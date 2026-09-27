مدرب اليمن: كيف أنافس قطر ودورينا متوقف منذ عامين؟

أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن أنهم سعوا للخروج بأداء إيجابي أمام قطر، ورد اعتبارهم لما حدث في مباراتهم الأولى أمام الإمارات عبر تقديم أداء مغاير عن السابق.

وقال ولد علي في المؤتمر الصحافي بعد مواجهتهم أمام قطر التي خسروها بنتيجة 0 - 1: «أحببنا رد الاعتبار في مجال الأداء والنتيجة كما قلت قبل المباراة، حاولنا خلال 70 دقيقة أن نجاري اللعب، لكننا بعد الهدف أتت أخطاء ضدنا، وأبارك لمنتخب قطر الانتصار، وأتمنى لنا التوفيق في المستقبل».

وعن أداء لاعبيه المميز خلال الشوط الأول، وهل العامل البدني كان سبباً في انخفاض المستوى خلال الشوط الثاني؟ أجاب: «اليوم كان الأداء عالياً جداً حسب إمكانات اللاعبين، وأنا أؤمن بأن الفريق من الناحية الذهنية والتركيز انخفض في الشوط الثاني، نظراً للرطوبة والحرارة العالية، لكنها ليست سبباً رئيسياً، وهي علينا وعلى المنتخب القطري، ولا أريد كذلك الحديث عن أمور التحكيم، وأنا سعيد بأداء الفريق في المجمل، والإيجابيات خلال هذه البطولة كثيرة».

وأضاف: «بشكل عام، الدوري متوقف في اليمن منذ عامين، فهل سأنافس ضد منتخبات مونديالية كقطر، ولاعبين يلعبون في مستويات أعلى ودوريات قوية، لكنني أؤمن بعيداً عن هذه العوامل بتطوير للكرة اليمنية بإذن الله في المستقبل».