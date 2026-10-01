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الرياضة رياضة سعودية

الفارس الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: تعثرنا في بطولة العالم… وفي ناغويا سبحنا بالذهبية

عبد الرحمن الراجحي (فريق السعودية)
عبد الرحمن الراجحي (فريق السعودية)
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الفارس الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: تعثرنا في بطولة العالم… وفي ناغويا سبحنا بالذهبية

عبد الرحمن الراجحي (فريق السعودية)
عبد الرحمن الراجحي (فريق السعودية)

أعرب الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026»، مؤكداً أن وجوده إلى جانب نخبة من الفرسان السعوديِّين يمنحه دافعاً لتقديم أفضل مستوياته ورفع علم المملكة في المحافل الدولية.

وقال الراجحي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب تحقيق الذهبية: «الذهب السعودي ليس جديداً عندما تكون إلى جانب أبطال مثل خالد المبطي. عندما تنافس مع أبطال يحفزونك ويشجعونك، فإن ذلك يدفعك إلى إخراج أفضل ما لديك، والحمد لله على هذا الإنجاز».

وأشاد الراجحي بالدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية عموماً والفروسية على وجه الخصوص، مضيفاً: «في ظلِّ دعم القيادة، وما تحظى به الرياضة السعودية من اهتمام ومتابعة، وبقيادة وزير الرياضة، نشعر بمسؤولية كبيرة، فالحمل ثقيل بأن نكون دائماً عند حُسن الظن».

وتابع: «نتطلع دائماً إلى رفع علم المملكة العربية السعودية عالياً، ووضع السعودية في المكانة التي تستحقها».

وعن احتفاليته اللافتة عقب تحقيق الذهبية، والتي ظهر خلالها وكأنه يسبح، كشف الراجحي إنها جاءت رداً على ما حدث معه في بطولة العالم. وقال: «احتفالية السباحة جاءت رداً على ما حدث في بطولة العالم، حين لم يحالفنا التوفيق وسقطنا عند الحاجز المائي. قلت حينها إن ردَّنا سيكون في الميدان، واليوم، ولله الحمد، سبحنا بالذهب».

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أكد الفرسان رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، أن الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز جاءت ثمرةً للتركيز والعمل الجماعي والخبرة.

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عبد الله بن فهد لـ«الشرق الأوسط»: قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا

أكد الأمير عبد الله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن احتفاظ المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية لمنافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا.

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فرسان الذهب لـ«الشرق الأوسط»: الجميع ينافس السعودية… والفوز ليس سهلاً

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فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)
TT
TT

فرسان الذهب لـ«الشرق الأوسط»: الجميع ينافس السعودية… والفوز ليس سهلاً

فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)
فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)

أكد الفرسان السعوديون رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، أن الميدالية الذهبية التي حقَّقها المنتخب السعودي في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا جاءت ثمرةً للتركيز والعمل الجماعي والخبرة، مشددين على أنَّ المنافسة لم تكن سهلةً في ظلِّ التطور الكبير الذي أظهرته المنتخبات المشارَكة.

ونجح رباعي قفز الحواجز السعودي في منح المملكة أولى ميدالياتها الذهبية في دورة ناغويا، بعد منافسة قوية حسمها الفرسان السعوديون لمصلحتهم.

وقال رمزي الدهامي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله، هذا فضل وتوفيق من الله. الأبطال الذين كانوا معي أدى كل واحد منهم دوره وأكثر. حضرنا إلى هنا وتركيزنا كان منصباً على الذهب، والحمد لله عدنا به».

وأشار الدهامي إلى أن الإنجاز يأتي في ظلِّ الدعم الكبير الذي يحظى به الرياضيون السعوديون، مضيفاً: «ما حققناه شيء قليل مقارنة بما يُقدَّم لنا من دعم. حضرنا إلى هنا ولدينا هدف واضح، والحمد لله كان الشباب أبطالاً في الميدان».

وعن الضغوط التي تلاحق فرسان المنتخب السعودي في ظلِّ اعتياد الجماهير على تحقيقهم الميداليات، أوضح الدهامي: «الأمر صعب، لأن البعض يعتقد أن بطولات الفروسية سهلة وأن تحقيق الذهب أمر مضمون، لكن المنافسة قوية جداً، والجميع يتطور ويحاول منافسة الفريق السعودي».

وأضاف: «ربما لعبت الخبرة دوراً، إلى جانب مهارة الفرسان المشاركين، لكن لا توجد بطولة مضمونة على الإطلاق، وقد يحدث أي شيء. التركيز والدعم الذي نحظى به أسهما في تحقيق هذه النتيجة».

من جانبه، تحدَّث خالد المبطي عن تحوله بين جولتَي المنافسة، بعدما ارتكب خطأين في الجولة الأولى قبل أن يعود بجولة نظيفة، وقال: «المنافسة في البطولات الآسيوية دائماً صعبة وشرسة. بدأنا الجولة الأولى بصورة ممتازة، وقدم زملائي جولات نظيفة، بينما ارتكبت خطأين، لذلك حاولت تحسين أدائي في الجولة الثانية، والحمد لله تمكَّنت من إنهائها دون أخطاء».

وتابع المبطي: «زملائي حملوا العبء في الجولة الأولى، وفي الثانية استطعنا أن نشاركهم المسؤولية ونقدِّم جولة نظيفة. النتيجة كانت جميلة جداً، خصوصاً أن المنافسة كانت متقاربة، وجميع الفرق حضرت بأتم جاهزيتها، وبخيول وفرسان على مستويات عالية».

وأعرب المبطي عن سعادته بتحقيق الذهبية، مؤكداً أن الإنجاز يمثل جزءاً بسيطاً مما يطمح الرياضيون السعوديون إلى تقديمه في مقابل الدعم الكبير الذي يحظون به من القيادة في البلاد.

أما سعد العجمي، الذي خاض مشاركته الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، فأكد أنه لم يشعر بالرهبة رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقال: «الحمد لله أنني كنت على قدر المسؤولية وقدمت جولات جيدة. الفضل بعد الله يعود إلى فرسان الفريق وجميع أفراد المنظومة، سواء اللجنة الأولمبية أو المسؤولين عن الخيل أو الجهاز التدريبي، فالجميع اجتهد حتى تحقَّق الذهب».

وعن خوضه التجربة للمرة الأولى، قال العجمي: «لم تكن هناك رهبة، لكن الضغط موجود بالتأكيد. سواء كانت مشاركتك الأولى أو العاشرة، فأنت لم تأتِ إلى هنا إلا لتقديم أداء على مستوى عالٍ».

وأكد الفارس المخضرم رمزي الدهامي أن تحقيق أول ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا جاء تتويجاً لطموح الفرسان في المنافسة على المركز الأول، وقال: «السعودية تستحق هذا الإنجاز، ونحن نعد ما حققناه أقل ما يمكن أن نقدِّمه لها».

بدوره، خطف عبد الرحمن الراجحي الأنظار بأدائه واحتفاليته اللافتة عقب حسم الذهبية، بعدما أدى حركة تحاكي السباحة، في إشارة إلى ما حدث معه في بطولة العالم عندما سقط عند الحاجز المائي.

وكان الراجحي قد قال لـ«الشرق الأوسط» عن احتفاليته: «كانت رداً على ما حدث في بطولة العالم عندما لم يحالفنا التوفيق وسقطنا عند الحاجز المائي. قلت حينها إن ردَّنا سيكون في الميدان، واليوم، ولله الحمد، سبحنا بالذهب».

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الرياضة رياضة سعودية

عبد الله بن فهد لـ«الشرق الأوسط»: قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا

ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
TT
TT

عبد الله بن فهد لـ«الشرق الأوسط»: قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا

ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)

أكد الأمير عبد الله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن احتفاظ المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية لمنافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، يعكس قوة المجموعة وروح الفريق التي يتمتَّع بها الفرسان السعوديون، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية ومتقاربة حتى حسمها الأخضر لمصلحته.

وقال الأمير عبد الله بن فهد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب تحقيق الذهبية: «الحمد لله رب العالمين. المنتخب السعودي حقَّق الذهبية في الدورة الماضية، والاستمرار في المركز نفسه ليس أمراً سهلاً، لكنه أيضاً ليس صعباً في وجود فرسان قاتلوا في الميدان وأثبتوا حضورهم».

وأضاف: «المنافسة كانت قوية بين المنتخب السعودي ومنتخبات الإمارات وقطر واليابان، والفوارق كانت بسيطة جداً، سواء في الأخطاء الزمنية أو أخطاء الحواجز، وكانت النتائج متقاربة، لكن الحمد لله حُسمت بأيدٍ سعودية، وكانت الذهبية من نصيب المملكة».

وعن تعامل المنتخب مع الظروف التي سبقت المنافسات والتغييرات التي طرأت على تشكيلته، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن قوة الفريق تكمن في تكامل عناصره، وقال: «أثبتت الدورة الماضية ودورة ناغويا أن المنتخب السعودي يعمل فريقاً واحداً، وأن جميع الفرسان يكمل بعضهم بعضاً».

وتابع: «في الدورة الماضية واجهنا ظرفاً مشابهاً، عندما تعذَّر على أحد فرساننا المشاركة، ودخل البديل ونجح المنتخب في تحقيق الذهب. واليوم شاهدنا أيضاً دخول الفارس الاحتياطي بدلاً من أحد زملائه، وهذا يؤكد أن الجميع يكمل بعضه بعضاً».

وأضاف: «جميع الفرسان يمثلون المملكة، وكل واحد منهم حريص على تقديم أفضل صورة لهذه الدولة العظيمة، وأن يكون على قدر الدعم الذي نحظى به من القيادة».

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رياضة أولمبياد اليابان
الرياضة رياضة سعودية

الفروسية تمنح السعودية أول ذهبية… والإلكترونية والجوجيتسو تضيفان 4 برونزيات

السعودية حققت أول ذهبية في ناغويا (فريق السعودية)
السعودية حققت أول ذهبية في ناغويا (فريق السعودية)
TT
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الفروسية تمنح السعودية أول ذهبية… والإلكترونية والجوجيتسو تضيفان 4 برونزيات

السعودية حققت أول ذهبية في ناغويا (فريق السعودية)
السعودية حققت أول ذهبية في ناغويا (فريق السعودية)

رفع فريق السعودية رصيده إلى 12 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بعدما شهدت المنافسات إضافة 5 ميداليات جديدة، أبرزها ذهبية قفز الحواجز، إلى جانب برونزية في الرياضات الإلكترونية و3 برونزيات في الجوجيتسو.

وانتزع فريق السعودية لقفز الحواجز الميدالية الذهبية في منافسات الفروسية، بمشاركة الرباعي رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، ليمنح السعودية أول ميدالية ذهبية في رصيدها بالدورة.

وفي الرياضات الإلكترونية، حقَّق فريق السعودية الميدالية البرونزية في منافسات «ليغ أوف ليجيندز»، لترتفع حصيلة الرياضات الإلكترونية السعودية في الدورة إلى 3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين.

وجاءت دفعة أخرى من الميداليات عبر الجوجيتسو، بعدما أحرز خالد حباب، البالغ 17 عاماً، الميدالية البرونزية في وزن تحت 62 كيلوغراماً، بينما أضاف زميله عبدالملك آل مرضي برونزية أخرى في الوزن ذاته.

وأكمل محمد بن حريمل حصيلة الجوجيتسو السعودية بإحراز برونزية وزن تحت 69 كيلوغراماً، عقب فوزه بنزال الميدالية البرونزية، لتصل حصيلة اللعبة إلى 3 ميداليات برونزية.

شاشة تظهر الصدارة السعودية (الشرق الأوسط)

وبحسب جدول الميداليات المرفق، يحتل فريق السعودية المركز الـ24 في الترتيب العام، برصيد ذهبية واحدة وفضيَّتين و9 برونزيات، بإجمالي 12 ميدالية.

حكم المباراة لحظة إعلان فوز السعودية (فريق السعودية)

وتوزَّعت الميداليات السعودية حتى الآن على 5 ألعاب؛ إذ حصدت ألعاب القوى ميداليتين برونزيتين، والفروسية ذهبية واحدة، والرياضات الإلكترونية فضية وبرونزيتين، والجوجيتسو 3 برونزيات، بينما حقَّقت رياضة الكاراتيه فضية وبرونزيتين.

حضور سعودي لافت اليوم (فريق االسعردية)

وبذلك أصبحت الرياضات الإلكترونية والجوجيتسو والكاراتيه الأكثر إسهاماً في العدد الإجمالي للميداليات السعودية بـ3 ميداليات لكل منها، بينما بقيت الفروسية صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لفريق السعودية حتى الآن.

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