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الرياضة رياضة سعودية

سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
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سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)

حجز فريق النصر للسيدات، مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 5-2، الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وفرضت لاعبات النصر أفضليتهن خلال المواجهة، ونجحن في استثمار الفرص الهجومية لتسجيل خمسة أهداف، فيما حاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكنه اكتفى بإحراز هدفين قبل أن يؤكد الفريق النصراوي تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وتألقت الجزائرية نسرين بهلولي بصورة لافتة خلال اللقاء، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، لتلعب الدور الأبرز في انتصار فريقها وتحصل على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وبهذا الفوز، أصبح النصر أول المتأهلين إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، المقررة الأربعاء على الملعب ذاته.

وتقام المباراة النهائية، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية والتتويج بلقب البطولة.

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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)

أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيداً بالمستوى الفني والبدني المرتفع للمباراة واصفاً إياه بالند للند لمستويات «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أنا سعيدٌ بحق بالتواجد هنا؛ إنها بداية مذهلة وأتطلع بشغف لخوض العديد من المباريات القادمة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نعم، لقد كانت انطلاقة ممتازة وجيدة للغاية بالنسبة لي وللفريق«.

وتطرق المهاجم الإنجليزي للحديث عن القوة الفنية والبدنية للقمة الكروية قائلًا: «المستوى الفني هنا اليوم كان ممتازاً جداً؛ وبصراحة مطلقة هو يعادل ويوازي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). المواجهة كانت بدنية للغاية وتطلبت جهداً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وكانت جودة اللعب والتنافس على أعلى مستوى».

واختتم أولي واتكينز تصريحاته بالحديث عن تفاعله مع المدرج الأزرق قائلًا: «الأجواء في الملعب كانت مذهلة بكل المقاييس؛ لم أكن أتوقع إطلاقاً أن تكون بهذا الشكل الخيالي عندما دخلت لتفقد أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء. كانت الأجواء رائعة وصخب المدرجات حماسي، وكانت الجماهير تهتف باسمي بقوة.. نعم، إنها حقاً بداية مذهلة واستثنائية بكل المقاييس».

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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة بالمستوى الفني خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بالتأكيد، أنا سعيد جداً بالمستوى والأداء الفني الذي قدمه الفريق، وأوجه التهنئة لكافة اللاعبين فرداً فرداً على هذا العطاء.

وعن التحديثات المتعلقة بملف الإصابات، أوضح المدرب الإيطالي: لا يزال أمام سالم الدوسري بعض الوقت للعودة إلى الملاعب، بينما سنقوم بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة. كذلك شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية وسنقيم حالته الطبية أيضاً.

وبسؤاله عن موعد ظهور الوافد الجديد غابرييل مارتينيلي، أجاب: "بالنسبة لمارتينيلي، فسنشاهده يشارك في المباريات القادمة".

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب تراجع المردود البدني والفني للفريق بعد التقدم في النتيجة، أجاب: مستوانا سيتحسن ويتطور بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة، ونحن سعداء جداً بالأجواء ممتازة والتفاعل الكبير مع جماهيرنا اليوم.

وحول فرصة سلطان مندش في المشاركة والاستمرارية عقب التعاقد مع مارتينيلي، قال: بالتأكيد، سلطان مندش يقدم مستويات رائعة وممتازة؛ تنتظرنا استحقاقات ومواجهات متعددة في بطولة كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وستتاح له الفرصة الكافية للمشاركة وإثبات وجوده.

وأكمل: سامرفيل ومندش قدّما عملاً رائعاً ومميزاً داخل الميدان، لكنني أتوجه بالشكر والتقدير للفريق ككل؛ فالفوز وتحقيق النقاط يُحسبان للمجموعة كاملة.

واختتم إنزاغي المؤتمر الصحافي بالحديث عن الوعد الذي يقدمه للمدرج الأزرق قائلًا: أشكر الجماهير على حضورها ودعمها اليوم. الشيء الوحيد الذي أعدكم به بوضوح باسمي وباسم كافة أعضاء الجهاز الفني هو التفاني والعمل الجاد.

في المقابل، تعذر حضور مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي للمؤتمر الصحافي بسبب طرد مترجم الفريق في المباراة، وعدم توفر مترجم بديل.

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موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» نوفمبر المقبل

موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» (موسم الرياض)
موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» (موسم الرياض)
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موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» نوفمبر المقبل

موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» (موسم الرياض)
موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة مع «دبليو دبليو إي»، استضافة عرض «كراون جول» في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في «استاد موسم الرياض» بمركز الملك عبد الله المالي، ضمن فعاليات موسم الرياض الحافلة بأبرز الفعاليات الترفيهية العالمية.

ويشهد «كراون جول» مواجهات تجمع الأبطال في فئتي الرجال والسيدات، فيما شهدت نسخة العام الماضي تتويج سيث «فريكن» رولينز وستيفاني فاكير بلقبي «كراون جول»، وحصولهما على لقب مرصع بـ50 قيراطاً من الألماس، في دلالة على تتويج الأفضل من بين الأفضل. ومن المقرر طرح تذاكر «كراون جول» في الرياض قريباً عبر «وي بوك».

وبدأت شراكة «دبليو دبليو إي» مع المملكة العربية السعودية عام 2018، واستضافت المملكة منذ ذلك الحين عدداً من أبرز عروض «دبليو دبليو إي»، من بينها «كراون جول»، و«إليمينيشن تشامبر»، و«كينغ آند كوين أوف ذا رينغ»، و«نايت أوف تشامبيونز»، و«رويال رامبل».

وفي عام 2027، يستضيف موسم الرياض عرض «ريسلمانيا 43»، للمرة الأولى في تاريخ الحدث خارج أميركا الشمالية.

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