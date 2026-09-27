عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:21 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الشعباني: لا خيار أمام تونس سوى الفوز على بوتسوانا

معين الشعباني مدرب تونس (إ.ب.أ)
معين الشعباني مدرب تونس (إ.ب.أ)
TT
TT

الشعباني: لا خيار أمام تونس سوى الفوز على بوتسوانا

معين الشعباني مدرب تونس (إ.ب.أ)
معين الشعباني مدرب تونس (إ.ب.أ)

أكّد معين الشعباني، مدرب تونس، أن فريقه لا يملك خياراً سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا الاثنين، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وتعادلت تونس 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل 2-2، لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منها.

وقال الشعباني، في مؤتمر صحافي الأحد، إن المباراة تمثل مواجهة مهمة أمام منافس مباشر، مضيفاً: «لا خيار أمامنا سوى الانتصار، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز».

وأضاف أن اختياراته ستعتمد على طبيعة المنافس وإمكاناته، مشيراً إلى أن بوتسوانا أظهرت قدرتها على إرباك منافسها أمام ليبيا.

وتابع الشعباني: «خسرنا نقطتين أمام أوغندا، وعلينا استعادتهما في أقرب وقت»، مؤكداً أن المنتخب سيركز أيضاً على منافسيه المباشرين في المجموعة، بوتسوانا وليبيا.

وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح الشعباني أن علاء غرام العائد من إصابة لن يشارك أمام بوتسوانا بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أن التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته.

وأضاف أن عيسى العيدوني عاد تدريجياً إلى التدريبات بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة عشية مباراة أوغندا، وسيتم تقييم مدى جاهزيته قبل اللقاء.

من جهته، شدّد اللاعب المخضرم علي معلول على أهمية التضامن داخل المنتخب، متحدثاً عن الحارس أيمن دحمان والأحداث التي رافقت مباراة أوغندا.

وقال معلول إن اللاعبين ناقشوا ما حدث بعد المباراة، مؤكداً أن المجموعة أظهرت تضامناً كبيراً مع دحمان، باعتبار أن المنتخب «عائلة واحدة»، وأن ما يمس أحد اللاعبين يعني المجموعة بأكملها.

وأضاف أن مصلحة المنتخب يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات، داعياً الجماهير التونسية إلى الالتفاف حول الفريق عندما يرتدي اللاعبون قميص المنتخب ويدافعون عن ألوان تونس.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية تونس

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألمانيا تسقط أمام اليونان في أوغسبورغ

رياضة عالمية حسرة لاعبي ألمانيا ومدربهم يورغن كلوب بعد الهزيمة من اليونان (رويترز)

ألمانيا تسقط أمام اليونان في أوغسبورغ

صُعقت ألمانيا بخسارة أولى مع مدربها الجديد يورغن كلوب أمام ضيفتها اليونان 0-1 الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (أوغسبورغ (ألمانيا))
رياضة عالمية احتفالية لاعبي البرتغال بالفوز على النرويج بأرضها (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

في غياب رونالدو... البرتغال تعود من النرويج بفوز ثمين

عادت البرتغال من النرويج بفوزها الثاني بقيادة مدربها الجديد خورخي خيسوس، وجاء بنتيجة 2-1 رغم جلوس قائدها المخضرم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
رياضة عالمية الهولندي كودي خاكبو لم يكمل مواجهة صربيا للإصابة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

قلق في ليفربول بعد تعرض خاكبو للإصابة

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد إصابة مهاجمه كودي خاكبو في مواجهة منتخب هولندا مع صربيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد (صربيا))
رياضة عربية منتخب الأردن اكتفى بالتعادل مع سوريا وديّاً (الاتحاد الأردني)
رياضة عربية

سوريا تفرض التعادل 1-1 على الأردن وديّاً

فرّط الأردن في تقدمه ليتعادل 1-1 مع ضيفته سوريا وديّاً، الأحد، استعداداً لكأس آسيا لكرة القدم 2027.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
رياضة عالمية الإسبانيات يرفعن كأس العالم للشابات (الاتحاد الإسباني)
رياضة عالمية

«مونديال الشابات»: إسبانيا تهزم كوريا الشمالية وتتوّج باللقب

توّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 20 عاماً، وذلك بعد فوزه على منتخب كوريا الشمالية 4-3 بضربات الترجيح.

«الشرق الأوسط» (لودز (بولندا))
الرياضة رياضة عربية

مدرب البحرين: أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
TT
TT

مدرب البحرين: أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي

الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)
الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني (الاتحاد البحريني لكرة القدم)

تحمل الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، المسؤولية كاملة عن خروج فريقه من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أنه سيجلس مع لاعبيه للوقوف على أسباب ما حدث والبحث عن الحلول.

وقال تالاييتش، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب الخسارة أمام الإمارات: «أهنئ المنتخب الإماراتي على هذا الفوز. لدينا بعض الأسباب التي يجب أن نجلس جميعاً لمناقشتها وإيجاد حلول لما حدث، لكن السبب الأول هو أنا».

وأضاف: «أتحمل المسؤولية عن كل شيء، لأنني من يختار اللاعبين الذين يشاركون. دائماً أقول إنه عندما نفوز، كما حدث في الكويت، يكون اللاعبون هم الأبطال وأنا أقف خلفهم، وعندما تحدث أمور سيئة مثلما حدث الآن، فأنا أقف أمامهم، ويمكن للجميع أن يلومني أنا، وليس لاعبيّ».

وتابع: «سأجلس مع اللاعبين وسنبحث عن الحلول، ونعرف لماذا حدث ما حدث بهذه الصورة».

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه البطولة الأخيرة له مع المنتخب البحريني، أجاب تالاييتش: «ربما، لا أعلم، حقيقةً لا أعلم».

لكنه أكد رغبته في الاستمرار مع المنتخب البحريني، قائلاً: «بالطبع، لدي عقد وسأستمر، وإن شاء الله نجد أفضل الحلول لتطوير مستوانا في كرة القدم، لكن الأمر يعتمد على الاتحاد البحريني لكرة القدم وما سيتخذه من قرار».

وعن توقعه للمنتخبات التي ستبلغ المباراة النهائية، رفض تالاييتش ترشيح أي منتخب، وقال: «لا أريد الحديث عن ذلك. أنا حزين لأنني لن أكون في النهائي، ومن يصل إليه أقدم له التهنئة وأتمنى له كل التوفيق».

مواضيع
كأس الخليج رياضة البحرين
الرياضة رياضة عربية

دراغان يعتذر من جماهير البحرين على «فقدان اللقب»

جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

دراغان يعتذر من جماهير البحرين على «فقدان اللقب»

جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير بحرينية تساند منتخب بلادها أمام الإمارات (تصوير: عدنان مهدلي)

اعتذر الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، لجماهيرهم بعد خسارة لقب كأس الخليج، بوداعهم على يد الإمارات بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال دراغان خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: أهنئ المنتخب الإماراتي، فقد حقق انتصاراً مميزاً أمامنا، وكنا نتوقع أن نظهر بصورة أفضل.

وعن الفارق بين النسخة الماضية التي توج فيها المنتخب البحريني باللقب والنسخة الحالية التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات، قال: كما هي الحياة، الماضي أصبح من الماضي. لم نلعب بصورة جيدة عندما كان يتعين علينا ذلك، وهناك أسباب أخرى علينا تحليلها. أعتذر للشعب البحريني على خسارة هذه الكأس، وما حدث قد حدث.

وأقر المدرب الكرواتي بأفضلية المنتخب الإماراتي خلال المواجهة، قائلاً: منتخب الإمارات كان أفضل في الاستحواذ على الكرة، وحاولنا حل المشكلات التي واجهتنا، لكن أعتقد أنكم شاهدتم ما حدث. لن ألوم أحداً، ولم نكن نملك العقلية نفسها التي ظهرنا بها خلال مشاركتنا في الكويت عندما حققنا اللقب.

وعن الانتقادات في الشارع الرياضي البحريني بشأن اختياراته للقائمة، والمطالبات بالاعتماد على هشومي في مركز رأس الحربة، قال: ربما أنتم محقون. كنت أرغب في منح الفرصة للاعبين اليافعين. هشومي شارك في المباراة الماضية أمام قطر، ودائماً ما يساعدنا، لكننا اخترنا اليوم منح الفرصة للاعبين اليافعين لاكتساب الخبرة في مباريات كبيرة مثل هذه، مع محاولة تحقيق الفوز.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

مدرب الإمارات: جاهزون للسعودية أو قطر

زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

مدرب الإمارات: جاهزون للسعودية أو قطر

زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
زلاتكو يوجه لاعبه روبن فيليب خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على البحرين بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن الجدية التي واصل بها الفريق بحثه عن الأهداف كانت من أبرز المكاسب الفنية في المواجهة ضمن منافسات كأس الخليج.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: أهنئ المنتخبين، فقد كانت مباراة صعبة، وأهنئ لاعبينا الذين سجلوا ثلاثة أهداف وقدموا أداءً رائعاً.

وأكد مدرب الإمارات امتلاكه خيارات متعددة، موضحاً: لدينا 20 لاعباً بجودة متقاربة، وهناك لاعبون يعانون من إصابات واضطررنا إلى استبدالهم، ولدينا خيارات متعددة في الهجوم والدفاع. بالطبع هدفنا المقبل هو الفوز على قطر، وأود أن أمنح جميع اللاعبين فرصة، فالجميع يريد المشاركة. سأحاول إراحة بعض العناصر ومنح الفرصة لآخرين.

وعن هوية المنتخب الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي بين السعودية والعراق، قال: لدينا أولاً مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام قطر، وسنحاول التدوير بين اللاعبين وإشراك العناصر الشابة. إذا أردنا الوصول إلى النهائي، فعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي منتخب، رغم أن السعودية والعراق شاركا في كأس العالم قبل ثلاثة أشهر.

وتابع: حتى الآن لم نحقق شيئاً يُذكر، وأتوقع مجهوداً أكبر من لاعبينا. المنتخبان قويان، وأعتقد أننا نستطيع مجاراتهما.

وحول ما إذا كان المنتخب الإماراتي يمتلك عناصر قادرة على تقديم مستويات أفضل، قال: نعم، هذا صحيح، لكننا ما زلنا في بداية مشوارنا. إذا أردنا أن نكون أفضل، فعلينا الاستمرار على النهج نفسه. يجب أن يدافع المنتخب بأكمله، فهدفي دائماً هو تقديم كرة قدم هجومية، ولكن في الوقت ذاته بدفاع قوي.

وعندما سُئل عن رأيه في أرضية الملعب، اكتفى داليتش بالقول: الأمر ليس من شأني.

مواضيع
كأس الخليج السعودية