يد الخليج «سوبر سعودي» للمرة الثانية على التوالي

توّج فريق الخليج لكرة اليد بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخه.

وجاء تتويج "الخليج" باللقب عقب تفوقه على نظيره "النور" بنتيجة (22-15)، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير ملأ المدرجات.

جماهير الخليج سجلت حضورا كبيرا في المباراة (نادي الخليج)

وشهد اللقاء تنافسًا فنيًا كبيرًا، حيث أنهى "الخليج" الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (12-10)، قبل أن يفرض أفضليته خلال مجريات الشوط الثاني ويحسم المواجهة لصالحه بفارق سبعة أهداف.وفي مراسم الختام، توج حسن هلال رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، لاعبي الفريق البطل بالميداليات الذهبية والكأس، فيما قلّد عضو مجلس إدارة الاتحاد، فريد الصالح، لاعبي نادي النور الميداليات الفضية عقب حلولهم في وصافة البطولة، إلى جانب تكريم الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة.

️ | عبدالعزيز السيهاتي عضو مجلس إدارة الخليج لـ«الشرق الأوسط»: ما يتحقق نتاج مشروع عودة بطل .. وعملنا تراكمي https://t.co/2Yu023c5QO pic.twitter.com/io7bFI80KF — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

بدوره عبر عبدالعزيز السيهاتي عضو مجلس إدارة نادي الخليج عن سعادته بتحقيق فريق كرة اليد بناديه أولى بطولات الموسم بعد أن حصد بطولة السوبر السعودير.وأكد السيهاتي في تصريح خاص لـ" الشرق الأوسط" أن تحقيق البطولة نتاج عمل تراكمي من الإدارات المتلاحقة في نادي الخليج وهو تأكيد لنجاح مشروع "عودة بطل" مشيرا إلى أن الشكر يقدم لكل من يعمل للفريق في كافة المناصب الفنية والإدارية والإدارة السابقة للنادي حيث أن المنافسة حتى على الصعيد القاري.

وبين أن هذه البطولة هي فاتحة خير للبطولات المقبلة التي تنتظر الفريق مشددا أن الفكر مرتبط بالفوز وليس سواه في كل المنافسات.