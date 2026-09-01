ميركاتو السيدات: غنائم هلالية... وسبات «أهلاوي – نصراوي»

أسدل الستار، الاثنين، على فترة التسجيل الصيفية للدوري السعودي الممتاز للسيدات وسط تباين في تحركات الأندية لتدعيم صفوفها، حيث برزت تعاقدات الهلال والقادسية والاتحاد، مقابل غياب الأهلي عن إبرام أي صفقة جديدة واكتفاء النصر بتحركات محدودة.

وأغلقت نافذة التسجيل في 31 أغسطس (آب)، بعدما انطلقت في 18 يوليو (تموز)، لتنتهي معها الفترة الصيفية التي أتاحت للأندية استقطاب اللاعبات وإعادة ترتيب قوائمها للموسم الرياضي 2026-2027.

وكان الهلال حاضراً في الأيام الأخيرة من السوق، بإعلانه التعاقد مع المغربية ابتسام جرايدي حتى عام 2027، في إحدى أبرز صفقاته الصيفية، إلى جانب ضم النيجيرية كريستي أوتشيبي بعقد يمتد حتى عام 2028، والتعاقد مع أليس كوسي حتى عام 2027.

ومنحت هذه التعاقدات الفريق الأزرق خيارات إضافية، مع تنوع الأسماء المنضمة إلى صفوفه، في وقت أعلن فيه النادي أيضاً التحاق النيجيرية الدولية أوشوالا بالتدريبات ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وفي الخبر سجل القادسية حضوراً بارزاً بالتعاقد مع الإسبانية إستر غونزاليس التي سبق لها تمثيل أتلتيكو مدريد وليفانتي وريال مدريد، وخاضت تجربة في الدوري الأميركي، إلى جانب تتويجها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات عام 2023.

كما أعلن القادسية ضم ماريا إدواردا، المعروفة باسم «دودا»، بعقد يمتد حتى عام 2029، لتكون ضمن الأسماء التي عزز بها الفريق قائمته خلال الفترة الصيفية، في خطوة تمنحه استمرارية تعاقدية لعدة مواسم.

الإسبانية إستر غونزاليس وقّعت لسيدات القادسية (موقع النادي)

بدوره، دعم الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع داليا عادل حتى عام 2028، إلى جانب ضم ليثا شامورو بعقد يمتد حتى عام 2027، ضمن تحركاته لإضافة خيارات جديدة إلى تشكيلته.

وفي المقابل، أنهى الأهلي فترة الانتقالات الصيفية دون إبرام أي صفقة جديدة، ولم يعلن عن استقطاب لاعبات لتدعيم صفوفه طوال النافذة ليغيب اسمه عن قائمة الأندية التي شهدت تعاقدات صيفية رغم تحركات عدد من منافسيه.

أما النصر فاقتصرت تحركاته على تعاقدات محدودة، دون إجراء إضافات واسعة إلى قائمته، ليأتي حضوره في السوق أكثر هدوءاً مقارنة بالأندية التي أعلنت انضمام مجموعة من الأسماء الجديدة.

ومع إغلاق التسجيل، تنتقل الأنظار من إعلانات التعاقدات إلى أثرها داخل الملعب، ومدى قدرة الأندية على الاستفادة من إضافاتها، فيما سيكون توظيف العناصر المتاحة عاملاً مهماً لدى الفرق التي أنهت الصيف بتحركات محدودة أو دون صفقات.

ومن المقرر أن تفتح فترة التسجيل الشتوية للدوري الممتاز للسيدات في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.