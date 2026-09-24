«خليجي 27»: الإمارات تدشن المشوار برباعية في اليمن

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة المعسكر الحالي جاء بقرار فني، مشدداً على أنه لا لاعب يضمن مكانه في صفوف «الفراعنة».

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس للحديث عن مواجهة أنغولا، المقررة الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، إن استبعاد الشناوي يأتي ضمن اختيارات الجهاز الفني.

وأضاف: «هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة، ونحن من ساهمنا في إعادة الشناوي إلى مستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين. ولم أرَ في كرة القدم أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني، فالمدرب يظل مدرباً، واللاعب يظل لاعباً».

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على وضع قواعد واضحة داخل المنتخب، تعتمد على العطاء والمستوى الفني بعيداً عن أسماء اللاعبين. وقال: «لا يوجد لاعب يضمن وجوده بشكل دائم في المنتخب. في فترات سابقة كان بعض اللاعبين يبلغون أسرهم بمواعيد المعسكرات قبل انطلاقها بسبعة أو ثمانية أشهر لثقتهم في الاستدعاء، أما الآن فالمعيار الوحيد هو العطاء والتألق داخل الملعب».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يختار عناصره بناءً على متابعة دقيقة وشاملة، موضحاً أنه يعمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وخفض معدل أعمار اللاعبين، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «هناك لاعبون يمتلكون قدرات عالية في الدوري المحلي، لكنهم لا يصلحون للنسق الدولي، والعكس صحيح. الجهاز الفني لديه النظرة والقدرة على فرز اللاعبين القادرين على تحمل مسؤولية التمثيل الدولي».

وأكد حسام حسن جاهزية المنتخب المصري لمواجهة أنغولا رغم الغيابات والإصابات، مشدداً على أن الفريق لا يبحث عن أعذار قبل مبارياته. وقال: «اعتدنا وجود إصابات أو تراجع في مستوى بعض اللاعبين في أكثر من معسكر سابق، لكننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة وفي أوقات زمنية ضيقة، لضمان وصول جميع عناصر الفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة فور تجمعنا».

وتابع: «أحرص على التعامل مع جميع اللاعبين من الجانبين النفسي والبدني. منتخب مصر كبير ولا يقف أبداً على إصابة أي لاعب، ولديّ ثقة مطلقة في جميع العناصر الموجودة».

وكشف مدرب مصر عن استمرار محاولات الجهاز الطبي لتجهيز هيثم حسن، لاعب سيلتك الاسكوتلندي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، من أجل اللحاق بالمباريات المقبلة.

وتحدث حسام حسن عن ضيق الوقت المتاح لإعداد اللاعبين، قائلاً: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يوماً، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل بشكل مكثف في وقت قياسي. ولهذا أطلب دائماً خوض المعسكرات مبكراً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

كما تطرق إلى عدد اللاعبين المصريين المحترفين مقارنة ببقية منتخبات القارة الأفريقية، مؤكداً أن المنتخب يعتمد بصورة أكبر على عناصر الدوري المحلي. وقال: «جميع المنتخبات الأفريقية حالياً تمتلك فريقين كاملين من اللاعبين المحترفين في أوروبا، في حين نعتمد نحن بشكل أساسي على اللاعب المحلي. ورغم ذلك خضت منافسات كأس العالم بقائمة معظمها من الدوري المحلي، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالكرة المصرية، ولدينا رغبة جادة في زيادة عدد المحترفين مستقبلاً».