إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الأسترالي نيك كيريوس قد قبل ونفذ عقوبة إيقاف مخففة لمدة شهر واحد بموجب قواعد مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود آثار للكوكايين في عينة اختبار خضع له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، التي أقيمت في مايوركا بإسبانيا في يونيو (حزيران).

وأوضحت الوكالة في بيان أن كيريوس، الذي كان موقوفاً مؤقتاً منذ الرابع من أغسطس (آب)، التحق ببرنامج علاجي معتمد منها لتخفيف عقوبة الإيقاف التلقائية لمدة ثلاثة أشهر بموجب قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وأضاف البيان أن كيريوس (31 عاماً) أوضح خلال مقابلة مع محققي الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطيه للكوكايين «حدث في إطار اجتماعي» خلال ليلة قضاها خارج المنزل قبل موعد مباراته في مايوركا.

واستشارت الوكالة خبيراً علمياً مستقلاً في مختبر معتمد من الوادا، الذي أفاد بأن التفسير يتوافق مع مستوى الكوكايين الذي عثر عليه في عينته.

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، قبلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج نطاق المنافسة».

وقالت الوكالة إن إيقاف كيريوس سينتهي يوم الخميس، بشرط إتمام البرنامج.

وسيتم مصادرة الجائزة المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها من بطولة مايوركا.

ويحظر تعاطي الكوكايين أثناء المنافسات ويترتب على تعاطيه إيقاف مؤقت.

واعتذر كيريوس الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فشله في اختبار المنشطات، قائلاً إنه ارتكب «خطأ فادحاً» ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه.