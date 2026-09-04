ميندي: نحن لاعبون... يجب أن نتحدث في الملعب فقط!

أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن الانتصار الكبير على الرياض 5-0 جاء بعد حديث داخل الفريق لاستعادة الشخصية التي اعتاد عليها.

وقال ميندي في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «كنا ندرك بيننا أننا لم نقدم ما يكفي في المباراتين الماضيتين. كان سيناريو كل مباراة مختلفاً، لكن من الواضح أن ما قدمناه لم يكن كافياً، وهذه ليست شخصيتنا الحقيقية. تحدثنا كثيراً خلال هذا الأسبوع، وذكّرنا أنفسنا بالأشياء التي تجعلنا أقوياء، وكنا نعرف أننا سنلعب على أرضنا وأن علينا تحقيق النقاط الثلاث للعودة إلى الطريق الصحيح، وهذا ما فعلناه».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان للاعبين أي دور أو تأثير في الاستقالة، قال ميندي: «نحن لاعبو كرة قدم ولا نتخذ مثل هذه القرارات. المكان الذي يجب أن نتحدث فيه هو الملعب، وهذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه ردنا. نحن لاعبون قبل أي شيء آخر، ولا أحد أكبر من النادي، ولن يكون أحد أكبر من النادي».

وأضاف: «نخوض عدداً كبيراً من المنافسات والمباريات، فلماذا نشعر بالقلق؟ نلعب ونستعد لكل مباراة. نحن من أكثر الأندية خوضاً للمباريات في السعودية وآسيا. لذلك علينا فقط التركيز على عملنا، والإيمان بأنفسنا، والاستمرار في العمل الجاد، لأن نجاحنا لن يتحقق إلا بالعمل والوقوف معاً».

وشدد ميندي على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، قائلاً: «أريد أن أؤكد أننا متحدون. وكما أقول للجماهير إننا معهم، نحتاج أيضاً إلى أن يكونوا معنا. عليهم دعمنا ودعم كل لاعب في الفريق. طالما أن أي لاعب موجود هنا ويرتدي قميص النادي، فعلينا جميعاً الوقوف خلفه».

️| ميندي لاعب #الأهلي في حديثه لوسائل الإعلام:- هل لكم دور في استقالة المدير الرياضي؟: «نحن لاعبو كرة قدم ولا نتخذ مثل هذه القرارات، وردنا يجب أن يكون في الملعب. لا أحد أكبر من النادي ولن يكون».- عن الجماهير: «نحن متحدون ونحتاج جماهيرنا معنا، وعليهم دعم كل لاعب يرتدي قميص... pic.twitter.com/Xv5mk9xuWo — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وتابع: «قبل عشرة أيام فقط قدمت الجماهير استقبالاً استثنائياً لأحد اللاعبين، وهو الآن عضو في الفريق وجزء من هذه العائلة. وما هو أكبر من الجميع هو هذه العائلة وهذا النادي، النادي الأكبر في آسيا وليس في السعودية فقط».

وختم ميندي حديثه بالتأكيد على مسؤولية اللاعبين تجاه النادي وجماهيره، وقال: «لدينا مسؤولية بأن نظهر للسعودية، وللمملكة، ولآسيا وللعالم أننا أفضل نادٍ. ونريد أن يشعر أي لاعب يأتي إلى هنا بأنه مرحب به وسعيد بوجوده، تماماً كما فعلت جماهيرنا دائماً مع كل واحد منا».

وأضاف: «هذه الأشياء يجب ألا تتغير. نحن نحب جماهيرنا ونهتم بهم، وأنا متأكد أنهم يحبون كل واحد منا أيضاً».