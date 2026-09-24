الإماراتي عبد الله حمد: نحترم جميع المنتخبات

أكّد عبد الله حمد، لاعب المنتخب الإماراتي، أن البداية القوية والتركيز العالي كانا من أبرز أسباب الفوز على اليمن 4 - 0 في مستهل مشوار «الأبيض» في كأس الخليج.
️| عبدالله حمد، لاعب المنتخب الإماراتي بعد الفوز على منتخب اليمن:- التركيز العالي ساعدنا على تحقيق الفوز.- لدينا الاستعداد الكامل للمواجهات القادمة.#خليجي٢٧ #الإمارات_اليمن pic.twitter.com/zBbp9xzbAi
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026
وقال عبد الله حمد، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «دخلنا منذ الدقيقة الأولى بتركيز عالٍ، ونجحنا في التسجيل مبكراً، وهذا الأمر ساعدنا على تحقيق الفوز والتحكم في مجريات المباراة بالطريقة التي أردناها، والقادم أجمل بإذن الله».
وأضاف: «نحترم جميع المنتخبات، ونحن جاهزون بشكل كبير، ولدينا الاستعداد الكامل للمواجهات المقبلة في البطولة».