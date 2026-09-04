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الرياضة رياضة سعودية

ميندي: نحن لاعبون... يجب أن نتحدث في الملعب فقط!

ميندي قال إنه متأكد أنه جماهير الأهلي يحبون كل واحد منا أيضاً (رابطة الدوري السعودي)
ميندي قال إنه متأكد أنه جماهير الأهلي يحبون كل واحد منا أيضاً (رابطة الدوري السعودي)
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ميندي: نحن لاعبون... يجب أن نتحدث في الملعب فقط!

ميندي قال إنه متأكد أنه جماهير الأهلي يحبون كل واحد منا أيضاً (رابطة الدوري السعودي)
ميندي قال إنه متأكد أنه جماهير الأهلي يحبون كل واحد منا أيضاً (رابطة الدوري السعودي)

أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن الانتصار الكبير على الرياض 5-0 جاء بعد حديث داخل الفريق لاستعادة الشخصية التي اعتاد عليها.

وقال ميندي في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «كنا ندرك بيننا أننا لم نقدم ما يكفي في المباراتين الماضيتين. كان سيناريو كل مباراة مختلفاً، لكن من الواضح أن ما قدمناه لم يكن كافياً، وهذه ليست شخصيتنا الحقيقية. تحدثنا كثيراً خلال هذا الأسبوع، وذكّرنا أنفسنا بالأشياء التي تجعلنا أقوياء، وكنا نعرف أننا سنلعب على أرضنا وأن علينا تحقيق النقاط الثلاث للعودة إلى الطريق الصحيح، وهذا ما فعلناه».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان للاعبين أي دور أو تأثير في الاستقالة، قال ميندي: «نحن لاعبو كرة قدم ولا نتخذ مثل هذه القرارات. المكان الذي يجب أن نتحدث فيه هو الملعب، وهذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه ردنا. نحن لاعبون قبل أي شيء آخر، ولا أحد أكبر من النادي، ولن يكون أحد أكبر من النادي».

وأضاف: «نخوض عدداً كبيراً من المنافسات والمباريات، فلماذا نشعر بالقلق؟ نلعب ونستعد لكل مباراة. نحن من أكثر الأندية خوضاً للمباريات في السعودية وآسيا. لذلك علينا فقط التركيز على عملنا، والإيمان بأنفسنا، والاستمرار في العمل الجاد، لأن نجاحنا لن يتحقق إلا بالعمل والوقوف معاً».

وشدد ميندي على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، قائلاً: «أريد أن أؤكد أننا متحدون. وكما أقول للجماهير إننا معهم، نحتاج أيضاً إلى أن يكونوا معنا. عليهم دعمنا ودعم كل لاعب في الفريق. طالما أن أي لاعب موجود هنا ويرتدي قميص النادي، فعلينا جميعاً الوقوف خلفه».

وتابع: «قبل عشرة أيام فقط قدمت الجماهير استقبالاً استثنائياً لأحد اللاعبين، وهو الآن عضو في الفريق وجزء من هذه العائلة. وما هو أكبر من الجميع هو هذه العائلة وهذا النادي، النادي الأكبر في آسيا وليس في السعودية فقط».

وختم ميندي حديثه بالتأكيد على مسؤولية اللاعبين تجاه النادي وجماهيره، وقال: «لدينا مسؤولية بأن نظهر للسعودية، وللمملكة، ولآسيا وللعالم أننا أفضل نادٍ. ونريد أن يشعر أي لاعب يأتي إلى هنا بأنه مرحب به وسعيد بوجوده، تماماً كما فعلت جماهيرنا دائماً مع كل واحد منا».

وأضاف: «هذه الأشياء يجب ألا تتغير. نحن نحب جماهيرنا ونهتم بهم، وأنا متأكد أنهم يحبون كل واحد منا أيضاً».

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الرياضة رياضة سعودية

ياسين عدلي: العودة صعبة أمام فريق بحجم الهلال

عدلي خلال المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
عدلي خلال المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
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ياسين عدلي: العودة صعبة أمام فريق بحجم الهلال

عدلي خلال المواجهة (تصوير: سعد العنزي)
عدلي خلال المواجهة (تصوير: سعد العنزي)

أكد الفرنسي ياسين عدلي، لاعب وسط الشباب، صعوبة العودة أمام الهلال في المباراة التي انتهت بخسارة الليوث 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عدلي في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المواجهة: واجهنا فريقاً قوياً للغاية؛ فالهلال يملك فريقاً ممتازاً هذا الموسم. حاولنا الضغط عليهم اليوم، وأعتقد أن الجميع رأى في الشوط الأول كيف جعلنا الأمور صعبة عليهم ولم تكن مهمتهم سهلة إطلاقاً.

وأضاف لاعب الشباب موضحاً التحول في سير اللقاء وتأثير الهدف الأول: "لكن لاحقاً، ارتكبنا بعض الأخطاء الصغيرة، وأمام هذه الفرق الكبيرة تدفع الثمن مباشرةً".

وأتم: "عندما تتأخر بهدف دون رد أمام فريق بحجم الهلال ثم تحاول التقدم والضغط للأمام، فإنك تترك مساحات في الخلف، وحينها يصبح العودة في المباراة أمراً صعباً للغاية".

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رئيس اتحاد اليد لـ«الشرق الأوسط»: الأولوية للاعب السعودي

حسن هلال لحظة تتويج الخليج بكأس السوبر (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
حسن هلال لحظة تتويج الخليج بكأس السوبر (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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رئيس اتحاد اليد لـ«الشرق الأوسط»: الأولوية للاعب السعودي

حسن هلال لحظة تتويج الخليج بكأس السوبر (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
حسن هلال لحظة تتويج الخليج بكأس السوبر (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

أكد حسن هلال رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد، وجود خطة للتجديد في صفوف المنتخب السعودي ودمج الخبرة بالشباب وصناعة جيل من اللاعبين القادرين على مواصلة منجزات اللعبة.وبين هلال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: بعد تتويج الخليج ببطولة السوبر السعودي وهي أول بطولات هذا الموسم، أن تقليص اللاعبين الأجانب إلى لاعب واحد جاء نتيجة الرغبة الجدية في أن يكون الدور الأكبر للاعب السعودي ويكون حضوره أقوى ويكون خيارا أساسيا للأجهزة الفنية مبينا أن هناك أسماء شابة لا تتجاوز العشرين عاما حضرت في لقاء السوبر السعودي لكون هناك قرارات صدرت من أجل منح الفرصة للأسماء الشابة.

وعن مدرب المنتخب السعودي الأول في المونديال القادم وهل سيتم إعادة اليوناني ديمتروس مجددا، قال هلال أن "المدرب سيكون ميلانو جيليرمو الذي قاد المنتخب السعودي للشباب للمونديال القادم ونال البرونزية القارية الأخيرة في الصين فيما كانت الاستعانة السابقة بالمدرب ديمتروس نتيجة ضيق الوقت وعاد المدرب لنادي الخليج". مشيرا إلى الثقة كبيرة في المدرب ميلانو في أن يحقق اهداف الدمج بين الخبرة والشباب وهو مدرب معروف وله سيرة مميزة وخصوصا مع منتخب الأرجنتين.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

يد الخليج «سوبر سعودي» للمرة الثانية على التوالي

لاعبو الخليج لحظة تتويجهم باللقب (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
لاعبو الخليج لحظة تتويجهم باللقب (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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يد الخليج «سوبر سعودي» للمرة الثانية على التوالي

لاعبو الخليج لحظة تتويجهم باللقب (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
لاعبو الخليج لحظة تتويجهم باللقب (الاتحاد السعودي لكرة اليد)

توّج فريق الخليج لكرة اليد بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخه.

وجاء تتويج "الخليج" باللقب عقب تفوقه على نظيره "النور" بنتيجة (22-15)، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير ملأ المدرجات.

جماهير الخليج سجلت حضورا كبيرا في المباراة (نادي الخليج)

وشهد اللقاء تنافسًا فنيًا كبيرًا، حيث أنهى "الخليج" الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (12-10)، قبل أن يفرض أفضليته خلال مجريات الشوط الثاني ويحسم المواجهة لصالحه بفارق سبعة أهداف.وفي مراسم الختام، توج حسن هلال رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، لاعبي الفريق البطل بالميداليات الذهبية والكأس، فيما قلّد عضو مجلس إدارة الاتحاد، فريد الصالح، لاعبي نادي النور الميداليات الفضية عقب حلولهم في وصافة البطولة، إلى جانب تكريم الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة.

بدوره عبر عبدالعزيز السيهاتي عضو مجلس إدارة نادي الخليج عن سعادته بتحقيق فريق كرة اليد بناديه أولى بطولات الموسم بعد أن حصد بطولة السوبر السعودير.وأكد السيهاتي في تصريح خاص لـ" الشرق الأوسط" أن تحقيق البطولة نتاج عمل تراكمي من الإدارات المتلاحقة في نادي الخليج وهو تأكيد لنجاح مشروع "عودة بطل" مشيرا إلى أن الشكر يقدم لكل من يعمل للفريق في كافة المناصب الفنية والإدارية والإدارة السابقة للنادي حيث أن المنافسة حتى على الصعيد القاري.

وبين أن هذه البطولة هي فاتحة خير للبطولات المقبلة التي تنتظر الفريق مشددا أن الفكر مرتبط بالفوز وليس سواه في كل المنافسات.

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