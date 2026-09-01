سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

حجز فريق النصر للسيدات، مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 5-2، الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وفرضت لاعبات النصر أفضليتهن خلال المواجهة، ونجحن في استثمار الفرص الهجومية لتسجيل خمسة أهداف، فيما حاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكنه اكتفى بإحراز هدفين قبل أن يؤكد الفريق النصراوي تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وتألقت الجزائرية نسرين بهلولي بصورة لافتة خلال اللقاء، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، لتلعب الدور الأبرز في انتصار فريقها وتحصل على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وبهذا الفوز، أصبح النصر أول المتأهلين إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، المقررة الأربعاء على الملعب ذاته.

وتقام المباراة النهائية، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية والتتويج بلقب البطولة.