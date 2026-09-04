ياسين عدلي: العودة صعبة أمام فريق بحجم الهلال

أكد الفرنسي ياسين عدلي، لاعب وسط الشباب، صعوبة العودة أمام الهلال في المباراة التي انتهت بخسارة الليوث 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عدلي في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المواجهة: واجهنا فريقاً قوياً للغاية؛ فالهلال يملك فريقاً ممتازاً هذا الموسم. حاولنا الضغط عليهم اليوم، وأعتقد أن الجميع رأى في الشوط الأول كيف جعلنا الأمور صعبة عليهم ولم تكن مهمتهم سهلة إطلاقاً.

️ | ياسين عدلي، لاعب #الشباب لممثلي وسائل الإعلام بعد مباراة #الهلال:- حاولنا الضغط عليهم، وأعتقد أننا نجحنا في جعل الأمور صعبة خلال الشوط الأول، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة، وأمام فريق يملك لاعبين كباراً تُستغل مثل هذه الأخطاء مباشرة.- عندما تتأخر بهدف أمام فريق... pic.twitter.com/zEsk5NcJ1O — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وأضاف لاعب الشباب موضحاً التحول في سير اللقاء وتأثير الهدف الأول: "لكن لاحقاً، ارتكبنا بعض الأخطاء الصغيرة، وأمام هذه الفرق الكبيرة تدفع الثمن مباشرةً".

وأتم: "عندما تتأخر بهدف دون رد أمام فريق بحجم الهلال ثم تحاول التقدم والضغط للأمام، فإنك تترك مساحات في الخلف، وحينها يصبح العودة في المباراة أمراً صعباً للغاية".