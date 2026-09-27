طارق سلمان لاعب قطر: صعبناها على أنفسنا

أعرب طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، عن سعادته بالفوز على اليمن بهدف دون مقابل والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن عدم استغلال الفرص جعل المواجهة أكثر صعوبة حتى دقائقها الأخيرة.

وقال سلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال. المباراة كانت صعبة، وأتيحت لنا فرص كثيرة، لكننا لم نستغلها منذ البداية. لو نجحنا في حسم المباراة مبكراً وتسجيل الأهداف، لكان ذلك سيساعدنا كثيراً، حتى على مستوى إجراء التغييرات وإراحة بعض اللاعبين، لكن لم نوفق في ذلك، وصعّبنا المباراة على أنفسنا نوعاً ما».

️| طارق سلمان لاعب منتخب #قطر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-خرجنا بفوز صعب أمام اليمن، وأتيحت لنا فرص كثيرة لكن لم نستغلها، وفي مثل هذه المباريات كان يتطلب علينا فيها تسجيل هدف مبكر حتى تسهل علينا.#اليمن_قطر #خليجي27 pic.twitter.com/fSGK7YlgqJ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 27, 2026

وأضاف: «الاستحواذ كان لصالحنا، وكذلك الفرص، لكن المباراة ظلت مفتوحة حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا بحاجة إلى التركيز حتى لا يستغل المنتخب اليمني إحدى الفرص، ويسجل هدفاً يعيده إلى المباراة».