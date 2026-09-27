«خليجي 27»: قطر ثاني المتأهلين على حساب اليمن

انتزعت قطر فوزاً صعباً من منافسها اليمني 1 - 0، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، ليكون العنابي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد بلوغ المنتخب السعودي الدور ذاته إثر فوزه الأخير أمام عمان.
وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 - صفر على البحرين. وسجل يوسف عبد الرزاق الهدف الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة الـ64، بعدما استغل تمريرة عرضية أودعها في شباك حارس اليمن. وكادت قطر تُضيف الهدف الثاني بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء أهدرها القائد أكرم عفيف في الدقيقة الـ70.