الشعباني: لا خيار أمام تونس سوى الفوز على بوتسوانا

أكّد معين الشعباني، مدرب تونس، أن فريقه لا يملك خياراً سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا الاثنين، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وتعادلت تونس 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل 2-2، لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منها.

وقال الشعباني، في مؤتمر صحافي الأحد، إن المباراة تمثل مواجهة مهمة أمام منافس مباشر، مضيفاً: «لا خيار أمامنا سوى الانتصار، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز».

وأضاف أن اختياراته ستعتمد على طبيعة المنافس وإمكاناته، مشيراً إلى أن بوتسوانا أظهرت قدرتها على إرباك منافسها أمام ليبيا.

وتابع الشعباني: «خسرنا نقطتين أمام أوغندا، وعلينا استعادتهما في أقرب وقت»، مؤكداً أن المنتخب سيركز أيضاً على منافسيه المباشرين في المجموعة، بوتسوانا وليبيا.

وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح الشعباني أن علاء غرام العائد من إصابة لن يشارك أمام بوتسوانا بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أن التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته.

وأضاف أن عيسى العيدوني عاد تدريجياً إلى التدريبات بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة عشية مباراة أوغندا، وسيتم تقييم مدى جاهزيته قبل اللقاء.

من جهته، شدّد اللاعب المخضرم علي معلول على أهمية التضامن داخل المنتخب، متحدثاً عن الحارس أيمن دحمان والأحداث التي رافقت مباراة أوغندا.

وقال معلول إن اللاعبين ناقشوا ما حدث بعد المباراة، مؤكداً أن المجموعة أظهرت تضامناً كبيراً مع دحمان، باعتبار أن المنتخب «عائلة واحدة»، وأن ما يمس أحد اللاعبين يعني المجموعة بأكملها.

وأضاف أن مصلحة المنتخب يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات، داعياً الجماهير التونسية إلى الالتفاف حول الفريق عندما يرتدي اللاعبون قميص المنتخب ويدافعون عن ألوان تونس.