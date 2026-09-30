رافينيا يغيب عن ودية البرازيل مع الهند بسبب الإصابة

يغيب نجم برشلونة الإسباني رافينيا عن المباراة الودية التي يخوضها منتخب البرازيل أمام مضيفه الهند السبت، بسبب إصابة في الجزء الخلفي من فخذه اليمنى، وفق ما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء.

وسجل رافينيا ركلة جزاء، الثلاثاء، في بريزبين خلال المباراة الودية الثانية للبرازيل أمام مضيفتها أستراليا (4-2 بعد التعادل 1-1 في الأولى الجمعة)، لكن المهاجم البالغ 29 عاماً خرج بين الشوطين وحل إندريك بديلاً له بسبب شعوره بانزعاج في فخذه اليمنى.

وخضع رافينيا لفحص بالأشعة أكد الإصابة، و«بوصفه إجراء احترازياً ومن أجل تسهيل تعافيه، قرر الجهاز الطبي استبعاده من المنتخب»، وفق ما أوضح الاتحاد البرازيلي في بيانه.

وأضاف الاتحاد أنه لن يستدعي أي لاعب آخر لتعويضه قبل المباراة الودية المقررة السبت أمام الهند في كالكوتا، إذ سيكون «السيليساو» الذي خرج هذا الصيف من ثمن نهائي كأس العالم بأميركا الشمالية على يد النرويج (1-2)، مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني في هذه النافذة الدولية.

وفي تصريح لصحيفة هندية الأسبوع الماضي، أكد أنشيلوتي أن أبطال العالم خمس مرات يتعاملون بجدية تامة مع مباراتهم الودية أمام الهند، مشدداً على أنه «لا توجد مباراة ودية أبداً» بالنسبة إلى «السيليساو».

وستكون مباراة السبت الأولى للبرازيل على الأراضي الهندية، حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة رغم الهيمنة الكاسحة للكريكيت.

وستمنح الزيارة الجماهير المحلية فرصة نادرة لمشاهدة أحد أشهر المنتخبات في تاريخ كرة القدم عن قرب.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن أنشيلوتي قوله: «لدى البرازيل مشجعون في كل زاوية من العالم. من الممتع بالنسبة لنا أن نلعب في الهند، ليس فقط من أجل المشجعين البرازيليين، بل أيضاً من أجل الجماهير الهندية».

ورغم أن المباراة ودية، أكد المدرب الإيطالي المخضرم أن البرازيل ستتعامل معها بمنتهى الجدية، قائلاً: «إنها مباراة تحضيرية وودية، لكن بالنسبة إلينا لا توجد مباراة ودية أبداً».