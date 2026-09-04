توني: لا أفهم صافرات الاستهجان ضد أرتيم... نقف معه

دافع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، عن زميله الأوكراني أرتيم خلال الفوز الكبير على الرياض 5-0، منتقداً صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الأهلي تجاه اللاعب، ومشدداً على أهمية بقاء الفريق وجماهيره متحدين.

وأوضح توني، الذي ظهر وهو يوجه إشارة إلى الجماهير خلال المباراة: «كنا متقدمين 3-0 مع نهاية الشوط الأول، ومن المهم أن تكون الجماهير معنا. أشعر أنهم كانوا يطلقون صافرات الاستهجان على لاعب بعينه، ولا أفهم ذلك. اللاعب لم يرتكب أي خطأ، هو موجود هنا وهو جزء من العائلة، ومن المهم أن نبقى جميعاً متحدين وأن يدعم بعضنا بعضاً».

- ماذا يحدث؟ هل تعرف شيئًا عن الاستقالة؟ ماذا حدث للأهلي؟ لماذا تطلق الجماهير صافرات الاستهجان ضد الفريق؟ لماذا برأيك؟️| إيفان توني لاعب #الأهلي في حديثه لوسائل الإعلام: «لا أعرف». pic.twitter.com/yJ2tdvl58G — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وأضاف: «لا يمكنك أن تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعب ثم تتوقع منه أن يقدم أداءً جيداً. لا أفهم ذلك. هو موجود في بلد مختلف، ولا يزال شاباً، وهناك ضغط كبير عليه. نحن نقف إلى جانبه، ونحن معاً، وهذا ما تفعله العائلة».

وعن أسباب عودة الأهلي إلى الانتصارات بعد خسارته المباراتين السابقتين، وتحقيقه فوزاً عريضاً بخمسة أهداف، قال توني رداً على سؤال عن «سر» الانتصار: «سجلنا الأهداف. هذا هو السر».

وكان الأهلي قد حسم الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف، قبل أن يعزز تفوقه بهدفين في الشوط الثاني، ليحقق فوزاً عريضاً على الرياض بنتيجة 5-0