«خليجي 27»: الإمارات إلى نصف النهائي بثلاثية في البحرين

بلغت الإمارات مرحلة نصف النهائي من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزها على البحرين «حاملة اللقب» بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وافتتح عثمان كامارا التسجيل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 30 من عمر المباراة، فيما أضاف زميلاه جيليرمي بالا وعلي صالح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و88 على الترتيب. وبتلك النتيجة، تربع منتخب الإمارات، الذي استهل مشواره في المجموعة بفوز كبير 4 - صفر على اليمن، على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويتفوق المنتخب الإماراتي بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب قطر، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصعدا سوياً للمربع الذهبي في البطولة، وستكون مباراتهما المقبلة في الجولة الأخيرة للمجموعة، من أجل تحديد بطل ووصيف المجموعة. في المقابل، بقي منتخب البحرين، الذي خسر صفر - 2 أمام قطر في الجولة الافتتاحية، بلا رصيد من النقاط، ليودع المسابقة رسمياً برفقة منتخب اليمن، متذيل الترتيب، قبل مواجهتهما التي ستكون تحصيل حاصل في الجولة الأخيرة.

يشار إلى أن متصدر المجموعة سوف يلتقي في قبل النهائي مع وصيف المجموعة الثانية، التي تضم السعودية والعراق وعمان والكويت، فيما يلعب صاحب الوصافة مع متصدر المجموعة الأخرى.