«مونديال أندية اليد»: فيزبريم يهزم فوكس برلين ويواجه برشلونة في النهائي

ميكس ميردينك لحظة تسجيله هدف الفوز لهولندا في مرمى صربيا (إ.ب.أ)

في مشاركته الأولى أساسياً، أهدى ميكس ميردينك الإسباني تشافي هرنانديز فوزه الأول في ثاني مباراة له كمدرب للمنتخب الهولندي، بتسجيله ثنائية الانتصار على صربيا 2-1، الأحد، في بلغراد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وبدأ تشافي مهمته مع «الطواحين»، الخميس، بتعادل في الرمق الأخير مع ألمانيا 1-1 في أمستردام، ثم حقق الأحد فوزه الأول مع المنتخب الذي تعهد بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها سابقاً.

وسجل ميردينك ظهوره الأول أساسياً مع منتخب هولندا، بعدما شارك مهاجم ألكمار للمرة الأولى بقميص «الطواحين» بديلاً في الدقيقة 35 من مباراة ألمانيا عقب إصابة بريان بروبي.

ويأتي إشراكه ضمن تعديلين أجراهما تشافي على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة أمستردام، والثاني كان في خط الوسط حيث حل جوي فيرمان مكان كوينتن تيمبر الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

في المقابل، أجرى فيليكو باونوفيتش سبعة تغييرات على تشكيلة صربيا التي خسرت في اللحظات الأخيرة أمام اليونان (1-2) في الجولة الأولى، فيما حافظ الرباعي الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش وقلب الدفاع ستراهينيا بافلوفيتش وثنائي الوسط أندريا جيفكوفيتش ولاعب الهلال سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش على أماكنهم في التشكيلة الأساسية.

وبانتصار الأحد، تواصل هولندا تفوقها على منافستها التي يعود آخر انتصار لها على «الطواحين» إلى مايو (أيار) 1975، عندما فازت يوغوسلافيا بنتيجة 3-0 في مباراة وديّة أُقيمت في بلغراد، قبل أن تخسر بعدها المواجهات الست التالية، آخرها قبل الانفصال بين صربيا ومونتينيغرو في نهائيات كأس العالم 2006.

ولم يقدم الطرفان الكثير في نصف الساعة الأول من اللقاء، وكان الحدث الأبرز خسارة هولندا لجهود كودي خاكبو، صاحب التعادل القاتل أمام ألمانيا، للإصابة، تاركاً مكانه لروبن فان بومل (17)، تلاه فرصة هولندية لميردينك بعدما وصلت إليه الكرة من تيجاني رايندرز لاعب القادسية، لكن الحارس الصربي أنقذ الموقف على دفعتين (18).

ثم استحصل لاعب الهلال كريسينسيو سامرفيل على ركلة جزاء لهولندا بعد خطأ من أليكسا تيرزيتش، انبرى لها ميردينك بنجاح بعدما سددها بقوة في شباك ميلينكوفيتش سافيتش (30)، ليفتتح ابن الـ23 عاماً رصيده التهديفي مع «الطواحين» في ثاني مباراة له والأولى كأساسي.

وواصل فريق تشافي أفضليته بعد الهدف وهدد المرمى الصربي في أكثر من مناسبة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني مباشرة وبعد محاولتين تألق الحارس بارت فيربروغن في صدهما، أطلق البديل لوكا يوفيتش المواجهة من نقطة الصفر عندما أدرك التعادل من المحاولة الثالثة على المرمى الهولندي في الهجمة ذاتها بعدما وصلت إليه الكرة من ساشا لوكيتش (46).

لكن وبعد محاولات عدة، استعاد الهولنديون التقدم عبر ميردينك مجدداً بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من البديل خوس تيل (69).

وحصل الهولنديون على فرصة ذهبية لتوجيه الضربة القاضية لمضيفه من انطلاقة رائعة لسامرفيل الذي بدأ توغله من منطقة فريقه قبل أن يمرر لتيل الذي، وعوضاً عن التسديد في المرمى، مرر الكرة لفان بومل الذي سددها من زاوية ضيقة في ميلينكوفيتش سافيتش (90).

لكن في النهاية، عادت هولندا منتصرة من بلغراد وأهدت تشافي انتصاره الأول كمدرب لها.

الدنمارك هزمت ويلز في كوبنهاغن (رويترز)

وفي ملعب «باركن» بالعاصمة كوبنهاغن، حقق منتخب الدنمارك فوزه الأول في دوري أمم أوروبا، بالتغلب على ضيفه ويلز بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.

بعد شوط أول سلبي، تقدم منتخب الدنمارك بهدف ذاتي سجله الويلزي بن ديفيز بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53، وأضاف جوستاف إيزاكسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يحقق منتخب الدنمارك أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الرابعة للمستوى الأول، ليعوض خسارته المثيرة أمام النرويج بنتيجة 2-3 في الجولة الأولى.

أما منتخب ويلز فبقى بلا رصيد في ذيل الترتيب بعدما خسر بهدف دون رد أمام حامل اللقب، البرتغال، في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة، يستعد منتخب الدنمارك لمواجهة قوية على أرضه أمام البرتغال، فيما يستقبل منتخب ويلز نظيره النرويجي، وستقام المباراتان يوم الخميس.

لاعبو النمسا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على كوسوفو (أ.ف.ب)

وفي فيينا، فاز منتخب النمسا على ضيفه كوسوفو بنتيجة 3-1، الأحد، ليتصدر مجموعته.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله دافيد أفينغروبير بعد مرور 23 دقيقة.

وعزز منتخب النمسا تفوقه بهدف ثانٍ، سجله تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، اختتم كارني تشوكويميكا الثلاثية بهدف في الدقيقة 61.

وقلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله إيدون زيغروفا في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يعتلي منتخب النمسا بقيادة مدربه رالف رانجنيك صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، خلفه كوسوفو بثلاث نقاط في المركز الثاني.

وفي وقت لاحق الأحد، سيلتقي منتخبا آيرلندا وإسرائيل في المجر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثالثة، سيحل منتخب النمسا ضيفاً على آيرلندا يوم الخميس، وستلعب كوسوفو مع إسرائيل في اليوم نفسه.

وانطلقت منافسات هذه المجموعة بفوز النمسا على إسرائيل بنتيجة 3-1، فيما فازت كوسوفو على آيرلندا بنتيجة 1-صفر.