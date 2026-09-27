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دراغان يعتذر من جماهير البحرين على «فقدان اللقب»

جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
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دراغان يعتذر من جماهير البحرين على «فقدان اللقب»

جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)

اعتذر الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، لجماهيرهم بعد خسارة لقب كأس الخليج، بوداعهم على يد الإمارات بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال دراغان خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: أهنئ المنتخب الإماراتي، فقد حقق انتصاراً مميزاً أمامنا، وكنا نتوقع أن نظهر بصورة أفضل.

وعن الفارق بين النسخة الماضية التي توج فيها المنتخب البحريني باللقب والنسخة الحالية التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات، قال: كما هي الحياة، الماضي أصبح من الماضي. لم نلعب بصورة جيدة عندما كان يتعين علينا ذلك، وهناك أسباب أخرى علينا تحليلها. أعتذر للشعب البحريني على خسارة هذه الكأس، وما حدث قد حدث.

وأقر المدرب الكرواتي بأفضلية المنتخب الإماراتي خلال المواجهة، قائلاً: منتخب الإمارات كان أفضل في الاستحواذ على الكرة، وحاولنا حل المشكلات التي واجهتنا، لكن أعتقد أنكم شاهدتم ما حدث. لن ألوم أحداً، ولم نكن نملك العقلية نفسها التي ظهرنا بها خلال مشاركتنا في الكويت عندما حققنا اللقب.

وعن الانتقادات في الشارع الرياضي البحريني بشأن اختياراته للقائمة، والمطالبات بالاعتماد على هشومي في مركز رأس الحربة، قال: ربما أنتم محقون. كنت أرغب في منح الفرصة للاعبين اليافعين. هشومي شارك في المباراة الماضية أمام قطر، ودائماً ما يساعدنا، لكننا اخترنا اليوم منح الفرصة للاعبين اليافعين لاكتساب الخبرة في مباريات كبيرة مثل هذه، مع محاولة تحقيق الفوز.

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«خليجي 27»: الإمارات إلى نصف النهائي بثلاثية في البحرين

بلغت الإمارات مرحلة نصف النهائي من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزها على البحرين «حاملة اللقب» بثلاثية نظيفة.

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مدرب البحرين: أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
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مدرب البحرين: أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)

تحمل الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، المسؤولية كاملة عن خروج فريقه من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أنه سيجلس مع لاعبيه للوقوف على أسباب ما حدث والبحث عن الحلول.

وقال تالاييتش، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب الخسارة أمام الإمارات: «أهنئ المنتخب الإماراتي على هذا الفوز. لدينا بعض الأسباب التي يجب أن نجلس جميعاً لمناقشتها وإيجاد حلول لما حدث، لكن السبب الأول هو أنا».

وأضاف: «أتحمل المسؤولية عن كل شيء، لأنني من يختار اللاعبين الذين يشاركون. دائماً أقول إنه عندما نفوز، كما حدث في الكويت، يكون اللاعبون هم الأبطال وأنا أقف خلفهم، وعندما تحدث أمور سيئة مثلما حدث الآن، فأنا أقف أمامهم، ويمكن للجميع أن يلومني أنا، وليس لاعبيّ».

وتابع: «سأجلس مع اللاعبين وسنبحث عن الحلول، ونعرف لماذا حدث ما حدث بهذه الصورة».

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه البطولة الأخيرة له مع المنتخب البحريني، أجاب تالاييتش: «ربما، لا أعلم، حقيقةً لا أعلم».

لكنه أكد رغبته في الاستمرار مع المنتخب البحريني، قائلاً: «بالطبع، لدي عقد وسأستمر، وإن شاء الله نجد أفضل الحلول لتطوير مستوانا في كرة القدم، لكن الأمر يعتمد على الاتحاد البحريني لكرة القدم وما سيتخذه من قرار».

وعن توقعه للمنتخبات التي ستبلغ المباراة النهائية، رفض تالاييتش ترشيح أي منتخب، وقال: «لا أريد الحديث عن ذلك. أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي، ومن يصل إليه أقدم له التهنئة وأتمنى له كل التوفيق».

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كأس الخليج رياضة البحرين
الرياضة رياضة عربية

مدرب الإمارات: جاهزون للسعودية أو قطر

زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدرب الإمارات: جاهزون للسعودية أو قطر

زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على البحرين بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن الجدية التي واصل بها الفريق بحثه عن الأهداف كانت من أبرز المكاسب الفنية في المواجهة ضمن منافسات كأس الخليج.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: أهنئ المنتخبين، فقد كانت مباراة صعبة، وأهنئ لاعبينا الذين سجلوا ثلاثة أهداف وقدموا أداءً رائعاً.

وأكد مدرب الإمارات امتلاكه خيارات متعددة، موضحاً: لدينا 20 لاعباً بجودة متقاربة، وهناك لاعبون يعانون من إصابات واضطررنا إلى استبدالهم، ولدينا خيارات متعددة في الهجوم والدفاع. بالطبع هدفنا المقبل هو الفوز على قطر، وأود أن أمنح جميع اللاعبين فرصة، فالجميع يريد المشاركة. سأحاول إراحة بعض العناصر ومنح الفرصة لآخرين.

وعن هوية المنتخب الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي بين السعودية والعراق، قال: لدينا أولاً مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام قطر، وسنحاول التدوير بين اللاعبين وإشراك العناصر الشابة. إذا أردنا الوصول إلى النهائي، فعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي منتخب، رغم أن السعودية والعراق شاركا في كأس العالم قبل ثلاثة أشهر.

وتابع: حتى الآن لم نحقق شيئاً يُذكر، وأتوقع مجهوداً أكبر من لاعبينا. المنتخبان قويان، وأعتقد أننا نستطيع مجاراتهما.

وحول ما إذا كان المنتخب الإماراتي يمتلك عناصر قادرة على تقديم مستويات أفضل، قال: نعم، هذا صحيح، لكننا ما زلنا في بداية مشوارنا. إذا أردنا أن نكون أفضل، فعلينا الاستمرار على النهج نفسه. يجب أن يدافع المنتخب بأكمله، فهدفي دائماً هو تقديم كرة قدم هجومية، ولكن في الوقت ذاته بدفاع قوي.

وعندما سُئل عن رأيه في أرضية الملعب، اكتفى داليتش بالقول: الأمر ليس من شأني.

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كأس الخليج السعودية
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نائب رئيس البعثة اليمنية: حرمنا من ضربة جزاء أمام قطر  

رئيس البعثة اليمنية اعترض على قرارات حكم المباراة (تصوير: علي خمج)
رئيس البعثة اليمنية اعترض على قرارات حكم المباراة (تصوير: علي خمج)
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نائب رئيس البعثة اليمنية: حرمنا من ضربة جزاء أمام قطر  

رئيس البعثة اليمنية اعترض على قرارات حكم المباراة (تصوير: علي خمج)
رئيس البعثة اليمنية اعترض على قرارات حكم المباراة (تصوير: علي خمج)

اعتذر محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني، لجماهيرهم عقب الخسارة أمام قطر، مشيداً في الوقت ذاته بما قدمه اللاعبون على أرض الملعب.

وقال الشومي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: هارد لك لجمهورنا اليمني الكبير الذي حضر اليوم، ولمن تابع المباراة خلف الشاشات. نعتذر منهم لأننا لم نتمكن من إسعادهم وإدخال الفرحة عليهم، لكنني أعتقد أنهم كانوا سعداء أيضاً بالرجال الذين كانوا موجودين داخل الملعب.

وأضاف: مبروك للمنتخب القطري، وإن شاء الله القادم أفضل.

وعن القرارات التحكيمية في المواجهة، قال الشومي: هناك خطآن تحكيميان كبيران غيّرا مسار المباراة، عطفاً على ما قيل في عدد من القنوات بشأن قرارات الحكام. هناك ركلة جزاء ظالمة احتُسبت ضدنا، وركلة جزاء أخرى لم تُحتسب لنا، وهذا ما أكده محللو التحكيم في القنوات الفضائية الخليجية.

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