك أبو الشامات أساسياً رغم وجود سلطان مندش في المركز ذاته، إلا أن تعدد أدواره وامتلاكه حلولاً مختلفة في السيطرة والضغط جعلاه خياراً مهماً في التشكيلة. ورغم أنه أقل حدة في تهديد مرمى المنافسين، فإنه قدم زيادات كثيرة جيدة داخل منطقة الجزاء، كاد أن يترجم إحداها إلى هدف.
وبدأ أبو الشامات المواجهة على الورق في مركز الجناح الأيمن، لكنه شغل في أجزاء منها دور لاعب الوسط الثالث، لتغطية المساحات عندما يتقدم كنو ويمنح خط الوسط زيادة عددية، فضلاً عن فاعليته في الضغط العكسي. ومنح وجوده توازناً ملحوظاً داخل الملعب، وهو ما يبدو أنه أحد الجوانب التي يراهن عليها دونيس.
وعلى الجانب الهجومي، ظهر صالح أبو الشامات لاعباً متحكماً في مركز صانع اللعب، إذ مرت غالبية الكرات والفرص السعودية من خلاله. وأظهر اللاعب جودة في أداء دور الرقم 10، مع ترك هامش للتطور في ظل سعيه إلى تعزيز التفاهم مع زملائه خلال المواجهات المقبلة.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن توظيف صالح في هذا المركز، ومنحه هذه المركزية في اللعب، جاء بعد استبعاد مصعب الجوير، ما دفع دونيس إلى التفكير في صالح بوصفه ورقة رئيسية يعتمد عليها، مع إضافة عمق إلى التشكيلة من خلال استدعاء مختار علي لاعباً في مركز الوسط المتأخر، بدلاً من مصعب الذي يشغل دوراً متقدماً في خط الوسط.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض حارس الأخضر نواف العقيدي لإصابة في مرفق اليد، ما أثار حالة من الترقب بشأن مدى جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.
وأكد اليوناني دونيس، مدرب المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي، أن إصابة العقيدي ليست في الرأس، وإنما في اليد.
ووفقاً للمصادر ذاتها، لم يتوجه العقيدي إلى المستشفى عقب مغادرته الملعب، بل حضر في العيادة الطبية الخاصة بالملعب، حيث اطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد استجابته للاختبارات كافة التي أجريت له، وهو ما جعل نقله إلى المستشفى غير ضروري. وغادر الحارس بعد ذلك برفقة الفريق، مطمئناً ممثلي وسائل الإعلام بشأن حالته.
ورفع المنتخب السعودي، عقب فوزه في المواجهة الافتتاحية، عدد انتصاراته على نظيره الكويتي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة كأس الخليج إلى ستة انتصارات، بعدما حسم افتتاحية «خليجي 27» في جدة بنتيجة 1 - 0، ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل المواجهات الخليجية بين المنتخبين.
ومن جانبه، سجل دونيس انتصاره الرسمي الأول مع الأخضر في المواجهة الرابعة، بعدما خاض ثلاث مباريات في كأس العالم، خسر واحدة منها وتعادل في اثنتين.
تفوق الأخضر في غالبية الأرقام خلال المواجهة إذ سدد لاعبوه 19 مرة على مرمى المنتخب الكويتي مقابل خمس تسديدات للكويت