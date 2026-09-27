«ألعاب آسيا»: الفروسية السعودية تتطلع لإنجاز جديد في غياب الشربتلي

يتطلع فريق السعودية لقفز الحواجز لوضع بصمته في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، عندما يشارك في جولة يوم الخميس. ووصل الفريق السعودي إلى طوكيو للاستعداد مبكراً لهذه المنافسة، ولكن في غياب المخضرم عبد الله الشربتلي.
ويمثل أخضر الفروسية في الدورة، عبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي. وكان الحساب الرسمي لفريق السعودية، قد أعلن في وقت سابق، عن مشاركة الفارس عبد الله الشربتلي في الدورة الآسيوية، إلا أنه تم استبداله بالفارس سعد العجمي، نتيجة تعرض الشربتلي للإيقاف من الاتحاد الدولي للفروسية، لمدة 30 يوماً بعد حصوله على إنذارين مسجلين في بطولتين مختلفتين، وفقاً للمادة (259) من قواعد قفز الحواجز لعام 2026، والمتعلقة في هذه الحالة برصد دم بسيط على الجواد في أثناء المشاركة.
يُذكر أن الفروسية السعودية، من خلالها مشاركتها الحالية، تبحث عن ميداليتها الحادية عشرة في الدورات الآسيوية، حيث انطلق المشوار مع الميداليات منذ أول مشاركة في الدوحة 2006م، بذهبية الفرق، والتي حافظ عليها في غوانزو 2010م، وأتبعها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد، وذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق في إنشون 2014م، وذهبية الفرق وبرونزية الشربتلي الفردية في جاكرتا 2018، وصولاً إلى النسخة الماضية «هانغشتو 2022»، والتي تحقق فيها ذهبية الفرق، وذهبية الفردي بواسطة الشربتلي.
وعلى صعيد متصل بالمشاركة السعودية في «ناغويا» فقد تأهل فريق السعودية لألعاب القوى، إلى نهائي التتابع 4×100م، الذي يقام في تمام 10:23 من مساء الاثنين، ضمن منافسات الدورة الآسيوية. وجاء تأهل فريق التتابع، بعد أن أنهى التصفية الثانية للسباق ثالثاً بزمن 39.03 ثانية.
وشارك العداء عبد الله أبكر في هذا السباق بعد أن نال الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بشأن المشاركة. ومثل الفريق المتأهل الرباعي عبد الله أبكر وعبد العزيز عطافي وعبد العزيز الجدعاني ومحمد داود. ويدشن فريق السعودية للبادل للسيدات، مشاركته بالدورة الآسيوية، بلقاء نظيره الفلبيني، ضمن دور 32 من مسابقة السيدات، عند الحادية عشرة من صباح الاثنين في ناغويا. ويمثل أخضر البادل في المنافسات، لينا العبد اللطيف وسماهر كردي، اللتان تطمحان خلال اللقاء، إلى تجاوز عقبة الفلبين، والتأهل لدور ثمن نهائي المسابقة.