دراغان يعتذر من جماهير البحرين على «فقدان اللقب»

اعتذر الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، لجماهيرهم بعد خسارة لقب كأس الخليج، بوداعهم على يد الإمارات بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال دراغان خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: أهنئ المنتخب الإماراتي، فقد حقق انتصاراً مميزاً أمامنا، وكنا نتوقع أن نظهر بصورة أفضل.

وعن الفارق بين النسخة الماضية التي توج فيها المنتخب البحريني باللقب والنسخة الحالية التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات، قال: كما هي الحياة، الماضي أصبح من الماضي. لم نلعب بصورة جيدة عندما كان يتعين علينا ذلك، وهناك أسباب أخرى علينا تحليلها. أعتذر للشعب البحريني على خسارة هذه الكأس، وما حدث قد حدث.

وأقر المدرب الكرواتي بأفضلية المنتخب الإماراتي خلال المواجهة، قائلاً: منتخب الإمارات كان أفضل في الاستحواذ على الكرة، وحاولنا حل المشكلات التي واجهتنا، لكن أعتقد أنكم شاهدتم ما حدث. لن ألوم أحداً، ولم نكن نملك العقلية نفسها التي ظهرنا بها خلال مشاركتنا في الكويت عندما حققنا اللقب.

وعن الانتقادات في الشارع الرياضي البحريني بشأن اختياراته للقائمة، والمطالبات بالاعتماد على هشومي في مركز رأس الحربة، قال: ربما أنتم محقون. كنت أرغب في منح الفرصة للاعبين اليافعين. هشومي شارك في المباراة الماضية أمام قطر، ودائماً ما يساعدنا، لكننا اخترنا اليوم منح الفرصة للاعبين اليافعين لاكتساب الخبرة في مباريات كبيرة مثل هذه، مع محاولة تحقيق الفوز.