رئيس اتحاد اليد لـ«الشرق الأوسط»: الأولوية للاعب السعودي

أكد حسن هلال رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد، وجود خطة للتجديد في صفوف المنتخب السعودي ودمج الخبرة بالشباب وصناعة جيل من اللاعبين القادرين على مواصلة منجزات اللعبة.وبين هلال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: بعد تتويج الخليج ببطولة السوبر السعودي وهي أول بطولات هذا الموسم، أن تقليص اللاعبين الأجانب إلى لاعب واحد جاء نتيجة الرغبة الجدية في أن يكون الدور الأكبر للاعب السعودي ويكون حضوره أقوى ويكون خيارا أساسيا للأجهزة الفنية مبينا أن هناك أسماء شابة لا تتجاوز العشرين عاما حضرت في لقاء السوبر السعودي لكون هناك قرارات صدرت من أجل منح الفرصة للأسماء الشابة.

️ | حسن هلال رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد لـ«الشرق الأوسط»:- الدوري ملك اللاعب السعودي، ولهذا السبب قلصنا عدد اللاعبين الأجانب حتى يتمكن اللاعب السعودي من المشاركة.- ديمتروس عاد للخليج وقيادته للأخضر كان بنظام الإعارة من النادي. https://t.co/czydsnSdyy pic.twitter.com/qq8YOHtkkB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وعن مدرب المنتخب السعودي الأول في المونديال القادم وهل سيتم إعادة اليوناني ديمتروس مجددا، قال هلال أن "المدرب سيكون ميلانو جيليرمو الذي قاد المنتخب السعودي للشباب للمونديال القادم ونال البرونزية القارية الأخيرة في الصين فيما كانت الاستعانة السابقة بالمدرب ديمتروس نتيجة ضيق الوقت وعاد المدرب لنادي الخليج". مشيرا إلى الثقة كبيرة في المدرب ميلانو في أن يحقق اهداف الدمج بين الخبرة والشباب وهو مدرب معروف وله سيرة مميزة وخصوصا مع منتخب الأرجنتين.