مدرب قطر: فريقي مجهد ومرهق

قال الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر إنه قام بإجراء عدد من التغييرات في قائمة الفريق في المواجهة التي جمعتهم بمنتخب اليمن ضمن بطولة «خليجي 27»، بسبب معاناة بعض اللاعبين من الإجهاد والإرهاق.

وأضاف لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي كسبوها بنتيجة 1 - 0: قمت ببعض التغييرات لأن بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد والإرهاق، وإلى يوم المباراة لم أكن أعلم بمن أستطيع إشراكه، لأن اللاعبين يمرون بمرحلة التعافي، لكنني دائماً ما أحاول اختيار الأفضل.

وتابع: في كرة القدم عليك أن تسير خطوة بخطوة، وهناك الكثير من الأمور التي تحصل، لكنني أؤكد أنه يجب التركيز منذ بداية المباراة، لكن هذا الأمر لم يكن موجوداً اليوم تحديداً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسنا كثيراً من خلال التركيز على أهمية المباراة ونتيجتها لحسم التأهل.

وأردف: بالنسبة للمرحلة المقبلة ونوعية المنافس المقبل، سننتظر النتائج ونرى ما هو المنتخب الذي سنواجهه، وسنعمل على مواجهة كل المنتخبات بالتحدي نفسه والندية ذاتها.