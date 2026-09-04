إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

أبدى البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، استياءه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه خلال مواجهة الرياض، التي انتهت بفوز الأهلي 5-0، مشيراً إلى أن الجماهير استهدفت اللاعب الأوكراني أرتيم، ومؤكداً أن ذلك لا يساعد اللاعبين داخل الملعب.

وقال إيبانيز في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «الأمور جيدة، والأهلي كله بخير، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث عنه هو الجماهير. نحن داخل الملعب نقاتل من أجل الفريق، والجميع معاً، وهذا ما نفعله داخل الملعب. لكن عندما لا تكون الجماهير إلى جانبنا، وتبدأ جماهيرنا في إطلاق صافرات الاستهجان، فهذا ليس جيداً لنا».

️| إيبانيز لاعب #الأهلي في حديثه لوسائل الإعلام:- الأمور جيدة والأهلي بخير، لكن عندما لا تكون الجماهير إلى جانبنا وتطلق صافرات الاستهجان فهذا لا يساعدنا، دائماً أقول إن جماهيرنا هي اللاعب رقم 12 داخل الملعب، لكن اليوم لعبوا ضدنا.#الأهلي_الرياض#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/88IiLJJBhb — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وأضاف: «كما قلت، هم دائماً يدعموننا، وأتمنى أن يبقوا معنا. وقلت من قبل إنهم اللاعب الثاني عشر داخل الملعب، لكن اليوم لعبوا ضدنا».

وعن الظهور المختلف للأهلي وتحقيقه الفوز بخماسية بعد خسارتين في المباراتين السابقتين، قال إيبانيز: «هذه كرة القدم. تفوز وتخسر. اليوم لعبنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة. هذا يحدث في تاريخ كرة القدم».

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أسرار وراء التحول في مستوى الفريق، أجاب: «لا توجد أسرار. في كرة القدم هناك ثلاث نتائج فقط: إما أن تفوز، أو تخسر، أو تتعادل. لا يوجد شيء مختلف».

وختم إيبانيز حديثه بتوجيه رسالة واضحة لجماهير الأهلي، قائلاً: «نحتاج فقط إلى أن تكون الجماهير إلى جانبنا».