سباق الهدّافين يشتعل مبكراً في «خليجي 27»

دخل سباق هدافي «خليجي 27» مرحلة تنافسية لافتة وفي وقت مبكر، بعدما نجح 3 لاعبين في تسجيل ثنائيات خلال الجولتين الأوليين، لكن كل ثنائية جاءت في سياق مختلف من حيث النتيجة ووضع المنتخب في البطولة.

وفرض السعودي فراس البريكان نفسه بقوة أمام عُمان، بعدما افتتح التسجيل مبكراً ثم عاد ليضيف هدفاً ثانياً، مساهماً بصورة مباشرة في فوز الأخضر بثلاثية نظيفة وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، سجل الكويتي يوسف ناصر هدفين أمام العراق، إلا أن ثنائيته لم تكن كافية لإنقاذ منتخب بلاده من الخسارة 2-3، بعدما خطف العراق هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

أما الإماراتي نيكولاس خيمينيز فبدأ البطولة بصورة هجومية قوية، بعدما سجل هدفين في الانتصار الكبير على اليمن برباعية نظيفة.

ورغم تساوي اللاعبين الثلاثة في الرصيد التهديفي، فإن اختلاف وضع منتخباتهم يمنح سباق الهدافين بعداً إضافياً؛ فالبريكان ضمن الاستمرار في البطولة مع السعودية، في حين ترتبط فرص بقية المنافسين بقدرة منتخباتهم على العبور إلى الأدوار التالية.

وفي بطولات التجمع القصيرة، لا يعتمد سباق الهدافين على الفاعلية الفردية وحدها، بل يتأثر أيضاً بعدد المباريات التي يحصل عليها اللاعب كلما واصل منتخب بلاده مشواره.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تبدو المنافسة على صدارة الهدافين مفتوحة، في انتظار ما إذا كانت الثنائيات المبكرة ستتحول إلى سباق ممتد حتى المباراة النهائية.