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الرياضة رياضة عربية

الإماراتي عبد الله حمد: نحترم جميع المنتخبات

جماهير إماراتية تساند منتخب بلادها أمام اليمن (الاتحاد الإماراتي لكرة القدم)
جماهير إماراتية تساند منتخب بلادها أمام اليمن (الاتحاد الإماراتي لكرة القدم)
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الإماراتي عبد الله حمد: نحترم جميع المنتخبات

جماهير إماراتية تساند منتخب بلادها أمام اليمن (الاتحاد الإماراتي لكرة القدم)
جماهير إماراتية تساند منتخب بلادها أمام اليمن (الاتحاد الإماراتي لكرة القدم)

أكّد عبد الله حمد، لاعب المنتخب الإماراتي، أن البداية القوية والتركيز العالي كانا من أبرز أسباب الفوز على اليمن 4 - 0 في مستهل مشوار «الأبيض» في كأس الخليج.

وقال عبد الله حمد، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «دخلنا منذ الدقيقة الأولى بتركيز عالٍ، ونجحنا في التسجيل مبكراً، وهذا الأمر ساعدنا على تحقيق الفوز والتحكم في مجريات المباراة بالطريقة التي أردناها، والقادم أجمل بإذن الله».

وأضاف: «نحترم جميع المنتخبات، ونحن جاهزون بشكل كبير، ولدينا الاستعداد الكامل للمواجهات المقبلة في البطولة».

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تالاييتش: سنعالج أخطاء مواجهة قطر... أثق باللاعبين

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
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تالاييتش: سنعالج أخطاء مواجهة قطر... أثق باللاعبين

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)

أرجع الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، خسارة فريقه أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى تراجع الأداء في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن التوتر الذي ظهر على اللاعبين إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، أثّرا على أداء المنتخب.

وقال تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أود أن أهنئ المنتخب القطري على الفوز. جئنا من أجل الانتصار، لكن الحظ لم يحالفنا. كما تعلمون، كانت حرارة الأجواء مؤثرة جداً، ومنتخبنا جيد، لكننا لم نتمكن من مجاراة قطر في الشوط الثاني، ونأمل أن نتحسن في المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الأداء المميز للمنتخب البحريني في الشوط الأول، وأسباب تراجعه في الشوط الثاني، قال: «نعم، أشاطرك الرأي. كنا جيدين في الشوط الأول، لكننا لاحظنا توتراً لدى اللاعبين في الشوط الثاني».

وأضاف: «هذه أول مباراة لنا في البطولة، وسنعمل على دراسة جميع جوانب المباراة وتحليل أداء فريقنا، وسنرى منتخباً أفضل في المباريات المقبلة. أثق بلاعبي فريقي رغم المتاعب الكثيرة التي واجهناها اليوم».

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رياضة كأس الخليج قطر البحرين
الرياضة رياضة عربية

أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
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أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

أرجع أيوب العلوي، لاعب المنتخب القطري، انتصار منتخب بلاده على البحرين بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق خلال المواجهة بعد حالة الطرد للاعب أحمد فتحي في الدقيقة 70.

وقال العلوي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال، كانت مباراة كبيرة جداً. أشكر الجماهير التي حضرت من الدوحة وساندتنا اليوم، وأشكر زملائي اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «كما شاهدتم، تعرضنا لحالة طرد، لكن الروح القتالية كانت حاضرة، وهي المفتاح الذي ساعدنا على تحقيق الانتصار، والحمد لله على كل حال، والقادم أفضل إن شاء الله».

وعن أرضية الملعب، قال العلوي: «أرضية الملعب جيدة، لكن الأجواء اليوم شهدت رطوبة عالية، وعرفنا كيف نتعامل مع المباراة، وإن شاء الله القادم أفضل».

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رياضة كأس الخليج قطر البحرين
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: قطر تعبر البحرين «حاملة اللقب» بـ10 لاعبين

فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: قطر تعبر البحرين «حاملة اللقب» بـ10 لاعبين

فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)

خسر المنتخب البحريني «حامل اللقب» أولى مواجهاته في بطولة كأس الخليج الـ27 بجدة، على يد نظيره القطري 2 - 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف ‌المباراة الأول ​بعد ‌مرور ⁠ساعة ​من اللعب، ⁠بعدما استقبل بوعلام ركلة حرة نفّذها أكرم عفيف من مسافة بعيدة بضربة رأس مباشرة في الشباك. وأكملت قطر، حاملة لقب كأس آسيا مرتين، المباراة بـ10 لاعبين بعد ⁠طرد أحمد فتحي لحصوله ‌على بطاقة ‌صفراء ثانية.

ومع محاولة ​البحرين الضغط ‌في أواخر المباراة بحثاً عن ‌التعادل، تقدم الهيدوس لينفرد بالمرمى من قبل منتصف الملعب، قبل أن يعرقله عباس العصفور، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ‌ويطرد مدافع البحرين.

وتقدم الهيدوس ليضع الكرة بهدوء في شباك ⁠البحرين، ⁠ليضمن لاعب الوسط المخضرم انتصار قطر الثمين. وحصدت قطر 3 نقاط في مستهل مشوارها بالبطولة، تحتل بها المركز الثاني خلف الإمارات التي فازت 4 - صفر على اليمن في وقت سابق من اليوم.

وتلعب قطر ضد اليمن الأحد المقبل، من أجل حسم ​التأهل إلى قبل ​النهائي، وستواجه البحرين الإمارات في نفس اليوم.

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