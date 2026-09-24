زلاتكو: لا أفرق بين المجنسين والإماراتيين

هنأ الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، جماهير الأبيض عقب الفوز على اليمن 4-0 في مستهل مشوارهم بكأس الخليج، مؤكداً أن النقاط الثلاث تمثل بداية مهمة في طريق بناء المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال داليتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تهانينا لجماهير المنتخب الإماراتي، حققنا انتصاراً مستحقاً وثلاث نقاط مهمة. لم يكن أداؤنا في الشوط الثاني بالمستوى نفسه الذي ظهرنا به في الشوط الأول، لكن الإرهاق كان له دور، والآن علينا تحويل تركيزنا إلى المباراة المقبلة».

وتحدث المدرب الكرواتي عن عودته إلى السعودية، قائلاً: «لدي ذكريات جميلة في السعودية، وتدريب المنتخب الإماراتي يمثل تجربة جديدة بالنسبة لي. أتطلع الآن إلى المستقبل وإلى كيفية إعادة بناء المنتخب».

وأضاف: «هدفنا في هذه البطولة أولاً هو تجاوز مرحلة المجموعات، وبعد ذلك سنتعامل مع المشوار خطوة بخطوة. أعلم جيداً مدى حماس جماهير المنتخب الإماراتي، ونتمنى أن يستمر دعمهم لنا».

وعن اللاعبين المجنسين في صفوف المنتخب الإماراتي، قال داليتش: «هدفي هو بناء منتخب، ولا أفرق بين اللاعبين المجنسين واللاعبين الإماراتيين. جميعهم يمثلون المنتخب، وأتمنى أن تقف الجماهير خلفنا وتدعمنا».

وتابع: «اللاعبون المجنسون سعداء بتمثيل الإمارات. بالطبع الاستمرار في هذا العمل ليس سهلاً، لكننا سنبني المنتخب خطوة بخطوة، والهدف أن نصبح مجموعة واحدة».