سوريا تفرض التعادل 1-1 على الأردن وديّاً

فرّط الأردن في تقدمه ليتعادل 1-1 مع ضيفته سوريا وديّاً، الأحد، استعداداً لكأس آسيا لكرة القدم 2027، بعدما سجل جان مصطفى هدفاً في الشوط الثاني ليلغي هدف علي علوان.

وكادت سوريا أن تتقدم في الدقيقة 22 بعدما أخطأ أليك سمير حارس الأردن، المولود في الولايات المتحدة، في التعامل مع تمريرة طويلة من قبل منتصف الملعب لكن الكرة انحرفت عن خط المرمى.

وتمكن المهاجم علوان من منح التقدم للأردن قبل 7 دقائق من الاستراحة، بعدما استقبل تمريرة من زميله عودة الفاخوري، لاعب بيراميدز المصري، وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للحارس إلياس هداياً.

واستمرت سيطرة الأردن مع بداية الشوط الثاني، لكن تمكن محمود الأسود لاعب سوريا من قيادة هجمة مرتدة وهيأ الكرة لزميله مصطفى الذي استحوذ على الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد من مدى قريب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 52.

ويلعب الأردن في المجموعة الثانية لكأس آسيا إلى جانب البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان، وتنافس سوريا في المجموعة الثالثة مع إيران والصين وقرغيزستان.

وتقام البطولة في السعودية في المدة ما بين السابع من يناير (كانون الثاني) حتى الخامس من فبراير (شباط).