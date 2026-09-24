أمم أفريقيا: الكونغو الديمقراطية تستهل مشوارها بثنائية في غينيا

استهل منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، بالفوز على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2-0، الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح شانسيل مبيمبا التسجيل للكونغو الديمقراطية مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف يوان ويسا الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وتضم المجموعة أيضاً منتخبي زيمبابوي وسيراليون، اللذين يلتقيان في وقت لاحق الخميس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفي الجولة الثانية، يحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيفاً على زيمبابوي، الاثنين المقبل، فيما يستضيف منتخب غينيا الاستوائية نظيره السيراليوني في اليوم ذاته.