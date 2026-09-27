نائب رئيس البعثة اليمنية: حرمنا من ضربة جزاء أمام قطر  

اعتذر محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني، لجماهيرهم عقب الخسارة أمام قطر، مشيداً في الوقت ذاته بما قدمه اللاعبون على أرض الملعب.
وقال الشومي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: هارد لك لجمهورنا اليمني الكبير الذي حضر اليوم، ولمن تابع المباراة خلف الشاشات. نعتذر منهم لأننا لم نتمكن من إسعادهم وإدخال الفرحة عليهم، لكنني أعتقد أنهم كانوا سعداء أيضاً بالرجال الذين كانوا موجودين داخل الملعب.
وأضاف: مبروك للمنتخب القطري، وإن شاء الله القادم أفضل.
️| محمد الشومي نائب رئيس بعثة منتخب #اليمن في حديثه لوسائل الإعلام :-نعتذر لجماهيرنا لأننا لم نكن على قدر المسؤولية لإسعادهم، لكن في نفس الوقت أعتقد أنهم كانوا سعداء بالأداء الذي قدم، والأخطاء التحكيمية غيرت مسار المباراة.#اليمن_قطر #خليجي27 pic.twitter.com/9M8XiYmL03
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 27, 2026
وعن القرارات التحكيمية في المواجهة، قال الشومي: هناك خطآن تحكيميان كبيران غيّرا مسار المباراة، عطفاً على ما قيل في عدد من القنوات بشأن قرارات الحكام. هناك ركلة جزاء ظالمة احتُسبت ضدنا، وركلة جزاء أخرى لم تُحتسب لنا، وهذا ما أكده محللو التحكيم في القنوات الفضائية الخليجية.