مارتينيلي بعد ظهور الأول: أنا سعيد في الهلال

أبدى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح نادي الهلال الجديد، سعادته البالغة بعقب مشاركته الأولى مع الفريق، والظفر بنقاط المباراة أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

️ | غابرييل مارتينيلي، لاعب #الهلال الجديد، لوسائل الإعلام:- ماذا تريدونني أن أقول؟ أنا سعيد جداً، والجميع سعداء ومتحمسون. pic.twitter.com/KLXhAeZVNH — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وقال مارتينيلي بكلمات مقتضبة وعفوية في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء: «ماذا تريدونني أن أقول؟ أرجوكم... أنا سعيد جداً بالوجود هنا، والجميع داخل الفريق سعداء ومتحمسون للغاية لما هو قادم».

وسجل مارتينيلي ظهوره الأول بقميص الهلال بعدما شارك أمام الشباب كبديل لسلطان مندش في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.