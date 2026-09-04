إنزاغي: مباراة الأهلي استنزفت طاقتنا... وسوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة عقب الفوز في مباراة الديربي أمام الشباب بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الديربي: «عدنا من لقاء الأهلي وطاقتنا مستنزفة، وقابلنا اليوم فريقاً قوياً جداً في خطي الوسط والهجوم؛ ومع ذلك كنا مركزين للغاية داخل الملعب، حيث دخلنا اللقاء بقوة وسيطرنا تماماً على مجريات وأجواء المباراة».

وتطرق المدرب الإيطالي إلى حلول مركز الظهير الأيمن والحلول البديلة قائلاً: «لدينا نوع من المعاناة في هذا المركز، ومحمد محزري -الذي كنت أراقبه منذ الموسم الماضي- نجح في تغطية كثير من النقص في هذه الخانة؛ هو لاعب كبير يقدم كل ما لديه، ونحن في انتظار عودة حمد اليامي، كما نعمل أيضاً على إعداد صبري دهل ليكون خياراً في المركز ذاته رغم أن مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن».

وعن سبب استبدال حسان تمبكتي ومدى جاهزية علي لاجامي، أوضح إنزاغي: «حسان تمبكتي شارك في 5 تدريبات فقط بعد غيابه للإصابة لمدة شهرين، وكان يرغب في المشاركة بمباراة الأهلي الماضية، ولكنه شارك اليوم، وتبديله لم يكن بداعي الإصابة إطلاقاً، بل بسبب الإرهاق فقط. بالنسبة لعلي لاجامي فهو مصاب، ونتمنى أن يعود بأسرع وقت؛ لدينا معاناة في خط الدفاع ونحاول تغطية هذا النقص، وكمثال لدينا مشعل الداوود ونعمل على تجهيز الحلول في أسرع وقت».

وحول التعديل التكتيكي بإشراك ناصر الدوسري، أشار المدير الفني للهلال: «سبب إشراك ناصر الدوسري كان بهدف منح روبين نيفيز حرية أكبر وأدواراً هجومية أكثر داخل الميدان».

ورداً على سؤال بشأن مركز الجناح الأيمن، أجاب: «سيسينيو سامرفيل وغابرييل مارتينيلي يستطيعان اللعب في الجهة اليمنى بكل أريحية؛ اليوم أدخلنا مارتينيلي في اليمين، وبعد دخول صبري دهل أرسلناه للعب في الجهة اليسرى، وسيتم التبديل والمداورة بينهما في المباريات المقبلة».

واختتم سيموني إنزاغي المؤتمر الصحافي بالحديث عن إمكانية التعاقد مع مدافع جديد قبل إغلاق الميركاتو قائلاً: «سوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً، والإدارة الرياضية تقوم بعمل رائع في هذا الملف. لدينا حاجة فعلية لتدعيم خط الدفاع، ونعمل على تحقيق ذلك».