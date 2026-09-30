واصلت قطر حصد الميداليات في مسابقات الرماية، بانتزاعها فضية التراب للزوجي المختلط، في دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان الأربعاء. وحلّ الثنائي القطري محمد الرميحي وراي باسيل في المركز الثاني بـ32 طبقاً خلف الهند المتوجة بالذهب برقم قياسي آسيوي جديد (34)، فيما نالت الصين الميدالية البرونزية. وهي الميدالية الرابعة لقطر في الرماية توزعت بين ذهبيتين وفضيتين، لترفع غلتها الإجمالية في النسخة الحالية من الألعاب إلى 13 ميدالية (3 ذهبيات، و6 فضيات، و4 برونزيات). وتعتبر مسابقة الزوجي المختلط حديثة في الألعاب الآسيوية بعدما أدرجت للمرة الأولى في جاكرتا 2018 قبل أن تعود مجدداً في اليابان للمرة الثانية، حيث فرض الحضور العربي نفسه مجدداً. قال الرميحي لقناة «بي إن سبورتس» القطرية بعد نيله الفضية: «فزنا اليوم بالميدالية الرابعة لقطر، بينها ذهبيتان، وذهبية الزوجي المختلط كانت قريبة جداً، ونعدكم في البطولات القادمة أن نفوز بالمعدن الأصفر». وأضاف الرامي العنابي المتوّج بفضية الفرق في التراب: «المنافسة كانت قوية جداً جداً، وحتى اللحظات الأخيرة سيطر التعادل، ولكن في النهاية تمكنا من إحراز الميدالية الفضية». من ناحيتها، قالت باسيل التي قررت الدفاع عن ألوان قطر في المحافل الدولية، علماً بأنها نالت ذهبية المسابقة عام 2018 تحت ألوان لبنان: «تمكنا من إحراز الميدالية الفضية للمرة الأولى لقطر في الألعاب الآسيوية، وهذا إنجاز كبير جداً... قدّم محمد أداء رائعاً، وإن شاء الله تكون هذه خطوة أولية لنتائج وبطولات قادمة على أمل أن نتمكن العام القادم من التأهل إلى الألعاب الأولمبية، وهذا هو الهدف الأساس لنا».
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آسياد 2026 - رماية: قطر تنتزع فضية التراب للزوجي المختلط https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324295-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-2026-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
آسياد 2026 - رماية: قطر تنتزع فضية التراب للزوجي المختلط
آسياد 2026 - رماية: قطر تنتزع فضية التراب للزوجي المختلط
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