رئيس الشباب: رياض محرز مكسب لكرة القدم السعودية... سنرى ما يحدث خلال 48 ساعة

أشاد عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، بأداء الليوث رغم الخسارة أمام الهلال بنتيجة (2-0) في قمة مباريات الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن النواقص الحالية تعود بشكل رئيسي لتأخر حسم التعاقدات وحاجة العناصر الجديدة للانسجام.

وقال المالك في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مستوى جميلاً في مواجهة كبيرة أمام نادي كبير؛ ربما كنا الطرف الأفضل من المنافس خلال مجريات الشوط الأول. اللقاء حُسم بتفاصيل صغيرة، ولكني فخور جداً بما قدمه الفريق".

وأضاف: "فريقنا يظهر بمستوى أفضل مباراة تلو الأخرى، وأنا مدرك تماماً أننا لم أبدأ البداية الصحيحة التي تليق باسم نادي الشباب. النقاط التي أهدرناها وخسرناها لم تكن بسبب سوء الفريق، بل كانت جراء إضاعة العديد من الفرص، حيث كان الفريق ممتازاً جداً في الوصول للمرمى. ولكن السبب الرئيسي يكمن في أن صفقاتنا بدأت بعد تاريخ 9 أغسطس عقب عودة الفريق من المعسكر الإعدادي، ولذلك يحتاج الفريق لبعض الوقت لتحقيق الانسجام، وبإذن الله ستشاهدون بعد فترة التوقف شباباً مختلفاً تماماً".

وعن المفاوضات بشأن النجم الجزائري رياض محرز، صرّح المالك: "رياض محرز مكسب كبير لكرة القدم السعودية ولنادي الشباب، وبإذن الله سنرى خلال الـ48 ساعة القادمة ماذا سيحدث".

️ | عبدالعزيز المالك رئيس نادي #الشباب لممثلي وسائل الإعلام بعد مباراة #الهلال:- قدمنا مباراة كبيرة، أنا فخور بالفريق، لم نبدأ بداية صحيحة، والنقاط التي خسرناها كانت بسبب ضياع الفرص والتفاصيل الصغيرة.- فريقنا يحتاج بعض الوقت، الصفقات لم تبدأ إلا بتاريخ 9 أغسطس أي بعد... pic.twitter.com/bRRFm3I8zy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وحول تقييمه لملف الصفقات، أفاد: "أكيد نحن راضون عن اللاعبين الجدد ومستوياتهم الممتازة. فيما يتعلق بالانسجام، نحن حسمنا 13 صفقة جديدة؛ ثلاثة لاعبين فقط تواجدوا معنا خلال معسكر الإعداد، بينما انضم 10 بعد المعسكر، ومن الطبيعي جداً ألا نصل للانسجام الكامل سريعاً. هدفنا أن ينافس نادي الشباب على اللقب الآسيوي، والدوري مساره طويل جداً؛ الأهم الآن هو تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، وبعد التوقف الدولي ستشاهدون الصورة الحقيقية للشباب".

وتطرق رئيس الشباب إلى ملف مركز الظهير الأيسر والتعاقدات الوشيكة قائلًا: "بخصوص مركز الظهير الأيسر، لدينا سلطان العنزي وسيكون متواجداً في المباراة المقبلة على دكة البدلاء بعد تعافيه من إصابة خفيفة. والـ48 ساعة القادمة تحمل في طياتها الخير والبركة، والصفقات القادمة ستغطي كافة احتياجات الفريق".