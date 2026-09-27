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مدرب اليمن: كيف أنافس قطر ودورينا متوقف منذ عامين؟

نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن (تصوير: علي خمج)
نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن (تصوير: علي خمج)
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مدرب اليمن: كيف أنافس قطر ودورينا متوقف منذ عامين؟

نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن (تصوير: علي خمج)
نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن (تصوير: علي خمج)

أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن أنهم سعوا للخروج بأداء إيجابي أمام قطر، ورد اعتبارهم لما حدث في مباراتهم الأولى أمام الإمارات عبر تقديم أداء مغاير عن السابق.

وقال ولد علي في المؤتمر الصحافي بعد مواجهتهم أمام قطر التي خسروها بنتيجة 0 - 1: «أحببنا رد الاعتبار في مجال الأداء والنتيجة كما قلت قبل المباراة، حاولنا خلال 70 دقيقة أن نجاري اللعب، لكننا بعد الهدف أتت أخطاء ضدنا، وأبارك لمنتخب قطر الانتصار، وأتمنى لنا التوفيق في المستقبل».

وعن أداء لاعبيه المميز خلال الشوط الأول، وهل العامل البدني كان سبباً في انخفاض المستوى خلال الشوط الثاني؟ أجاب: «اليوم كان الأداء عالياً جداً حسب إمكانات اللاعبين، وأنا أؤمن بأن الفريق من الناحية الذهنية والتركيز انخفض في الشوط الثاني، نظراً للرطوبة والحرارة العالية، لكنها ليست سبباً رئيسياً، وهي علينا وعلى المنتخب القطري، ولا أريد كذلك الحديث عن أمور التحكيم، وأنا سعيد بأداء الفريق في المجمل، والإيجابيات خلال هذه البطولة كثيرة».

وأضاف: «بشكل عام، الدوري متوقف في اليمن منذ عامين، فهل سأنافس ضد منتخبات مونديالية كقطر، ولاعبين يلعبون في مستويات أعلى ودوريات قوية، لكنني أؤمن بعيداً عن هذه العوامل بتطوير للكرة اليمنية بإذن الله في المستقبل».

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طارق سلمان لاعب قطر: صعبناها على أنفسنا

طارق سلمان (الاتحاد القطري لكرة القدم)
طارق سلمان (الاتحاد القطري لكرة القدم)
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طارق سلمان لاعب قطر: صعبناها على أنفسنا

طارق سلمان (الاتحاد القطري لكرة القدم)
طارق سلمان (الاتحاد القطري لكرة القدم)

أعرب طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، عن سعادته بالفوز على اليمن بهدف دون مقابل والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن عدم استغلال الفرص جعل المواجهة أكثر صعوبة حتى دقائقها الأخيرة.

وقال سلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال. المباراة كانت صعبة، وأتيحت لنا فرص كثيرة، لكننا لم نستغلها منذ البداية. لو نجحنا في حسم المباراة مبكراً وتسجيل الأهداف، لكان ذلك سيساعدنا كثيراً، حتى على مستوى إجراء التغييرات وإراحة بعض اللاعبين، لكن لم نوفق في ذلك، وصعّبنا المباراة على أنفسنا نوعاً ما».

وأضاف: «الاستحواذ كان لصالحنا، وكذلك الفرص، لكن المباراة ظلت مفتوحة حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا بحاجة إلى التركيز حتى لا يستغل المنتخب اليمني إحدى الفرص، ويسجل هدفاً يعيده إلى المباراة».

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

سوريا تفرض التعادل 1-1 على الأردن وديّاً

منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع سوريا وديّاً (الاتحاد الأردني)
منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع سوريا وديّاً (الاتحاد الأردني)
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سوريا تفرض التعادل 1-1 على الأردن وديّاً

منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع سوريا وديّاً (الاتحاد الأردني)
منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع سوريا وديّاً (الاتحاد الأردني)

فرّط الأردن في تقدمه ليتعادل 1-1 مع ضيفته سوريا وديّاً، الأحد، استعداداً لكأس آسيا لكرة القدم 2027، بعدما سجل جان مصطفى هدفاً في الشوط الثاني ليلغي هدف علي علوان.

وكادت سوريا أن تتقدم في الدقيقة 22 بعدما أخطأ أليك سمير حارس الأردن، المولود في الولايات المتحدة، في التعامل مع تمريرة طويلة من قبل منتصف الملعب لكن الكرة انحرفت عن خط المرمى.

وتمكن المهاجم علوان من منح التقدم للأردن قبل 7 دقائق من الاستراحة، بعدما استقبل تمريرة من زميله عودة الفاخوري، لاعب بيراميدز المصري، وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للحارس إلياس هداياً.

واستمرت سيطرة الأردن مع بداية الشوط الثاني، لكن تمكن محمود الأسود لاعب سوريا من قيادة هجمة مرتدة وهيأ الكرة لزميله مصطفى الذي استحوذ على الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد من مدى قريب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 52.

ويلعب الأردن في المجموعة الثانية لكأس آسيا إلى جانب البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان، وتنافس سوريا في المجموعة الثالثة مع إيران والصين وقرغيزستان.

وتقام البطولة في السعودية في المدة ما بين السابع من يناير (كانون الثاني) حتى الخامس من فبراير (شباط).

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الرياضة كرة القدم أخبار الأردن أخبار سوريا الأردن
الرياضة رياضة عربية

مدرب قطر: فريقي مجهد ومرهق

لوبيتيغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
لوبيتيغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
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مدرب قطر: فريقي مجهد ومرهق

لوبيتيغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: علي خمج)
لوبيتيغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: علي خمج)

قال الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر إنه قام بإجراء عدد من التغييرات في قائمة الفريق في المواجهة التي جمعتهم بمنتخب اليمن ضمن بطولة «خليجي 27»، بسبب معاناة بعض اللاعبين من الإجهاد والإرهاق.

وأضاف لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي كسبوها بنتيجة 1 - 0: قمت ببعض التغييرات لأن بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد والإرهاق، وإلى يوم المباراة لم أكن أعلم بمن أستطيع إشراكه، لأن اللاعبين يمرون بمرحلة التعافي، لكنني دائماً ما أحاول اختيار الأفضل.

وتابع: في كرة القدم عليك أن تسير خطوة بخطوة، وهناك الكثير من الأمور التي تحصل، لكنني أؤكد أنه يجب التركيز منذ بداية المباراة، لكن هذا الأمر لم يكن موجوداً اليوم تحديداً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تحسنا كثيراً من خلال التركيز على أهمية المباراة ونتيجتها لحسم التأهل.

وأردف: بالنسبة للمرحلة المقبلة ونوعية المنافس المقبل، سننتظر النتائج ونرى ما هو المنتخب الذي سنواجهه، وسنعمل على مواجهة كل المنتخبات بالتحدي نفسه والندية ذاتها.

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