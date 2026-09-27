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سباق الهدّافين يشتعل مبكراً في «خليجي 27»

البريكان اقتحم سباق الهدافين مبكراً (تصوير: علي خمج)
البريكان اقتحم سباق الهدافين مبكراً (تصوير: علي خمج)
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سباق الهدّافين يشتعل مبكراً في «خليجي 27»

البريكان اقتحم سباق الهدافين مبكراً (تصوير: علي خمج)
البريكان اقتحم سباق الهدافين مبكراً (تصوير: علي خمج)

دخل سباق هدافي «خليجي 27» مرحلة تنافسية لافتة وفي وقت مبكر، بعدما نجح 3 لاعبين في تسجيل ثنائيات خلال الجولتين الأوليين، لكن كل ثنائية جاءت في سياق مختلف من حيث النتيجة ووضع المنتخب في البطولة.

وفرض السعودي فراس البريكان نفسه بقوة أمام عُمان، بعدما افتتح التسجيل مبكراً ثم عاد ليضيف هدفاً ثانياً، مساهماً بصورة مباشرة في فوز الأخضر بثلاثية نظيفة وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، سجل الكويتي يوسف ناصر هدفين أمام العراق، إلا أن ثنائيته لم تكن كافية لإنقاذ منتخب بلاده من الخسارة 2-3، بعدما خطف العراق هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

أما الإماراتي نيكولاس خيمينيز فبدأ البطولة بصورة هجومية قوية، بعدما سجل هدفين في الانتصار الكبير على اليمن برباعية نظيفة.

ورغم تساوي اللاعبين الثلاثة في الرصيد التهديفي، فإن اختلاف وضع منتخباتهم يمنح سباق الهدافين بعداً إضافياً؛ فالبريكان ضمن الاستمرار في البطولة مع السعودية، في حين ترتبط فرص بقية المنافسين بقدرة منتخباتهم على العبور إلى الأدوار التالية.

وفي بطولات التجمع القصيرة، لا يعتمد سباق الهدافين على الفاعلية الفردية وحدها، بل يتأثر أيضاً بعدد المباريات التي يحصل عليها اللاعب كلما واصل منتخب بلاده مشواره.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تبدو المنافسة على صدارة الهدافين مفتوحة، في انتظار ما إذا كانت الثنائيات المبكرة ستتحول إلى سباق ممتد حتى المباراة النهائية.

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«خليجي 27»: قطر ثاني المتأهلين على حساب اليمن

عفيف في محاولة هجومية أمام المرمى اليمني (تصوير: علي خمج)
عفيف في محاولة هجومية أمام المرمى اليمني (تصوير: علي خمج)
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«خليجي 27»: قطر ثاني المتأهلين على حساب اليمن

عفيف في محاولة هجومية أمام المرمى اليمني (تصوير: علي خمج)
عفيف في محاولة هجومية أمام المرمى اليمني (تصوير: علي خمج)

انتزعت قطر فوزاً صعباً من منافسها اليمني 1 - 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، ليكون العنابي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد بلوغ المنتخب السعودي الدور ذاته إثر فوزه الأخير أمام عمان.

وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 - صفر على ‌البحرين. وسجل ‌يوسف ​عبد ‌الرزاق الهدف الوحيد ‌للمنتخب القطري في الدقيقة الـ64، بعدما استغل تمريرة عرضية ‌أودعها في شباك حارس اليمن. وكادت قطر تُضيف الهدف الثاني بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء أهدرها القائد أكرم عفيف في الدقيقة الـ70.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: العراق تقدم وحيداً بطلب استضافة «خليجي 28»

مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: العراق تقدم وحيداً بطلب استضافة «خليجي 28»

مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)
مشجع عراقي يساند منتخب بلاده خلال منافسات «خليجي 27» في جدة (تصوير: علي خمج)

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعه، ظهر الاثنين، بفندق «رافلز» في مدينة جدة، وذلك على هامش بطولة «خليجي 27».

ويأتي ملف استضافة بطولة «خليجي 28» على رأس أجندة الاجتماع؛ حيث تقدم العراق وحيداً بطلب رسمي لاستضافة البطولة، وهو ما أكده محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات سابقة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود رغبة أولية لدى كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان لبحث تقديم طلب استضافة خلال الساعات المقبلة، دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.

وأفادت مصادر مطلعة بوجود دراسة لإعادة تطبيق نظام التناوب بين الدول لاستضافة بطولة الخليج، بدلاً من نظام تقديم الطلبات المعمول به حالياً.

واستضافت الإمارات آخر نسخة عام 2007، فيما استضافت سلطنة عُمان آخر نسخة عام 2009، بينما استضافت مملكة البحرين آخر نسخة عام 2013، فيما استضافت المملكة نسختي 2014 و2026 مقابل نسختين للكويت 2017 و2024، فيما استضاف العراق نسخة 2023 في البصرة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان مرور البطولة على أغلب دول الخليج، لما لها من أثر كبير في تطوير المنشآت الرياضية ودعم الممارسين الرياضيين في المنطقة وتعزيز السياحة في كل دولة، مع تحديد دولة بديلة في حال تعذر الاستضافة.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«مونديال أندية اليد»: برشلونة الإسباني يهزم الزمالك المصري

برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
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«مونديال أندية اليد»: برشلونة الإسباني يهزم الزمالك المصري

برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)
برشلونة هزم الزمالك في مونديال أندية اليد (نادي الزمالك)

واصل فريق برشلونة الإسباني حامل لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سلسلة انتصاراته في نسخة العام الجاري من البطولة بفوزه على الزمالك المصري، الأحد.

أنهى الفريق الكاتالوني المباراة لصالحه بنتيجة 39 - 29.

وفرض برشلونة سيطرة كاملة على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول متفوقاً بفارق 8 أهداف بنتيجة 20 - 12.

بهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك بنقطتين في المركز الثاني.

وفي وقت سابق الأحد، فاز بينيروس البرازيلي على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 37 – 22، ليحقق انتصاره الأول، ويرفع رصيده إلى نقطتين، بينما بقي الفريق المغربي بلا رصيد.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على لوس أنجلوس الأميركي بنتيجة 40 - 17 في الدور التمهيدي، ليصعد لدور المجموعات الرئيسي.

وفي الجولة الأولى من دور المجموعات، فاز الزمالك على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42 - 17.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، يلعب فيزبريم المجري ضد فوكس برلين الألماني، والأهلي المصري ضد برقان الكويتي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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