الإماراتي عبد الله حمد: نحترم جميع المنتخبات

أرجع الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، خسارة فريقه أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى تراجع الأداء في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن التوتر الذي ظهر على اللاعبين إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، أثّرا على أداء المنتخب.

وقال تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أود أن أهنئ المنتخب القطري على الفوز. جئنا من أجل الانتصار، لكن الحظ لم يحالفنا. كما تعلمون، كانت حرارة الأجواء مؤثرة جداً، ومنتخبنا جيد، لكننا لم نتمكن من مجاراة قطر في الشوط الثاني، ونأمل أن نتحسن في المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الأداء المميز للمنتخب البحريني في الشوط الأول، وأسباب تراجعه في الشوط الثاني، قال: «نعم، أشاطرك الرأي. كنا جيدين في الشوط الأول، لكننا لاحظنا توتراً لدى اللاعبين في الشوط الثاني».

وأضاف: «هذه أول مباراة لنا في البطولة، وسنعمل على دراسة جميع جوانب المباراة وتحليل أداء فريقنا، وسنرى منتخباً أفضل في المباريات المقبلة. أثق بلاعبي فريقي رغم المتاعب الكثيرة التي واجهناها اليوم».