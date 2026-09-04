إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الأسترالي نيك كيريوس قد قبل ونفذ عقوبة إيقاف مخففة لمدة شهر واحد بموجب قواعد مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود آثار للكوكايين في عينة اختبار خضع له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، التي أقيمت في مايوركا بإسبانيا في يونيو (حزيران).
وأوضحت الوكالة في بيان أن كيريوس، الذي كان موقوفاً مؤقتاً منذ الرابع من أغسطس (آب)، التحق ببرنامج علاجي معتمد منها لتخفيف عقوبة الإيقاف التلقائية لمدة ثلاثة أشهر بموجب قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).
وأضاف البيان أن كيريوس (31 عاماً) أوضح خلال مقابلة مع محققي الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطيه للكوكايين «حدث في إطار اجتماعي» خلال ليلة قضاها خارج المنزل قبل موعد مباراته في مايوركا.
واستشارت الوكالة خبيراً علمياً مستقلاً في مختبر معتمد من الوادا، الذي أفاد بأن التفسير يتوافق مع مستوى الكوكايين الذي عثر عليه في عينته.
وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، قبلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج نطاق المنافسة».
وقالت الوكالة إن إيقاف كيريوس سينتهي يوم الخميس، بشرط إتمام البرنامج.
وسيتم مصادرة الجائزة المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها من بطولة مايوركا.
ويحظر تعاطي الكوكايين أثناء المنافسات ويترتب على تعاطيه إيقاف مؤقت.
واعتذر كيريوس الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فشله في اختبار المنشطات، قائلاً إنه ارتكب «خطأ فادحاً» ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314648-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.
وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.
وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.
وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».
وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.
وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.
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«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك وريباكينا وأندرييفا إلى الدور الثالث
البولندية إيغا شفيونتيك تتألق في نيويورك (إ.ب.أ)
تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 الخميس.
واستغلت البولندية البالغة 25 عاماً والمتوجة بلقب البطولة عام 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى وتقدمت 3-1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالمياً.
كما لم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، حين فازت البولندية بأول لقب كبير لها.
وبصرف النظر عن الفترة العصيبة عندما كانت النتيجة 5-3، حين اضطرت لإنقاذ أربع كرات لكسر الإرسال، خاضت شفيونتيك نهاية هادئة للمجموعة الأولى، وواصلت أداءها بشكل مثالي بكسر إرسال بودوروسكا في بداية المجموعة الثانية (1-0 ثم 2-0).
وبعد بضعة أشواط، عبّدت طريقها نحو الدور الثالث أكثر بتحقيق كسر مزدوج (4-1)، قبل أن تنهي المباراة في ساعة و11 دقيقة مترجمة فرصة المباراة الأولى.
وستلعب المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور المقبل السبت مع التشيكية ماري بوزكوفا الفائزة على البريطانية هارييت دارت 6-2 و6-2.
وقالت شفيونتيك، الحائزة على 6 ألقاب في بطولات الغراند سلام، عقب اللقاء: «أشعر هنا بإحساس أفضل من أي بطولة من بطولات غراند سلام هذا العام. أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يوماً بعد يوم».
كما تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا والأميركية كوكو غوف والروسية ميرا أندرييفا المصنفات ثانية ورابعة وخامسة توالياً، بفوز الأولى على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6-2 و6-4، والثانية على الإسبانية باولا بادوسا 6-4 و7-6 (7-5)، والثالثة على الألمانية إيفا ليز 6-0 و6-2.
وفرضت الكازاخية سيطرتها على معظم مجريات المباراة بفضل ضرباتها القوية والعميقة وإرسالاتها القوية التي عانت اللاعبة الإسبانية المتخصصة في اللعب من الخط الخلفي في التعامل معها. كما تحركت ريباكينا بشكل جيد ولم تُظهر أي تأثر بإصابة في كعبها الأيسر كانت ألقت بظلال من الشك على حظوظها خلال الأسبوع الذي سبق البطولة.
وقالت ريباكينا: «أنا سعيدة جداً، سعيدة للغاية بوجودي هنا»، مضيفة أنها «فخورة جداً» بالمستوى القوي الذي قدمته خلال الدورين الأولين رغم عدم مثالية استعداداتها.
وقدمت ريباكينا، المتوجة بلقب «أستراليا المفتوحة» لعام 2026، مستويات جيدة في الدورات التحضيرية لـ«فلاشينغ ميدوز»، إذ بلغت النهائي في تورونتو وحققت انتصارات في الأسبوع التالي في سينسيناتي.
لكنها اضطرت إلى الانسحاب من الدورة الأخيرة في الدور ربع النهائي بسبب إصابة جعلت مشاركتها في البطولة محل شك.
وباتت بطلة «ويمبلدون» لعام 2022 بحاجة إلى ثلاثة انتصارات إضافية فقط لبلوغ نصف النهائي وضمان انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا.
وكان أفضل إنجاز لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2025 عندما خرجت من الدور الرابع على يد ماركيتا فوندروشوفا.
وستخوض مباراتها المقبلة بروح الثأر أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 1-6 و7-6 (7/4) و6-2.
وكانت ستارودوبتسيفا فجرت مفاجأة بإقصاء ريباكينا من الدور الثاني لـ«رولان غاروس» هذا العام.
في المقابل، ضربت غوف موعداً مع إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا، بعدما تجاوزت بادوسا في أقل بقليل من ساعتين.
وكانت النجمة الأميركية البالغة 22 عاماً والساعية إلى تكرار تتويجها باللقب عام 2023، خسرت خمساً من مواجهاتها الثماني السابقة أمام بادوسا.
أما أندرييفا، بطلة «رولان غاروس» هذا العام، فستلتقي التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6-7 (5-7) و6-2 و6-3.