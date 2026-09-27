«مونديال الشابات»: إسبانيا تهزم كوريا الشمالية وتتوّج باللقب

«مونديال الشابات»: إسبانيا تهزم كوريا الشمالية وتتوّج باللقبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5323250-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%91%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8
«مونديال أندية اليد»: فيزبريم يهزم فوكس برلين ويواجه برشلونة في النهائي
فيزبريم المجري هزم فوكس برلين الألماني بالقاهرة (نادي فيزبريم)
تأهل فريق فيزبريم المجري لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال، المقامة حالياً في مصر، عقب فوزه المثير على فوكس برلين الألماني، بنتيجة 34-33، الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وضمن الفريق المجري التأهل للمباراة النهائية للبطولة، التي تختتم فعالياتها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما حسم صدارة المجموعة لمصلحته بانتصارين، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعتين ضد برقان الكويتي.
وكان فيزبريم قد فاز في أول مبارياته على الأهلي المصري، ليضرب بذلك موعداً في النهائي مع برشلونة الإسباني، الذي ضمن هو الآخر قمة ترتيب المجموعة الأولى.
وحقق برشلونة انتصاراً سهلاً على الزمالك المصري بنتيجة 39-29، في وقت سابق الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بعد فوزه في أول جولتين.
مونتيلا يتعهد بالفوز على بلاده!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5323241-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا (أ.ف.ب)
تعهد «الإيطالي» فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، بقيادة فريقه للفوز على إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الاثنين.
وكان المنتخب التركي استهل مسيرته في المجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة القارية، بالخسارة صفر - 1 أمام ضيفه منتخب فرنسا، الجمعة.
وكان الهدف الذي سجّله كيليان مبابي في الدقيقة 54 من عمر المباراة كافياً ليمنح منتخب فرنسا انتصاره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد زين الدين زيدان، على ملعب «توركا أراك موياني كوغالي».
وتلقى الحارس أوغورجان شاكير بطاقة حمراء في وقت متأخر من المباراة بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، إلا أن مونتيلا أبدى سعادته البالغة بأداء فريقه أمام تشكيلة فرنسا المدججة بالنجوم.
وسيواجه فريق مونتيلا المنتخب الإيطالي، الذي افتتح الولاية الثانية لمديره الفني روبرتو مانشيني بالخسارة صفر - 2 أمام ضيفه منتخب بلجيكا، حيث أحرز كل من ميكا جودتس ودودي لوكيباكيو هدفاً في كل شوط؛ ليمنحا المدرب مارك فان بوميل بداية ناجحة في أول مباراة له مع منتخب بلاده.
وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين التركي والإيطالي منذ تعادلهما من دون أهداف في مباراة ودية دولية أقيمت في يونيو (حزيران) عام 2024، لكن المنتخب الأزرق يمتلك سجلاً جيداً في هذه المواجهات المباشرة.
ولم يسبق للمنتخب الإيطالي أن خسر أمام تركيا في المباريات الـ14 السابقة التي جمعتهما، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات.
ورغم ذلك، يرى مونتيلا أن أداء فريقه أمام فرنسا يمثل أساساً قوياً يمكن البناء عليه، وقد أبدى ثقته في قدرة فريقه على التفوق على إيطاليا غداً بالجولة الثانية للمجموعة.
ونقل موقع «سوكر نيوز» الإلكتروني حديث مونتيلا للاعبيه، حيث قال: «لقد قدّمتم جميعاً أداءً رائعاً وأظهرتم روحاً قتالية عالية».
وأضاف: «لقد اهتزت شباكنا بسبب لحظة فقدان للتركيز، لكن كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة».
وتابع قائلاً: «الآن سوف نستجمع قوانا على الفور، ونصبّ كامل تركيزنا على مباراة إيطاليا. سنحقق الفوز هذه المرة، طالما لعبنا بنفس الانضباط والشغف».
وتحتل تركيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة بعد انتهاء منافسات الجولة الافتتاحية، بانتظار مواجهتين مرتقبتين ضد بلجيكا وإيطاليا قبل نهاية فترة التوقف الدولي.
ميردينك يهدي هولندا فوزها الأول مع تشافي... والدنمارك تهزم ويلزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5323240-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
ميردينك يهدي هولندا فوزها الأول مع تشافي... والدنمارك تهزم ويلز
ميكس ميردينك لحظة تسجيله هدف الفوز لهولندا في مرمى صربيا (إ.ب.أ)
في مشاركته الأولى أساسياً، أهدى ميكس ميردينك الإسباني تشافي هرنانديز فوزه الأول في ثاني مباراة له كمدرب للمنتخب الهولندي، بتسجيله ثنائية الانتصار على صربيا 2-1، الأحد، في بلغراد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.
وبدأ تشافي مهمته مع «الطواحين»، الخميس، بتعادل في الرمق الأخير مع ألمانيا 1-1 في أمستردام، ثم حقق الأحد فوزه الأول مع المنتخب الذي تعهد بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها سابقاً.
وسجل ميردينك ظهوره الأول أساسياً مع منتخب هولندا، بعدما شارك مهاجم ألكمار للمرة الأولى بقميص «الطواحين» بديلاً في الدقيقة 35 من مباراة ألمانيا عقب إصابة بريان بروبي.
ويأتي إشراكه ضمن تعديلين أجراهما تشافي على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة أمستردام، والثاني كان في خط الوسط حيث حل جوي فيرمان مكان كوينتن تيمبر الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.
في المقابل، أجرى فيليكو باونوفيتش سبعة تغييرات على تشكيلة صربيا التي خسرت في اللحظات الأخيرة أمام اليونان (1-2) في الجولة الأولى، فيما حافظ الرباعي الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش وقلب الدفاع ستراهينيا بافلوفيتش وثنائي الوسط أندريا جيفكوفيتش ولاعب الهلال سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش على أماكنهم في التشكيلة الأساسية.
وبانتصار الأحد، تواصل هولندا تفوقها على منافستها التي يعود آخر انتصار لها على «الطواحين» إلى مايو (أيار) 1975، عندما فازت يوغوسلافيا بنتيجة 3-0 في مباراة وديّة أُقيمت في بلغراد، قبل أن تخسر بعدها المواجهات الست التالية، آخرها قبل الانفصال بين صربيا ومونتينيغرو في نهائيات كأس العالم 2006.
ولم يقدم الطرفان الكثير في نصف الساعة الأول من اللقاء، وكان الحدث الأبرز خسارة هولندا لجهود كودي خاكبو، صاحب التعادل القاتل أمام ألمانيا، للإصابة، تاركاً مكانه لروبن فان بومل (17)، تلاه فرصة هولندية لميردينك بعدما وصلت إليه الكرة من تيجاني رايندرز لاعب القادسية، لكن الحارس الصربي أنقذ الموقف على دفعتين (18).
ثم استحصل لاعب الهلال كريسينسيو سامرفيل على ركلة جزاء لهولندا بعد خطأ من أليكسا تيرزيتش، انبرى لها ميردينك بنجاح بعدما سددها بقوة في شباك ميلينكوفيتش سافيتش (30)، ليفتتح ابن الـ23 عاماً رصيده التهديفي مع «الطواحين» في ثاني مباراة له والأولى كأساسي.
وواصل فريق تشافي أفضليته بعد الهدف وهدد المرمى الصربي في أكثر من مناسبة، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني مباشرة وبعد محاولتين تألق الحارس بارت فيربروغن في صدهما، أطلق البديل لوكا يوفيتش المواجهة من نقطة الصفر عندما أدرك التعادل من المحاولة الثالثة على المرمى الهولندي في الهجمة ذاتها بعدما وصلت إليه الكرة من ساشا لوكيتش (46).
لكن وبعد محاولات عدة، استعاد الهولنديون التقدم عبر ميردينك مجدداً بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من البديل خوس تيل (69).
وحصل الهولنديون على فرصة ذهبية لتوجيه الضربة القاضية لمضيفه من انطلاقة رائعة لسامرفيل الذي بدأ توغله من منطقة فريقه قبل أن يمرر لتيل الذي، وعوضاً عن التسديد في المرمى، مرر الكرة لفان بومل الذي سددها من زاوية ضيقة في ميلينكوفيتش سافيتش (90).
لكن في النهاية، عادت هولندا منتصرة من بلغراد وأهدت تشافي انتصاره الأول كمدرب لها.
وفي ملعب «باركن» بالعاصمة كوبنهاغن، حقق منتخب الدنمارك فوزه الأول في دوري أمم أوروبا، بالتغلب على ضيفه ويلز بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.
بعد شوط أول سلبي، تقدم منتخب الدنمارك بهدف ذاتي سجله الويلزي بن ديفيز بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53، وأضاف جوستاف إيزاكسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.
بهذه النتيجة يحقق منتخب الدنمارك أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الرابعة للمستوى الأول، ليعوض خسارته المثيرة أمام النرويج بنتيجة 2-3 في الجولة الأولى.
أما منتخب ويلز فبقى بلا رصيد في ذيل الترتيب بعدما خسر بهدف دون رد أمام حامل اللقب، البرتغال، في الجولة الأولى.
وفي الجولة الثالثة، يستعد منتخب الدنمارك لمواجهة قوية على أرضه أمام البرتغال، فيما يستقبل منتخب ويلز نظيره النرويجي، وستقام المباراتان يوم الخميس.
وفي فيينا، فاز منتخب النمسا على ضيفه كوسوفو بنتيجة 3-1، الأحد، ليتصدر مجموعته.
تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله دافيد أفينغروبير بعد مرور 23 دقيقة.
وعزز منتخب النمسا تفوقه بهدف ثانٍ، سجله تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، اختتم كارني تشوكويميكا الثلاثية بهدف في الدقيقة 61.
وقلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله إيدون زيغروفا في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز يعتلي منتخب النمسا بقيادة مدربه رالف رانجنيك صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، خلفه كوسوفو بثلاث نقاط في المركز الثاني.
وفي وقت لاحق الأحد، سيلتقي منتخبا آيرلندا وإسرائيل في المجر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وفي الجولة الثالثة، سيحل منتخب النمسا ضيفاً على آيرلندا يوم الخميس، وستلعب كوسوفو مع إسرائيل في اليوم نفسه.
وانطلقت منافسات هذه المجموعة بفوز النمسا على إسرائيل بنتيجة 3-1، فيما فازت كوسوفو على آيرلندا بنتيجة 1-صفر.