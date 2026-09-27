مونتيلا يتعهد بالفوز على بلاده!

تعهد «الإيطالي» فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، بقيادة فريقه للفوز على إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الاثنين.

وكان المنتخب التركي استهل مسيرته في المجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة القارية، بالخسارة صفر - 1 أمام ضيفه منتخب فرنسا، الجمعة.

وكان الهدف الذي سجّله كيليان مبابي في الدقيقة 54 من عمر المباراة كافياً ليمنح منتخب فرنسا انتصاره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد زين الدين زيدان، على ملعب «توركا أراك موياني كوغالي».

وتلقى الحارس أوغورجان شاكير بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، إلا أن مونتيلا أبدى سعادته البالغة بأداء فريقه أمام تشكيلة فرنسا المدججة بالنجوم.

وسيواجه فريق مونتيلا المنتخب الإيطالي، الذي افتتح الولاية الثانية لمديره الفني روبرتو مانشيني بالخسارة صفر - 2 أمام ضيفه منتخب بلجيكا، حيث أحرز كل من ميكا جودتس ودودي لوكيباكيو هدفاً في كل شوط؛ ليمنحا المدرب مارك فان بوميل بداية ناجحة في أول مباراة له مع منتخب بلاده.

وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين التركي والإيطالي منذ تعادلهما من دون أهداف في مباراة ودية دولية أقيمت في يونيو (حزيران) عام 2024، لكن المنتخب الأزرق يمتلك سجلاً جيداً في هذه المواجهات المباشرة.

ولم يسبق للمنتخب الإيطالي أن خسر أمام تركيا في المباريات الـ14 السابقة التي جمعتهما، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

ورغم ذلك، يرى مونتيلا أن أداء فريقه أمام فرنسا يمثل أساساً قوياً يمكن البناء عليه، وقد أبدى ثقته في قدرة فريقه على التفوق على إيطاليا غداً بالجولة الثانية للمجموعة.

ونقل موقع «سوكر نيوز» الإلكتروني حديث مونتيلا للاعبيه، حيث قال: «لقد قدّمتم جميعاً أداءً رائعاً وأظهرتم روحاً قتالية عالية».

وأضاف: «لقد اهتزت شباكنا بسبب لحظة فقدان للتركيز، لكن كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة».

وتابع قائلاً: «الآن سوف نستجمع قوانا على الفور، ونصبّ كامل تركيزنا على مباراة إيطاليا. سنحقق الفوز هذه المرة، طالما لعبنا بنفس الانضباط والشغف».

وتحتل تركيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة بعد انتهاء منافسات الجولة الافتتاحية، بانتظار مواجهتين مرتقبتين ضد بلجيكا وإيطاليا قبل نهاية فترة التوقف الدولي.